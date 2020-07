0d6d9dfaff

2fa7ace658

Nacional Dura derrota del Gobierno: diputados aprueban proyecto para retirar el 10% de las AFP El Ejecutivo no fue capaz de alinear a todos sus parlamentarios, por lo que la tensión al interior de Chile Vamos va en aumento. Diario UChile Miércoles 8 de julio 2020 20:07 hrs. Compartir

Luego de un arduo debate que se extendió durante todo este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite el retiro del 10 por ciento de fondos previsionales dado la emergencia y crisis social que vive el país. El resultado final de la votación fue de 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones. La iniciativa establece que todos podrán hacer este retiro de 10 por ciento con un tope de 150 UF y un mínimo de 35 UF. Además, indicaba que se crearía un fondo colectivo solidario con aportes del Estado y del empleador, para restituir los dineros retirados a fin de compensar las pensiones a la hora de efectuar la jubilación. En el debate, quienes se manifestaron a favor comentaron que esta es una forma de ayudar a quienes hoy enfrentan crisis económica, dado que el Gobierno no ha sabido llegar a ellos, así como también que los y las trabajadoras son dueños de sus dineros previsionales. En tanto, quienes se manifestaron en oposición al proyecto argumentaban que esto solo perjudicará aún más las pensiones y que es un proyecto populista. Entre las intervenciones, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, comentó que “se dice y se dijeron muchas cosas que han ido cayendo, lo que no ha caído es el dogma, es el dogma que está detrás de quienes se oponen hoy día a poder retirar recursos en estas circunstancias, el dogma y la verdad de un sistema que lo que no persigue es la seguridad social, es un sistema de ahorro privado que beneficia fundamentalmente al mercado financiero, a la bolsa, a los bonos donde con la plata de los trabajadores se le inyecta recursos al sistema económico y los trabajadores no rentan de ellos”. En tanto, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, cuestionó que así como el Gobierno dispuso que los fondos que los trabajadores tenían en el seguro de cesantía se usarán sin problemas, por qué no permitir que se haga lo mismo con sus fondos previsionales. “Les han dicho durante 40 años a las personas que este ahorro forzado no se regirá por los principios de seguridad social, sino que son SUS fondos, SU propiedad ¿Cómo pretenden hoy decirles que no pueden decidir sobre esos fondos?” #RetiroFondosPrevisionalesUrgente pic.twitter.com/dii11jhy06 — Equipo Jackson (@EquipoJackson) July 8, 2020

“¿Cómo pretenden hoy, cuándo más lo necesitan, que no puedan decidir sobre sus fondos? Si no sobreviven al presente ¿cómo van a tener futuro? El Gobierno decidió y a lo primero que echó mano fue de los fondos de los trabajadores a través del fondo de cesantía, ¿por qué no estos? (…) ¿Quién es el que decide que esa fue una buena medida y esta sería una medida populista? ¿por qué también nadie levantó el escándalo de la pérdida de fondos cuando en marzo las AFPs perdieron entre 15 y 20 por ciento del total ahorrado a marzo de este año? ¿qué explicación se le da a quienes están a punto de jubilar y que no van a poder recuperar estos fondos?, señaló. Durante la mañana, intervino en esta discusión la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien solicitó hacer uso de la palabra y aseguró que en ningún caso el Gobierno quiere defender a las AFPs, sino que lo que quieren es cuestionar y discutir si esta es o no una medida efectiva para paliar la crisis. “Quiero ser muy clara y lo he sido en otras oportunidades, acá no hay una defensa de las AFPs, aquí yo jamás he planteado que las pensiones sean buenas, de hecho llevo ya mucho tiempo de mi vida trabajando en cómo mejorar las pensiones porque es una realidad evidente que las pensiones en nuestro país no son las que corresponden y llevamos años trabajando es esta materia, pero el punto es si esta iniciativa que se está planteando ahora es la que corresponden o no corresponde para poder cumplir con esa necesidad”, comentó la ministra. Un día intenso para Chile Vamos En la discusión en la Sala se hicieron presentes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, quienes no solo asistieron a oír la discusión, sino también a negociar con parlamentarios de Chile Vamos, dado que varios de ellos habían manifestado estar disponibles para apoyar esta iniciativa ante el descontento con lo que ha ofrecido el Gobierno en materia social. En su espacio de intervención, el ministro Briones señaló que “estamos todos conscientes de que hoy vivimos una crisis dolorosa, extrema, en la que muchas familias han perdido sus ingresos, pero esas muchas, digámoslo con toda claridad, no es el 100 por ciento de las familias (…) Creo que en este debate es importante bajar del slogan del titular a qué significa en lo concreto, yo vuelvo a preguntar ¿estamos abriendo la puerta para aquellos que no han tenido bajas en sus ingresos?”. “Creo que plantear nuevamente bajo este titular seductor, atractivo, que saca aplausos, que saca flash, que circula en redes sociales, una solución general es sencillamente inducir al equívoco a la población”, añadió. Para lograr alinear al sector oficialista, los ministros habrían negociado nuevas propuestas en materia de ayuda social y económica a la clase media, las que deberían ser anunciadas en las próximas horas de manera formal, y podrían requerir nuevos proyectos de ley a analizar en el Congreso. Ante esta situación, durante el debate varios diputadas y diputadas de oposición reclamaron porque los ministros estaban presentes en el Congreso, pero no en la Sala, sino que por el contrario estaban reunidos en paralelo a la sesión con parlamentarios oficialistas para llegar a un acuerdo. Según acusaron algunos parlamentarios, en dicha reunión no se habrían respetado los protocolos de distanciamiento y cuidado ante el COVID-19.

Luego de un arduo debate que se extendió durante todo este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite el retiro del 10 por ciento de fondos previsionales dado la emergencia y crisis social que vive el país. El resultado final de la votación fue de 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones. La iniciativa establece que todos podrán hacer este retiro de 10 por ciento con un tope de 150 UF y un mínimo de 35 UF. Además, indicaba que se crearía un fondo colectivo solidario con aportes del Estado y del empleador, para restituir los dineros retirados a fin de compensar las pensiones a la hora de efectuar la jubilación. En el debate, quienes se manifestaron a favor comentaron que esta es una forma de ayudar a quienes hoy enfrentan crisis económica, dado que el Gobierno no ha sabido llegar a ellos, así como también que los y las trabajadoras son dueños de sus dineros previsionales. En tanto, quienes se manifestaron en oposición al proyecto argumentaban que esto solo perjudicará aún más las pensiones y que es un proyecto populista. Entre las intervenciones, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, comentó que “se dice y se dijeron muchas cosas que han ido cayendo, lo que no ha caído es el dogma, es el dogma que está detrás de quienes se oponen hoy día a poder retirar recursos en estas circunstancias, el dogma y la verdad de un sistema que lo que no persigue es la seguridad social, es un sistema de ahorro privado que beneficia fundamentalmente al mercado financiero, a la bolsa, a los bonos donde con la plata de los trabajadores se le inyecta recursos al sistema económico y los trabajadores no rentan de ellos”. En tanto, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, cuestionó que así como el Gobierno dispuso que los fondos que los trabajadores tenían en el seguro de cesantía se usarán sin problemas, por qué no permitir que se haga lo mismo con sus fondos previsionales. “Les han dicho durante 40 años a las personas que este ahorro forzado no se regirá por los principios de seguridad social, sino que son SUS fondos, SU propiedad ¿Cómo pretenden hoy decirles que no pueden decidir sobre esos fondos?” #RetiroFondosPrevisionalesUrgente pic.twitter.com/dii11jhy06 — Equipo Jackson (@EquipoJackson) July 8, 2020

“¿Cómo pretenden hoy, cuándo más lo necesitan, que no puedan decidir sobre sus fondos? Si no sobreviven al presente ¿cómo van a tener futuro? El Gobierno decidió y a lo primero que echó mano fue de los fondos de los trabajadores a través del fondo de cesantía, ¿por qué no estos? (…) ¿Quién es el que decide que esa fue una buena medida y esta sería una medida populista? ¿por qué también nadie levantó el escándalo de la pérdida de fondos cuando en marzo las AFPs perdieron entre 15 y 20 por ciento del total ahorrado a marzo de este año? ¿qué explicación se le da a quienes están a punto de jubilar y que no van a poder recuperar estos fondos?, señaló. Durante la mañana, intervino en esta discusión la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien solicitó hacer uso de la palabra y aseguró que en ningún caso el Gobierno quiere defender a las AFPs, sino que lo que quieren es cuestionar y discutir si esta es o no una medida efectiva para paliar la crisis. “Quiero ser muy clara y lo he sido en otras oportunidades, acá no hay una defensa de las AFPs, aquí yo jamás he planteado que las pensiones sean buenas, de hecho llevo ya mucho tiempo de mi vida trabajando en cómo mejorar las pensiones porque es una realidad evidente que las pensiones en nuestro país no son las que corresponden y llevamos años trabajando es esta materia, pero el punto es si esta iniciativa que se está planteando ahora es la que corresponden o no corresponde para poder cumplir con esa necesidad”, comentó la ministra. Un día intenso para Chile Vamos En la discusión en la Sala se hicieron presentes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, quienes no solo asistieron a oír la discusión, sino también a negociar con parlamentarios de Chile Vamos, dado que varios de ellos habían manifestado estar disponibles para apoyar esta iniciativa ante el descontento con lo que ha ofrecido el Gobierno en materia social. En su espacio de intervención, el ministro Briones señaló que “estamos todos conscientes de que hoy vivimos una crisis dolorosa, extrema, en la que muchas familias han perdido sus ingresos, pero esas muchas, digámoslo con toda claridad, no es el 100 por ciento de las familias (…) Creo que en este debate es importante bajar del slogan del titular a qué significa en lo concreto, yo vuelvo a preguntar ¿estamos abriendo la puerta para aquellos que no han tenido bajas en sus ingresos?”. “Creo que plantear nuevamente bajo este titular seductor, atractivo, que saca aplausos, que saca flash, que circula en redes sociales, una solución general es sencillamente inducir al equívoco a la población”, añadió. Para lograr alinear al sector oficialista, los ministros habrían negociado nuevas propuestas en materia de ayuda social y económica a la clase media, las que deberían ser anunciadas en las próximas horas de manera formal, y podrían requerir nuevos proyectos de ley a analizar en el Congreso. Ante esta situación, durante el debate varios diputadas y diputadas de oposición reclamaron porque los ministros estaban presentes en el Congreso, pero no en la Sala, sino que por el contrario estaban reunidos en paralelo a la sesión con parlamentarios oficialistas para llegar a un acuerdo. Según acusaron algunos parlamentarios, en dicha reunión no se habrían respetado los protocolos de distanciamiento y cuidado ante el COVID-19.