Nacional Reportear durante la pandemia o cómo medios y redes sociales actúan sobre el poder Alejandra Matus, Patricio López, Alejandra Carmona López y Sergio Jara conversaron en una nueva fecha del programa que realiza la Dirección de Extensión y Comunicaciones del ICEI. ICEI UChile Miércoles 8 de julio 2020 10:20 hrs. Compartir

El jueves 2 de julio se estrenó el segundo capítulo del segundo ciclo de Diálogos en Tiempos de COVID-19, programa realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la U. de Chile –ICEI- vía ZOOM y que se emite por YouTube. En esta ocasión, el tema a tratar fue “Transformación de los medios en época de pandemia: aprendizajes y nuevos desafíos” y por lo mismo el panel de invitadas e invitados estuvo compuesto por periodistas. Las y los invitadas/os para esta ocasión fueron Alejandra Carmona López, académica del ICEI y periodista especializada en cubrir poder, iglesia, salud, educación y temas sociales; Alejandra Matus, profesional con amplia trayectoria en medios como Revista Hoy, Diario La Época, Diario La Nación, La Tercera, La Nación, entre otros; Patricio López, director de Radio U. de Chile; y Sergio Jara, profesor del ICEI y director de Prensa de El Desconcierto. Ante la consulta por ver qué medio lo ha hecho bien o mal durante la pandemia, Alejandra Carmona López afirmó que prefiere hablar y reflexionar cuáles son los medios que está leyendo la gente ahora y cuáles no, qué personas o redes sociales podrían calificarse como medio: “¿qué es un medio, son los medios establecidos o son las redes sociales? Yo creo que son los dos y esa debe ser la reflexión, pero orientada a la calidad de la información entregada”, indicó. Sergio Jara destacó el trabajo de CIPER, al sostener que “es relevante y potente para lo que comenzó a suceder desde el estallido social. Ambos eventos (18-O y pandemia) desnudan al ecosistema de medios chilenos: limitado y bastante vinculado a lo que son los intereses corporativos. La Tercera y El Mercurio, que antiguamente imponían una pauta que se seguía sagradamente, han visto que ese modelo se rompió con la aparición de canales digitales. Lo lamentable de esto es que aún siguen generando la información diaria”. Distribución del poder y periodismo informativo Alejandra Matus consideró que lo que falta es mejor periodismo informativo: “En conjunto da la impresión de un sistema de medios que está operando a lo Dinacos, donde no se cumplen las mínimas reglas del oficio. Yo concuerdo con Sergio, no tenemos déficit de periodismo de investigación en Chile, falta periodismo informativo. El informativo es el hermano pobre del periodismo de investigación y ahí hay que mejorar”. Además, enfatizó que mientras no se resuelva la concentración del poder, no se resolverá el financiamiento de los medios: “Para mí es el dilema que tenían los periodistas a fines de los 80. En términos generales, estar en contra de Pinochet es porque en Dictadura no se puede hacer periodismo. Y en este sistema político, que no es Dictadura, pero tiene una alta concentración de poder, con mucha discreacionalidad y con una elite endogámica, tampoco se puede hacer periodismo sin pagar costos en pobreza o en marginalización de los medios. En esta Constitución y con este sistema político, no vamos a poder tener el tipo de periodismo que la sociedad chilena requiere”, dijo. Patricio López afirmó que hace un tiempo se preguntaba “¿cómo las fuerzas políticas no se dan cuenta que la discusión de una política estatal de medios de comunicación, no sólo de medios estatales o de financiamiento, es consustancial a la profundización de la democracia? Y ustedes recuerdan que no hay una exclusividad de los proyectos políticos conservadores en esta materia, porque los progresistas incurrían en lo mismo. Yo nunca vi ninguna línea sobre política estatal de los medios de comunicación por lo menos en los últimos 25 años”. La próxima fecha de Diálogos en Tiempos de COVID se realizará el jueves 9 de julio, fecha en la que se tratará el tema Comunicar desde la Ciencia, junto al profesor José Maza, la periodista Andrea Obaid y la profesora del ICEI Paulette Dougnac.

