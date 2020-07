6847c30036

Nacional Diputados denuncian "política del terror" de las AFPs en contra del retiro de fondos La bancada del Partido Comunista pidió sanciones a las administradoras por publicidad ilegal que trata de confundir e influir indebidamente en el debate legislativo. Diario Uchile Jueves 9 de julio 2020 17:49 hrs.

El proyecto para retirar el diez por ciento de los fondos de pensiones no ha dejado a nadie indiferente, mucho menos a las propias AFPs. Usuarios de estas entidades han reportado correos electrónicos enviados por las administradoras de fondos previsionales con mensajes críticos a la iniciativa aprobada, este miércoles, por la Cámara Baja. Ante esto, la bancada del Partido Comunista pidió sanciones a las AFPs por publicidad ilegal que trata de confundir e influir indebidamente en el debate legislativo. Para esto, el PC anunció la presentación de un oficio al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, pues, según afirman, la acción de dichas AFPs infringe abiertamente la normativa vigente. El escrito detalla la aseveración de las AFP que el proyecto afectaría la rentabilidad de los fondos, lo que es una “información errada y desinformada”, toda vez que el proyecto de reforma constitucional aprobado en general prevé en una de sus disposiciones la creación de un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones cuyo objeto será “financiar, bajo criterio de progresividad, complementos de pensiones producto de los montos retirados.” “Comenzó la campaña del terror de las AFPs (…) se sabe que estas amenazas son para imponer miedo, no preocupación por las pensiones de la gente”, sostuvo la jefa de la bancada PC, diputada Camila Vallejo. Por su parte, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, y una de las autoras del proyecto, denunció una supuesta”campaña del terror” por parte de las AFPs. “Hoy día se está instalando en el país a partir de esta reforma una política del terror de parte de las AFPs y a mí me parece que esto es indignante, yo creo que el rol que tienen las AFPs no es éste. Vamos a denunciarlo a la Superintendencia como corresponde, pero además, porque hace una revisión de una proceso legislativo que no tiene por qué realizar, por lo que además hay una falta de respeto al trabajo legislativo realizado anoche aquí en la Cámara de Diputados, cuando cuestiona su rigurosidad”, sostuvo la parlamentaria. “Esto es una política del terror que yo lamento que las AFPs estén haciendo, pues en vez de apoyar a sus afiliados hoy día, lo que está haciendo es creando más complicaciones y más dificultades para poder aplicar esta ley lo antes posible”, concluyó Sepúlveda.

