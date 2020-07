e5aadfec0b

8d11bfce83

Covid-19 Marcela Sabat: “No podemos tener a los chilenos rogando y sufriendo porque el Estado se está demorando” La representante del distrito 10 en la Cámara Baja, analizó el "fuego amigo" que ha recibido por parte de sus socios de coalición y aseguró su lealtad hacia el gobierno de Sebastián Piñera. "Soy leal a mi Gobierno (...), pero hoy las mujeres necesitan de un Estado que responda con enfoque de género, con respuestas concretas y rápidas", señaló. Diario Uchile Lunes 6 de julio 2020 14:22 hrs. Compartir

Este viernes se dio a conocer el acuerdo al que llegó el Gobierno con el Congreso, relativo al posnatal de emergencia. De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, se procederá a la creación de una licencia parental postnatal cuya duración se extenderá por los meses que dure el Estado de Emergencia y además, se ampliará el fuero maternal que corresponde a un año y tres meses luego de concluido el postnatal, todo con cargo a Fonasa y a las isapres según corresponda. Este lunes, en la primera edición de Radioanálisis, la diputada Marcela Sabat (RN) autora del proyecto de ley que plantea la existencia de un postnatal de emergencia mientras dure la crisis sanitaria, conversó con el director de nuestro medio, Patricio López, sobre la apertura del Gobierno a entregar el beneficio y también de las críticas que ha levantado en su propio sector el que una parte del oficialismo esté impulsando medidas que implican un mayor gasto estatal. “Pasaron más de cien días, en los que muchas mamás y papás que estaban ejerciendo el permiso parental tuvieron que correr con la angustia y la desesperación de no saber qué hacer, de dónde dejarían a sus guaguas lactantes en un momento tan excepcional para nuestro país, una crisis donde el contagio inminente pone en peligro tanto sus vidas como las de sus bebés y ahí claramente lo primero que se nos viene a la cabeza es que llegó un poco tarde, pero prefiero ver el lado positivo y al menos tenemos una solución concreta para miles de madres”, señaló la parlamentaria a manera de primera evaluación. Respecto de la importancia de discutir públicamente estos asuntos con un enfoque de género, Marcela Sabat señaló que ello se releva en épocas de crisis como la que enfrentamos en la actualidad. “Ese fue el principal motor que nos motivó a luchar por una paridad de género en un eventual proceso constituyente. Cuando estamos en tiempos de crisis, quienes han sido vulneradas históricamente ven profundizadas esas vulneraciones y eso no es algo que esté inventando, no es un reproche, sino que hay números que respaldan estas afirmaciones. El desempleo habla de diez años de retroceso en términos de la tasa de empleo femenino, de una violencia intrafamiliar que ha aumenta cada día y en términos de denuncia ha aumentado en un cien por ciento y redunda, lógicamente, en el tema de los cuidados, pues quienes los ejercen son las mujeres. Ello evidencia esta tripleta de funciones: tele trabajar, realizar as labores domésticas y el cuidar a sus hijos, lo que se ha visto como una oportunidad para muchas madres, pero para otras es realmente un calvario”. “Cuando hay mujeres que, por la naturaleza de sus servicios, no pueden ejercer el teletrabajo, tienen que elegir entre trabajar y cuidar a sus hijos, especialmente cuando además son jefas de hogar y no tienen alternativa de ingresos. Si a ellas les dices, además, que no van a recibir el ingreso completo por el solo hecho de ser mujeres y madres, la discriminación es aún mayor. Por eso insistimos tanto con este postnatal de emergencia porque los cuidados que necesita un lactante menor de un año son muy distintos a los que puede llegar a necesitar un niño menor de 7 años. Esta respuesta estatal era urgente y necesaria, e incluir a la clase media era muy importante porque, como hemos visto, es un grupo que está sufriendo muchísimo”, agregó. Requerida sobre su opinión en relación a los resultados que arrojó el análisis de Bloomberg que señala que quienes han liderado la crisis no conocen nuestro país y sus realidades, la legisladora por el Distrito Nº 10 manifestó que efectivamente hay un sector político que no se conecta con la sociedad y habla desde la comodidad de sus condiciones privilegiadas. “No basta con las buenas palabras, sino que tiene que haber buenas obras, tienen que existir respuestas estatales concretas y eso involucra recursos. Cuando se genera una discusión, respecto del proyecto de posnatal, en torno a no pasar a llevar la Constitución, no hubo parlamentarios populistas ni que incumplieran el mandato constitucional, sino que hubo diputados que legítimamente creyeron que tenían una interpretación basada en la constitucionalidad del proyecto y otros que creyeron que el proyecto era inconstitucional. El fondo de la discusión social era que había personas que necesitaban esta respuesta urgente y robusta y después se volcó a una discusión de constitucionalidad. Pero el proyecto era viable y tanto fue así que luego de que en la primera votación tuviéramos 93 votos, en la segunda tuvimos 110 porque hasta los diputados UDI entendieron que el proyecto era viable y que el trasfondo social era muy importante de llevar a cabo”. La diputada también llevó adelante una reflexión en cuanto a que esta crisis ha llevado a que se deban re aprender ciertas cosas, sin embargo algunos actores políticos no han respondido a ese llamado y se atrincheran en sus ideologías, sin dar respuestas rápidas y concretas quienes realmente las necesitan. En cuanto a las acusaciones de traición y de populismo que ha sufrido, Sabat expresó que eso es una muestra de la falta de entendimiento de cuál debe ser el verdadero tono de la discusión. “Voy a insistir en que el proyecto es constitucional y respaldado por argumentos serios: el proyecto tiene fondos y recursos de un flujo aprobado desde el año pasado, que por lo demás tiene 550 mil millones de pesos y que está subejecutado en un 31 por ciento. No había por donde decir que era un proyecto inconstitucional”. Específicamente respecto de las críticas elevadas por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselbergue sobre que el Gobierno estaría gobernando con ideas de la oposición, la parlamentaria de RN fue clara al expresar que ello correspondía a demostrar ambiciones políticas en el Gabinete. “Eso responde a querer recuperar el Ministerio del Interior más que a buscar responsabilidades. Creo que referirse a Paulina Núñez como ‘la señora del ministro’ demuestran un sesgo totalmente machista, porque ella antes de ser la cónyuge del ministro Monckeberg, es la diputada con primera mayoría por Antofagasta. Ahí es donde se vuelva a malentender la lealtad, porque yo soy leal a mi Gobierno, pero se necesitaba una respuesta estatal y puede ser que la experiencia personal haya influido en aquello, porque el haber vivido esto en carne propia me hace querer no endosarle la experiencia a nadie, a ninguna madre”. “Hoy las mujeres necesitan de un Estado que responda con enfoque de género, con respuestas concretas y rápidas. Creo que el Gobierno, aunque le tomó un largo tiempo, entendió que la respuesta a las madres debía ser maciza y robusta y me alegro que se haya entregado, porque pensé que íbamos a terminar con el proyecto en el TC y eso habría tomado mucho tiempo, pero hoy tenemos comprometidos los recursos y esperamos que en no más de dos semanas este proyecto sea una realidad”. Finalmente y analizando sobre la resistencia al rol activo del Estado por parte del oficialismo, la diputada aseveró que, según su perspectiva el rol del Estado es relevante también en la forma de generar y entregar las soluciones. “La dignidad de las personas es lo primero y el sentido de urgencia al entregar las respuestas es importante, porque no podemos tener a los chilenos rogando y suplicando comida para sus hijos, no podemos tener a los chilenos rogando y sufriendo aún más porque el Estado se está demorando. Lo primero a garantizar es que la gente se quede en sus casas pues, si se establece una medida sanitaria como la cuarentena, se debe entregar las condiciones a los jefes y jefas de hogar para poder mantenerse en sus casas. He visto mucha condena a quienes salen, la gente no sale a pasear, salen a buscar el pan para sus hijos. Por eso los subsidios deben ser entregados oportunamente, hay que tener una respuesta digna y rápida”, concluyó.

Este viernes se dio a conocer el acuerdo al que llegó el Gobierno con el Congreso, relativo al posnatal de emergencia. De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, se procederá a la creación de una licencia parental postnatal cuya duración se extenderá por los meses que dure el Estado de Emergencia y además, se ampliará el fuero maternal que corresponde a un año y tres meses luego de concluido el postnatal, todo con cargo a Fonasa y a las isapres según corresponda. Este lunes, en la primera edición de Radioanálisis, la diputada Marcela Sabat (RN) autora del proyecto de ley que plantea la existencia de un postnatal de emergencia mientras dure la crisis sanitaria, conversó con el director de nuestro medio, Patricio López, sobre la apertura del Gobierno a entregar el beneficio y también de las críticas que ha levantado en su propio sector el que una parte del oficialismo esté impulsando medidas que implican un mayor gasto estatal. “Pasaron más de cien días, en los que muchas mamás y papás que estaban ejerciendo el permiso parental tuvieron que correr con la angustia y la desesperación de no saber qué hacer, de dónde dejarían a sus guaguas lactantes en un momento tan excepcional para nuestro país, una crisis donde el contagio inminente pone en peligro tanto sus vidas como las de sus bebés y ahí claramente lo primero que se nos viene a la cabeza es que llegó un poco tarde, pero prefiero ver el lado positivo y al menos tenemos una solución concreta para miles de madres”, señaló la parlamentaria a manera de primera evaluación. Respecto de la importancia de discutir públicamente estos asuntos con un enfoque de género, Marcela Sabat señaló que ello se releva en épocas de crisis como la que enfrentamos en la actualidad. “Ese fue el principal motor que nos motivó a luchar por una paridad de género en un eventual proceso constituyente. Cuando estamos en tiempos de crisis, quienes han sido vulneradas históricamente ven profundizadas esas vulneraciones y eso no es algo que esté inventando, no es un reproche, sino que hay números que respaldan estas afirmaciones. El desempleo habla de diez años de retroceso en términos de la tasa de empleo femenino, de una violencia intrafamiliar que ha aumenta cada día y en términos de denuncia ha aumentado en un cien por ciento y redunda, lógicamente, en el tema de los cuidados, pues quienes los ejercen son las mujeres. Ello evidencia esta tripleta de funciones: tele trabajar, realizar as labores domésticas y el cuidar a sus hijos, lo que se ha visto como una oportunidad para muchas madres, pero para otras es realmente un calvario”. “Cuando hay mujeres que, por la naturaleza de sus servicios, no pueden ejercer el teletrabajo, tienen que elegir entre trabajar y cuidar a sus hijos, especialmente cuando además son jefas de hogar y no tienen alternativa de ingresos. Si a ellas les dices, además, que no van a recibir el ingreso completo por el solo hecho de ser mujeres y madres, la discriminación es aún mayor. Por eso insistimos tanto con este postnatal de emergencia porque los cuidados que necesita un lactante menor de un año son muy distintos a los que puede llegar a necesitar un niño menor de 7 años. Esta respuesta estatal era urgente y necesaria, e incluir a la clase media era muy importante porque, como hemos visto, es un grupo que está sufriendo muchísimo”, agregó. Requerida sobre su opinión en relación a los resultados que arrojó el análisis de Bloomberg que señala que quienes han liderado la crisis no conocen nuestro país y sus realidades, la legisladora por el Distrito Nº 10 manifestó que efectivamente hay un sector político que no se conecta con la sociedad y habla desde la comodidad de sus condiciones privilegiadas. “No basta con las buenas palabras, sino que tiene que haber buenas obras, tienen que existir respuestas estatales concretas y eso involucra recursos. Cuando se genera una discusión, respecto del proyecto de posnatal, en torno a no pasar a llevar la Constitución, no hubo parlamentarios populistas ni que incumplieran el mandato constitucional, sino que hubo diputados que legítimamente creyeron que tenían una interpretación basada en la constitucionalidad del proyecto y otros que creyeron que el proyecto era inconstitucional. El fondo de la discusión social era que había personas que necesitaban esta respuesta urgente y robusta y después se volcó a una discusión de constitucionalidad. Pero el proyecto era viable y tanto fue así que luego de que en la primera votación tuviéramos 93 votos, en la segunda tuvimos 110 porque hasta los diputados UDI entendieron que el proyecto era viable y que el trasfondo social era muy importante de llevar a cabo”. La diputada también llevó adelante una reflexión en cuanto a que esta crisis ha llevado a que se deban re aprender ciertas cosas, sin embargo algunos actores políticos no han respondido a ese llamado y se atrincheran en sus ideologías, sin dar respuestas rápidas y concretas quienes realmente las necesitan. En cuanto a las acusaciones de traición y de populismo que ha sufrido, Sabat expresó que eso es una muestra de la falta de entendimiento de cuál debe ser el verdadero tono de la discusión. “Voy a insistir en que el proyecto es constitucional y respaldado por argumentos serios: el proyecto tiene fondos y recursos de un flujo aprobado desde el año pasado, que por lo demás tiene 550 mil millones de pesos y que está subejecutado en un 31 por ciento. No había por donde decir que era un proyecto inconstitucional”. Específicamente respecto de las críticas elevadas por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselbergue sobre que el Gobierno estaría gobernando con ideas de la oposición, la parlamentaria de RN fue clara al expresar que ello correspondía a demostrar ambiciones políticas en el Gabinete. “Eso responde a querer recuperar el Ministerio del Interior más que a buscar responsabilidades. Creo que referirse a Paulina Núñez como ‘la señora del ministro’ demuestran un sesgo totalmente machista, porque ella antes de ser la cónyuge del ministro Monckeberg, es la diputada con primera mayoría por Antofagasta. Ahí es donde se vuelva a malentender la lealtad, porque yo soy leal a mi Gobierno, pero se necesitaba una respuesta estatal y puede ser que la experiencia personal haya influido en aquello, porque el haber vivido esto en carne propia me hace querer no endosarle la experiencia a nadie, a ninguna madre”. “Hoy las mujeres necesitan de un Estado que responda con enfoque de género, con respuestas concretas y rápidas. Creo que el Gobierno, aunque le tomó un largo tiempo, entendió que la respuesta a las madres debía ser maciza y robusta y me alegro que se haya entregado, porque pensé que íbamos a terminar con el proyecto en el TC y eso habría tomado mucho tiempo, pero hoy tenemos comprometidos los recursos y esperamos que en no más de dos semanas este proyecto sea una realidad”. Finalmente y analizando sobre la resistencia al rol activo del Estado por parte del oficialismo, la diputada aseveró que, según su perspectiva el rol del Estado es relevante también en la forma de generar y entregar las soluciones. “La dignidad de las personas es lo primero y el sentido de urgencia al entregar las respuestas es importante, porque no podemos tener a los chilenos rogando y suplicando comida para sus hijos, no podemos tener a los chilenos rogando y sufriendo aún más porque el Estado se está demorando. Lo primero a garantizar es que la gente se quede en sus casas pues, si se establece una medida sanitaria como la cuarentena, se debe entregar las condiciones a los jefes y jefas de hogar para poder mantenerse en sus casas. He visto mucha condena a quienes salen, la gente no sale a pasear, salen a buscar el pan para sus hijos. Por eso los subsidios deben ser entregados oportunamente, hay que tener una respuesta digna y rápida”, concluyó.