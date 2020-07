e5aadfec0b

Nacional Comisión de Constitución de la Cámara aprueba en general proyecto que permite el retiro del 10% de fondos de pensiones Fue una votación estrecha, tan solo un voto de diferencia: siete a favor y seis en contra. Cero abstenciones. Diario UChile Lunes 6 de julio 2020 16:43 hrs.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto que permite retirar el diez por ciento de los fondos de pensiones producto de la crisis sanitaria. Fue una votación estrecha, tan solo un voto de diferencia: siete a favor y seis en contra. Cero abstenciones. El oficialismo en pleno se cuadró con el Gobierno, que ha rechazado la iniciativa tajantemente, pues, según palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, “la propuesta del retiro de fondos de pensiones es una mala idea”. Por su parte, todos los diputados de oposición que integran la instancia aprobaron la reforma constitucional. Antes de que de procediera a la votación, varios economistas dieron sus puntos de vista sobre la iniciativa emanada desde la Federación Regionalista Verde Social, entre ellos, el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, quien criticó el proyecto aludiendo a que generaría un gasto excesivo de dinero. “Cada vez que se nos dice que esto no es problemático porque se le va a poner plata pública más adelante, la verdad es que estamos gastando la plata mal, estamos desfocalizando. Este cuento de que igual se va a gastar plata, no señor, esto es más plata de lo que se va a gastar, no hagamos alquimia con las finanzas públicas, seamos transparentes. Puede ser perfectamente legítimo decir ‘yo quiero gastar esto, quiero dejar a Chile endeudado y que mis nietos paguen por pasarel plata hoy a una persona de clase media’, eso es legítimo, pero digámoslo”.

