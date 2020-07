a509d860d4

FEMCINE celebra diez años de forma virtual y reviviendo el legado de las mujeres pioneras en el cine El certamen comenzará el próximo 4 de agosto con la exhibición de una película dedicada a Alice Guy-Blaché, quien es considerada como la primera persona que realizó una película de ficción. La programación también incluye charlas y clases magistrales. Todas las actividades serán gratuitas. Abril Becerra Lunes 6 de julio 2020 19:07 hrs.

El 17 de marzo, el Festival Cine de Mujeres (FEMCINE) debía iniciar la celebración de sus diez años con una programación que incluía más de 70 películas que serían exhibidas en espacios como el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Centro Cultural de España en Chile y el Centro Cultural Matucana 100, entre otros. Sin embargo, producto de las exigencias que acarreó la crisis sanitaria, todos los planes fueron modificados para adaptarse, finalmente, a las medidas de confinamiento y distanciamiento social. De esa manera, el equipo detrás del certamen decidió trasladar todas sus actividades al espacio virtual, dando origen a una edición inédita que se realizará de forma gratuita a través de la plataforma Festhome entre el próximo 4 y 9 de agosto. En esta oportunidad, la programación contempla visionados de películas, charlas y clases magistrales. ¿Qué cambiará respecto de la versión física? Sólo un diez por ciento de las funciones tendrán un horario específico de exhibición. El resto del contenido podrá observarse gracias a la entrega de una cantidad limitada de ticket virtuales. Aún así, se mantendrán las tres competencias del Festival: Internacional de Largometrajes, Internacional de Cortometrajes y Nacional de Escuelas de Cine. “Teníamos nuestra inauguración el 17 de marzo y, desde hace unas semanas, veníamos considerando que iba a ser difícil que se pudiera realizar, porque, aunque en ese momento no estaban instaladas las cuarentenas desde el Estado, sí era evidente que había un riesgo (…). Finalmente, decidimos que el Festival va a ir con una programación que se acerca bastante a lo que originalmente teníamos planeado en marzo. Sólo suspendimos un par de actividades, que tenían que ver con la presencia de realizadoras en Chile”, comentó Antonella Estévez, directora de FEMCINE y académica de la Universidad de Chile. “Por supuesto nos duele no poder celebrar nuestra décima edición con los bombos y platillos y los abrazos que esperábamos, pero, desde el lado positivo, esto nos va a permitir cumplir un sueño que tenía FEMCINE desde hace varios años: poder llegar a todo Chile. Efectivamente,esta es una oportunidad para que los materiales lleguen a más gente”, dijo. Este año, la programación de FEMCINE buscará generar un vínculo respecto de las mujeres pioneras en el cine y las nuevas realizadoras. Así, el certamen iniciará con el documental Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, película dirigida por Pamela B. Green y dedicado a Alice Guy-Blaché, quien es considerada como la primera persona que realizó una película de ficción. La cinta de clausura será A vida invisível de Eurídice Gusmão dirigida por Karim Aïnouz (Brasil, 2019). Del mismo modo, el programa contempla un visionado sobre cine efectuado por directoras en el extranjero, un ciclo sobre películas dirigidas por hombres sobre temas de mujeres y una sección dedicada a actrices chilenas. En esta edición también se rendirá un homenaje a Sara Gómez, primera mujer cubana en dirigir un largometraje de ficción. A ello se sumarán dos foros que buscan reflexionar respecto temas de género y los desafíos de la mujer en la sociedad actual. En ese sentido, Cynthia García Calvo, programadora del festival, indicó que el certamen propone un cruce entre miradas de autoras pioneras y nuevas generaciones de realizadoras. Todo ello, respecto de temas como la migración, el abuso, los roles de género y la identidad: “Hay algo muy interesante: cómo esa mirada se complementa con las miradas de las directoras pioneras. De alguna manera, es como un análisis del presente, mirando un poco el pasado y también el futuro”, señaló. “La producción de cine se nutre mucho del contexto social, del contexto que se tiene del mundo que estamos mirando y, especialmente, el de la mujer, cuyo rol ha sido activo, durante los últimos años, en cuanto a los derechos que debió haber tenido hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que cada edición refleja un poco el mundo y el momento en que vivimos”, comentó. Durante el festival todas las actividades serán abiertas y se transmitirán vía Zoom y Youtube. De esa manera, las conversaciones quedarán disponibles para poder ser revisadas posteriormente. Toda la programación es gratuita. Más información aquí. Imagen principal: fotograma de A vida invisível de Eurídice Gusmão dirigida por Karim Aïnouz (Brasil, 2019).

