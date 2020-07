17a675bd63

cf7482e1e4

Política Falta de convicción, coraje y voluntad: Jacqueline van Rysselberghe cuestiona con fuerza al Gobierno La ley que limita la reelección de autoridades generó problemas internos en Chile Vamos. Diario UChile Sábado 4 de julio 2020 14:26 hrs. Compartir

Contrario a lo que se esperaba, el presidente Sebastián Piñera descartó vetar la ley que pone límite a la reelección de autoridades públicas, y por el contrario realizó su promulgación este viernes. Previamente se había especulado que el mandatario enviaría un veto para permitir la reelección de alcaldes y concejales de la UDI y RN, sectores en los que existía cierta molestia con la norma. Sin embargo, al no contar con los votos en el Congreso, se habría desestimado esta opción. La decisión del mandatario no solo sorprendió, también generó molestia, algo de lo que dio cuenta la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe. En entrevista con T13.cl, la senadora de Chile Vamos calificó de poco seria la decisión del Gobierno por la situación de las autoridades municipales. “Lamentamos profundamente que el Gobierno no haya tenido la convicción y el coraje de poder hacer algo que a todas luces es lo conveniente (…) Aquí lamentablemente primaron las cuentas personales y la falta de convicción”, dijo. En esa línea, también cuestionó la postura que tuvo Evópoli ante este tema, y el rol de los ministros de ese partido. “Esto es como dice el refrán: obras son amores y no buenas razones. Lo que yo veo son hechos. Evópoli es el partido más pequeño de los que tenemos representación parlamentaria y tiene dos ministros en el comité político.. Ellos son ministros del presidente Piñera pero también son miembros de un partido político, y lo que uno podría esperar de personas que tienen algo de liderazgo es que tengan influencia sobre los parlamentarios del partido que ellos representan en el gabinete político. Ellos no están allí por ser simplemente personas talentosas, que sin duda lo son, ni por ser buenas personas que también lo son”, dijo “Están ahí también porque son militantes de un partido político, no nos equivoquemos. Ellos llegaron a través de su partido político, por lo tanto, eso no se puede desconocer y por lo mismo uno esperaría que ejercieran su liderazgo en temas que son importantes y no puede ser que Evópoli, teniendo dos ministros en el comité político, diga ‘a nosotros no nos importa lo que diga el Gobierno, nosotros a todo evento vamos a votar en contra del veto’, independientemente del Gobierno”, añadió. Junto a ello presidenta de la UDI agregó que “ellos son pocos, ¿cuántos llamados telefónicos son para poder pedirles cierta prudencia y decirles que esto era un tema de coalición? Aquí hubo falta de voluntad, de convicción y del coraje. Yo he conversado con el ministro Blumel y me dice ‘yo soy ministro del presidente’. Pero eso es como cuando los niños chicos dicen ‘no fui yo, fue mi mano’. Sorry que lo diga, pero yo esperaría de ambos ministros de Evópoli del comité político que ejercieran su liderazgo. La conducción política de este Gobierno está bastante endeble. O confusa, como dijo Coloma”. A ello agregó que ven un Gobierno sin convicción que cede a las presiones de la izquierda y que no es capaz de defender sus ideas cuando creen son correctas: “Acá no hubo voluntad política. Yo he visto al gobierno cuando quiere sacar proyectos adelante”, indicó. Además, la senadora aseguró que la desafección de la UDI hacia el Gobierno va creciendo. “Para mí, por ejemplo, resulta francamente impresentable que la señora de un ministro del comité político vote en contra del Gobierno. Entiendo que son dos personas distintas que pueden tener ideas distintas, pero es ministro del comité político. Hay claramente a lo menos una falta de prudencia. ¿Qué se le puede pedir al resto? Si la señora de un ministro del comité político vota en contra del Gobierno, ¿cómo le pido a los míos que se ordenen y que estén dispuestos a pagar los costos de ser impopular?”, comentó haciendo referencia a la diputada RN Paulina Núñez, casada con el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg sobre el tema postnatal de emergencia. “Aquí nadie puede decir que el proyecto de posnatal no irroga gasto fiscal. El Gobierno ante una actitud contumaz de parlamentarios con este proyecto de ley fue permisivo, y no es primera vez. Si tú eres parte de una coalición política, no puedes ser oposición y oficialismo al mismo tiempo. Esa moneda con dos caras es lo que a nosotros en la UDI nos tiene cansados”, aseguró van Rysselberghe.

Contrario a lo que se esperaba, el presidente Sebastián Piñera descartó vetar la ley que pone límite a la reelección de autoridades públicas, y por el contrario realizó su promulgación este viernes. Previamente se había especulado que el mandatario enviaría un veto para permitir la reelección de alcaldes y concejales de la UDI y RN, sectores en los que existía cierta molestia con la norma. Sin embargo, al no contar con los votos en el Congreso, se habría desestimado esta opción. La decisión del mandatario no solo sorprendió, también generó molestia, algo de lo que dio cuenta la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe. En entrevista con T13.cl, la senadora de Chile Vamos calificó de poco seria la decisión del Gobierno por la situación de las autoridades municipales. “Lamentamos profundamente que el Gobierno no haya tenido la convicción y el coraje de poder hacer algo que a todas luces es lo conveniente (…) Aquí lamentablemente primaron las cuentas personales y la falta de convicción”, dijo. En esa línea, también cuestionó la postura que tuvo Evópoli ante este tema, y el rol de los ministros de ese partido. “Esto es como dice el refrán: obras son amores y no buenas razones. Lo que yo veo son hechos. Evópoli es el partido más pequeño de los que tenemos representación parlamentaria y tiene dos ministros en el comité político.. Ellos son ministros del presidente Piñera pero también son miembros de un partido político, y lo que uno podría esperar de personas que tienen algo de liderazgo es que tengan influencia sobre los parlamentarios del partido que ellos representan en el gabinete político. Ellos no están allí por ser simplemente personas talentosas, que sin duda lo son, ni por ser buenas personas que también lo son”, dijo “Están ahí también porque son militantes de un partido político, no nos equivoquemos. Ellos llegaron a través de su partido político, por lo tanto, eso no se puede desconocer y por lo mismo uno esperaría que ejercieran su liderazgo en temas que son importantes y no puede ser que Evópoli, teniendo dos ministros en el comité político, diga ‘a nosotros no nos importa lo que diga el Gobierno, nosotros a todo evento vamos a votar en contra del veto’, independientemente del Gobierno”, añadió. Junto a ello presidenta de la UDI agregó que “ellos son pocos, ¿cuántos llamados telefónicos son para poder pedirles cierta prudencia y decirles que esto era un tema de coalición? Aquí hubo falta de voluntad, de convicción y del coraje. Yo he conversado con el ministro Blumel y me dice ‘yo soy ministro del presidente’. Pero eso es como cuando los niños chicos dicen ‘no fui yo, fue mi mano’. Sorry que lo diga, pero yo esperaría de ambos ministros de Evópoli del comité político que ejercieran su liderazgo. La conducción política de este Gobierno está bastante endeble. O confusa, como dijo Coloma”. A ello agregó que ven un Gobierno sin convicción que cede a las presiones de la izquierda y que no es capaz de defender sus ideas cuando creen son correctas: “Acá no hubo voluntad política. Yo he visto al gobierno cuando quiere sacar proyectos adelante”, indicó. Además, la senadora aseguró que la desafección de la UDI hacia el Gobierno va creciendo. “Para mí, por ejemplo, resulta francamente impresentable que la señora de un ministro del comité político vote en contra del Gobierno. Entiendo que son dos personas distintas que pueden tener ideas distintas, pero es ministro del comité político. Hay claramente a lo menos una falta de prudencia. ¿Qué se le puede pedir al resto? Si la señora de un ministro del comité político vota en contra del Gobierno, ¿cómo le pido a los míos que se ordenen y que estén dispuestos a pagar los costos de ser impopular?”, comentó haciendo referencia a la diputada RN Paulina Núñez, casada con el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg sobre el tema postnatal de emergencia. “Aquí nadie puede decir que el proyecto de posnatal no irroga gasto fiscal. El Gobierno ante una actitud contumaz de parlamentarios con este proyecto de ley fue permisivo, y no es primera vez. Si tú eres parte de una coalición política, no puedes ser oposición y oficialismo al mismo tiempo. Esa moneda con dos caras es lo que a nosotros en la UDI nos tiene cansados”, aseguró van Rysselberghe.