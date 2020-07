5fb9d256f9

Covid-19 Ministro Enrique Paris: "Estamos preparando un plan para una futura estrategia de desconfinamiento" A 126 días de la llegada del coronavirus a nuestro país, el ministro de Salud destacó una mejoría en las cifras e hizo un llamado a la población a no bajar los brazos y a mantener las medidas de prevención para reducir los contagios. Tomás González F. Martes 7 de julio 2020 11:36 hrs.

Este martes, en un nuevo reporte diario del Ministerio de Salud, las autoridades dieron cuenta de 2.462 nuevos casos confirmados y 50 decesos inscritos en el Registro Civil en las últimas 24 horas. Con esto, la cifra de afectados en nuestro país superó la barrera de los 300 mil, siendo 6.434 las personas que han fallecido hasta el momento con un diagnóstico confirmado de coronavirus. A éstos, se agregan los más de 4 mil que han muerto por causas asociadas a la enfermedad y son clasificados como “casos probables”; cifra que sumada a los casos confirmados alcanza un total de más de 10 mil muertes. En concreto, al día de hoy son 301.019 las personas que se han contagiado de la enfermedad desde su arribo a nuestro territorio, de las cuales hoy 26.340 se mantienen activas o contagiantes. “Estamos viendo cifras esperanzadoras, una leve mejoría. Eso no significa que no debamos seguir trabajando por seguir avanzando”, sostuvo el ministro de Salud, Enrique Paris. “Sin embargo, no significa que debemos bajar los brazos, no significa que debemos abandonar la lucha, no significa que sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias, el distanciamiento y respetar la cuarentenas.”, agregó el secretario de Estado. . “Estamos preparando un plan para una futura estrategia de desconfinamiento (…) No se tomará ninguna medida que arriesgue las buenas noticias, números y cifras en relación a la disminución de la positividad y de los casos en la Región Metropolitana“, sostuvo también el ministro Enrique Paris. Del reporte de este martes también participó la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE) del Ministerio de Saluid, Sylvia Santander, quien se refirió a cómo la enfermedad del COVID-19, a diferencia de lo que se pensaba en el inicio, también afecta a los niños, niñas y adolescentes. “Hemos diseñado tres protocolos en este momento para el abordaje de NNA que están en situación de hospitalización, considerando especialmente a aquellos que tienen necesidades especiales”, comentó la jefa de la DIPRECE. “La infancia está en nuestra hoja de ruta en este momento“, añadió Santander. Los tres protocolos tienen que ver con tres niños hospitalizados, niños con trastorno del espectro autista y el síndrome multisistémico. Respecto de la situación en los centros hospitalarios del país, la subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que hasta hoy son 2.060 pacientes los que se encuentran en distintas Unidades de Paciente Crítico, de los cuales 1.699 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica. El subsecretario informó que actualmente hay 343 respiradores mecánicos disponibles y sobre la red de laboratorios, detallaron que en las últimas 24 horas se procesaron 12.065 exámenes PCR, con lo que en total se han informado 1.210.326 test hasta la fecha. Esto, con una positividad del 22% actualmente. En cuanto al programa de residencias sanitarias, se dio cuenta de 9.282 cupos disponibles en 147 establecimientos a lo largo de todo el territorio nacional.

