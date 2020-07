08d83bea3c

Nacional Pensiones Posible apoyo de Chile Vamos marca horas claves para el retiro de fondos previsionales Este miércoles la Sala de la Cámara de Diputados revisará el proyecto que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. Diario UChile Martes 7 de julio 2020 19:28 hrs.

Este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputados vivirá una jornada clave en torno al debate sobre el retiro de fondos previsionales. Esto, ya que se votará el proyecto que permite retirar el 10 por ciento de lo ahorrado, debido a la crisis que hoy enfrenta el país. La iniciativa establece que todos podrán hacer este retiro con un tope de 150 UF y un mínimo de 35 UF. Además, se creará un fondo colectivo solidario con aportes del Estado y del empleador, para restituir los dineros retirados a fin de compensar las pensiones a la hora de efectuar la jubilación. Este proyecto será revisado a partir de las 10 de la mañana de este miércoles hasta total despacho, y requiere de 3/5 de quórum para ser visado, es decir, 93 votos. En esa línea, el apoyo eventual que se pueda sumar de parte de Chile Vamos podría ser muy importante para hacer avanzar en este retiro de fondos. Al respecto, el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional se refirió a la visión que hay en el oficialismo y dijo que “varios de los diputados de Renovación Nacional estamos en reflexión sobre ese tema”. “Yo creo que hay temas que hay que agotar primero, como son las ayudas del Estado y, si las ayudas del Estado no son suficientes, creo que podríamos estar abiertos a que si los fondos son de los trabajadores, pueden cambiarse de AFP o de multifonfo cuando quieran, y si esos recursos los colocaras en un banco podrías pedir el retiro de las utilidades o rentabilidades. Por lo tanto, es un tema que en ninguna de las bancadas, ni en la UDI ni en RN, va a ser homogéneo. Cada diputado lo está pensando, y en mi caso estoy en reflexión de ese voto”, indicó. Así una vez más una discusión legislativa divide fuertemente no solo el interior de Chile Vamos, sino también las relaciones entre parlamentarios oficialistas y el Ejecutivo, todo esto en medio de las polémicas que ya ha generado el límite a la reelección, el veto a la ley de suspensión de pagos de servicios básicos y el postnatal de emergencia. Sobre esta posición, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, comentó que “vemos con muy buenos ojos que parte del oficialismo hoy día, tanto de la UDI como de RN, hayan manifestado su voluntad a lo menos de abrirse a ver alguna posibilidad y de buscar alguna alternativa. Yo creo que eso es muy importante y tiene que ver con el sentido del realismo, de lo que le está pasando hoy a las familias y tiene que ver con que no es posible que no tengamos los recursos para poder enfrentar esta pandemia, y los recursos más importantes hoy día se pueden generar a través del retiro de los fondos de la AFP”. “Por eso es el llamado es a que tengamos los votos el día de mañana, estos 93 votos que se necesitan porque es un quórum alto”, comentó. En tanto, desde el PPD, el jefe de bancada Raúl Soto indicó sobre este debate que este miércoles “puede ser un día histórico, un cambio rotundo en un sistema de pensiones fracasado para ir en ayuda de la gran mayoría de chilenos y chilenas de clase media y de sectores vulnerables que están viéndose afectados por esta pandemia y sus efectos económicos y sociales. Hacemos un llamado a todos los sectores políticos a empatizar con los ciudadanos que lo están pasando mal en nuestro país y que han tenido medidas insuficientes de apoyo económico por parte del Gobierno”. Frente a las posiciones dubitativas en Chile Vamos, y al llamado constante de la oposición a empatizar con la gente y apoyar esta iniciativa, desde el Ejecutivo se mantienen en alerta y con constantes conversaciones para convencer a los y las oficialistas de cuadrarse con el Gobierno. En este contexto, es que tanto el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, como el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, han llamado a la “cordura” y la “racionalidad” a la hora de votar. El Senado y sus propios avances Mientras la Cámara se prepara para esta decisiva jornada, en el Senado también se analiza un proyecto que avanza en la misma línea: también se propone el retiro del 10 por ciento de fondos previsionales, aunque todavía no se definen mínimos, máximos y ni formas de reintegración. Durante esta jornada, el proyecto fue revisado una vez más por la Comisión de Constitución, instancia que espera votarlo durante los próximos días luego de escuchar a algunos ministros de Estado sobre este debate. El senador independiente Pedro Araya, uno de los autores de la iniciativa, comentó en la discusión que “este proyecto no distingue, este proyecto quiere llegar a todos por igual. Nosotros lo hemos dicho desde un comienzo, el 10 por ciento lo podrá retirar cualquier persona que tenga fondos previsionales de aprobarse esta norma. Aquí no estamos distinguiendo entre una persona pobre, clase media, clase alta, porque eso a mi juicio es pensar que los chilenos no tienen capacidad de decisión, sino que el Estado debe tener tutela de ciertas decisiones que toman”. En la sesión de este martes se escuchó al abogado Mauricio Daza y la directora de Políticas Públicas del Centro de Estudios e Investigación de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst. Esta última señaló que más allá del debate particular de este tipo de proyectos, cuando se habla de retiro de fondos es importante pensar en una discusión de fondo. “En ese contexto uno debiera preguntarse seriamente si es que realmente necesitamos, queremos, un sistema de pensiones, porque pareciera ser contradictorio el poder gastarse los ahorros hoy día – cosa que probablemente muchos de nosotros haríamos – porque no anticipamos y creemos que cuando estemos ya viejos vamos a tener los fondos necesarios, pero cuando lleguemos a ser viejos nos daremos cuenta que no los tenemos y ya va ser muy tarde para poder empezar ahorrar a esas alturas, entonces yo creo que hay una discusión previa que hay que abordar”. En caso de que ambos proyectos se encuentren en el análisis del Senado, eventualmente y en función de los acuerdos legislativos entre diversos sectores, podrían fusionarse para avanzar en una única iniciativa sobre retiro de fondos previsionales.

