Nacional Política Nora Cuevas (UDI): "El Presidente Piñera ha tenido una debilidad tremenda" En entrevista con nuestro medio la alcaldesa de San Bernardo abordó la tensión al interior del oficialismo y la creciente desafección de un sector de Chile Vamos con el gobierno de Sebastián PIñera. Diario Uchile Miércoles 8 de julio 2020 14:01 hrs.

La decisión del Gobierno de vetar el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos tensionó aún más la compleja relación entre el Ejecutivo y los alcaldes oficialistas quienes un par de días antes habían enviado una carta al Mandatario para que promulgara dicha inciativa. Esto, sumado a la determinación de no vetar la ley de limite a la reelección de autoridades, impidiendo la repostulación de casi un centenar de autoridades locales, generó la furia de algunos alcaldes quienes expresaron públicamente su desafección hacia el Ejecutivo y en particular, hacia el Presidente Sebastián Piñera. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de San Bernardo e integrante de la comisión política de la UDI, Nora Cuevas, reafirmó esta posición y, si bien deslizó críticas al titular de Interior, Gonzalo Blumel – a quien apuntan desde la UDI como el responsable de la falta de convicción para impulsar ciertas medidas- apuntó directamente al jefe de Estado. “El Presidente ha tenido una debilidad tremenda, por ahí se parte en esto (…)tengas o no tengas los votos para ganar una ley uno tiene que tener esa voluntad, tiene que conversarla, no tienes que pedir que la gente ande buscando votos” afirmó la jefa comunal. En esa linea, la alcaldesa agregó que “yo creo que es justo que también digamos que existen debilidades de parte del Presidente, por supuesto. Mas bien dicho le vamos a poner ingrato con mayúscula (…) cuánto ha sido el trabajo y hoy día no tienes oídos” expresó En relación a las discrepancias desde su partido por las medidas en respuesta a la clase media, la representante de San Bernardo fue categórica en manifestar que el plan anunciado por el Gobierno es insuficiente. “Si vamos a vivir con préstamos, hoy día la solución no son los prestamos, si vamos a vivir pensado en que las grandes empresas, los proveedores de servicios que son monopolio como la luz y el agua donde tu no tienes opción a elegir, vamos a seguir al mismo ritmo. Cuando tú te das cuenta de que no existe una mínima visión real del Chile que estamos viviendo hoy, ese Chile que hace un tiempo atrás que protestaba por las AFPs, por mejor salud, ese Chile hoy está nada más que pidiendo cosas básicas, está pidiendo comida, esa es la realidad de mi comuna” recalcó. En ese mismo sentido la jefa comunal hizo hincapié en que “hay una falta de empatía por la realidad que estamos viviendo por parte del Parlamento (…) yo siento que el Gobierno está muy ciego en muchos aspectos”. Nora Cuevas cuestionó además al equipo que asesora al Mandatario. “Yo creo que el ambiente está deteriorado y la gente que trabaja con el Presidente dándole las mejores ideas, no considera las bases”. En relación a la respuesta que las autoridades han entregado hasta la fecha, la alcaldesa de San Bernardo indicó que “hay medidas que no están bien tomadas, esto de entregar una caja de alimentos, son ayudas pero van a tener que ser por mucho tiempo, entonces no sigamos endeudando a la gente, entreguemos beneficios, endeudemos al país, seamos responsables” expresó.

