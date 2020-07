163a48a80f

Nacional Modernización del Sistema de Inteligencia: organizaciones sociales advierten sobre sus efectos represivos El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, mostró su preocupación por sectores opositores al Gobierno que han facilitado el camino para aprobar esta normativa impulsada por el Gobierno. Diario Uchile Miércoles 8 de julio 2020 20:52 hrs.

El proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que pretende fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia no ha dejado de ser criticado por diversos sectores políticos y sociales. Luego de que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados censurara a su otrora presidente, Jorge Brito, por -según sus críticos- retrasar la votación sobre dicho proyecto, el tema nuevamente vuelve al tapete por el enfoque represivo que tiene la iniciativa. Así, este martes, la Unión de Organizaciones, que agrupa al Colegio de Profesores, Coordinadora NO+AFP, ANEF, FECH, MODATIMA y UKAMAU, realizaron una conferencia vía Facebook Live para rechazar el proyecto que, según los convocantes, regresa el tiempo a la época de Pinochet. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, mostró su preocupación por sectores opositores al Gobierno que han facilitado el camino para aprobar la normativa. “Cuando la prioridad del Gobierno debe ser combatir de manera efectiva al coronavirus, está otorgando prioridad y suma urgencia a un proyecto de ley de inteligencia que nosotros rechazamos y repudiamos. Nos preocupa muchísimo que sectores que se dicen progresistas, que se dicen críticos a este gobierno en materia de derechos humanos, hoy le estén facilitando el camino para contar con una herramienta que va a permitir establecer represión y persecución al movimiento social como en los mejores tiempos de la dictadura”. Además, el líder del Magisterio hizo hincapié en lo negativo de reinstalar el concepto de enemigo interno, como, según él, pretende el Ejecutivo. “Somos muy críticos del concepto que se instala de enemigo interno, el mismo concepto que instaló Pinochet”, señaló. Por su parte, la vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Nicole Martínez, advirtió que el movimiento social no dejará que se materialice una normativa como la que plantea el Gobierno. “El movimiento social está por legislar para tener una inteligencia democrática en nuestro país, pero no hoy, mientras el pueblo se muere de hambre, no hoy, cuando el Gobierno se ha demorado más de 26 días en promulgar una ley que prohíbe el corte de servicios básicos mientras ha puesto 11 sumas urgencias a esta medida autoritaria. El movimiento social no permitirá que el gobierno siga avanzando en esta agenda autoritaria”, sostuvo la dirigente universitaria. En representación de la Coordinadora NO+AFP, habló Mario Villanueva, quien expresó que dicha ley no busca otra cosa que perseguir a los movimientos sociales que se han levantado luego del estallido social de octubre, esto, con el objetivo de que no vuelva a reactivarse. Para lograr este cometido, la censura al diputado Brito es un paso importante, según Villanueva. “Con esto que sucedió se ha dado un paso más, por el gobierno de la derecha en el poder y de la élite, para instalar esta ley de inteligencia que tiene por finalidad anular al movimiento social y a las organizaciones porque saben que, a partir del estallido del 18 de octubre, el pueblo se levantó demandando sus derechos y si bien la pandemia ha impedido que continúen las movilizaciones, la gente rechaza las política impuesta por este modelo neoliberal y, por lo tanto, se prepara para retomar las movilizaciones”. La modernización al sistema de inteligencia se suma a diversas medidas impulsadas por el Ejecutivo que guardan relación con la seguridad y el orden, como el proyecto de infraestructura crítica, que permite a las Fuerzas Armadas custodiar edificios estratégicos, o la Ley Antisaqueo.

