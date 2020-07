08d83bea3c

Nacional Alcalde de Colina (UDI) por veto al proyecto de servicios básicos: "Es una mala fórmula el estar vetando, no va por la línea correcta" En conversación con nuestro medio, Mario Olavarría aseguró que la medida del Gobierno supone un riesgo político y social. "No va por la línea correcta salvo que saquen una medida rápida para apoyar a las familias", agregó. Eduardo Andrade Martes 7 de julio 2020 20:40 hrs.

Durante las primeras horas de este martes, el Gobierno confirmó -a través del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado- lo que se venía sospechando no solo en la oposición sino también en parte del oficialismo, el veto al proyecto que prohíbe el corte de los servicios básicos en medio de la crisis sanitaria. Al respecto, diversas reacciones han aparecido principalmente emitidas por parlamentarios de la oposición, en las que incluso se ha dejado de manifiesto un posible congelamiento de conversaciones con las autoridades del Gobierno hasta que no retrocedan de esta decisión. Sin embargo, la noticia tampoco ha dejado conformes a un grupo de 42 alcaldes oficialistas integrantes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), quienes el último sábado solicitaron al presidente Sebastián Piñera, “escuchar lo que las familias realmente necesitan, más allá de cálculos económicos en favor de un determinado sector del país”. Al respecto, nuestro medio conversó con el alcalde de Colina y primer vicepresidente de Amuch, Mario Olavarría, quien reiteró la crítica hacia la postura del Gobierno no conforme con la fórmula presentada por los parlamentarios; algo que, además, no se condice con la realidad observada por distintas municipalidades. “Los alcaldes vemos la realidad, y uno de los problemas más fuertes que tenemos es la presión por las deudas que se mantienen con los servicios básicos y que van aumentando mes a mes. Es un problema sobre todo porque, en el caso de Enel, cerraron las oficinas, y para la gente que quiere hacer algún tipo de convenio, no se puede, la página se traba. Entonces, además se producen esta serie de problemas puntuales”, comentó. Aunque el alcalde UDI valoró algunas de las medidas propuestas por el Gobierno respecto del apoyo a los grupos más afectados por la pandemia, manifestó que es justamente el tema de los servicios básicos una de las preocupaciones más relevantes en el presupuesto de las familias, y que, por tanto, debería tener respuesta de parte del Ejecutivo, aunque sea en un plazo más corto que el planteado por el Parlamento. “Uno se encuentra todos los días con familias que están tratando de pagar el agua pero que se atrasaron un mes, entonces la cuenta le sale por dos meses y no pueden meterse al sistema. Yo diría que por tres meses se congelen los montos y que no se le cobre a la gente, pero eso produce problemas y llegamos al veto. Espero que no lo hagan, y que se apruebe la ley, aunque sea con un tiempo y plazo determinado”, subrayó. En el caso de que el Gobierno, como lo anunció el ministro Alvarado, presente el veto -cuyo plazo vencería este 11 de julio- para Olavarría, la estrategia de Gobierno debería ser otorgar otro tipo de respuesta, ya que de por sí, esta decisión no será bien recibida desde la ciudadanía. “El proyecto de ley que tramitó el Congreso tiene unos plazos. El Gobierno, en vez de una disposición negativa desde el principio… sabiendo que no se iba a dar, debieron anticiparse. Ahora creo que es una mala fórmula el estar vetando, no va por la línea correcta salvo que saquen una medida rápida para apoyar a las familias por el tema de la deuda en los consumos básicos”, indicó. El persistir con esta postura, sin ofrecer solución aparente al problema, según remató Olavarría, supone un riesgo tanto político como social. Para el alcalde de Colina, antes que el Congreso gestionara esta ley, debió ser el propio Ejecutivo el que tomara la delantera y ser “más creativo”. “Esta es una medida tardía y va a ser mal recibida”, adelantó.

