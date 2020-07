6847c30036

Política Jorge Brito sin censura: "No me importa presidir la comisión, me importa detener la Ley de Inteligencia" En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado RD recientemente removido de su puesto como presidente de la Comisión de Defensa criticó a su par del PPD Loreto Carvajal y dijo no estar disponible "para transar votos que sólo benefician al peor presidente de la historia". Tomás González F. Jueves 9 de julio 2020 20:46 hrs.

En plena discusión de la llamada Ley de Inteligencia, uno de los proyectos más emblemáticos que impulsa el gobierno de Sebastián Piñera en materia de Defensa; el parlamentario de Revolución Democrática (RD) y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, fue removido de su cargo. Esto, luego de que sus pares de la instancia aprobaran una moción de censura presentada por diputados UDI, incluyendo un sorpresivo voto de oposición en favor de la sanción. Fue la diputada del Partido Por la Democracia (PPD), Loreto Carvajal, quien apoyó la postura del oficialismo y definió la suerte de Brito como presidente de la instancia, generando fuertes roces al interior de su partido y de la propia comisión. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado RD y ahora ex presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, respondió a la censura aprobada señalando que no le importa presidir la instancia, sino más bien detener el avance de un proyecto de ley que considera profundamente dañino para nuestra sociedad. “De partida la acusación de la UDI no tenía fundamento alguno. El único hecho real que plantearon fue que el día martes 16 de junio yo no cité a la Comisión de Defensa, pero lo cierto es que teníamos una sesión de Sala para recibir al ministro de Salud, que no había asistido al Congreso durante toda la pandemia. Yo entiendo que la UDI y sectores políticos han mirado en menos los efectos de la pandemia, pero nosotros no podíamos estar ausentes de lo que iba a ocurrir en la Sala de la Cámara”. ¿Esa fue la razón por la que presentaron la censura? “Ellos entienden que hacer el trabajo es votar a favor todos los proyectos del Gobierno sin escuchar a los expertos, sin escuchar académicos y nosotros entendemos algo distinto. Eso fue lo que estuvimos haciendo durante estos meses. ¿Qué le parece lo que sucedió durante la votación? Me imagino que no se esperaba un voto en contra suya desde el Partido Por la Democracia (PPD). “En relación a la votación de la censura, que se aprobó sin tener los fundamentos, la verdad es que nosotros habíamos advertido al PPD de la conducta reiterativa de la diputada Loreto Carvajal de ausentarse en las votaciones estratégicas y de facilitar que el Gobierno gane las votaciones más importantes que han ocurrido en la Comisión de Defensa. Eso se informó a la bancada del PPD, se informó a la dirección nacional de ese partido, razón por la cual se acordó -y estaba la diputada- que se iba a rechazar la censura. El comportamiento de después yo creo que responde al comportamiento que tuvo también en la votación en general de la Ley de Inteligencia. Estando presente la diputada Carvajal, se paró y se fue justo cuando le tocaba votar, permitiendo que la ley se aprobara en general. Ahora estamos todavía a tiempo de poder parar algunos artículos de la ley que son extremadamente peligrosos para la democracia y en consecuencia el PPD tiene que poner ahí a una persona que vote consciente de que la Ley de Inteligencia es un mal proyecto para Chile. No alguien que sirva de bisagra o para aprobar los proyectos que promueve el Gobierno”. ¿Ve usted una conducta reiterativa de la diputada Carvajal en ese sentido? “Si hoy día, por ejemplo, tenemos un financiamiento en gasto en armas de US 500 millones como piso mínimo, es porque perdimos esa votación por un voto en la Comisión de Defensa. ¿Con la ausencia de quién? De la diputada Loreto Carvajal. Si hoy día los militares se pueden pensionar a temprana edad y después re-contratarse en la misma institución recibiendo pensión y sueldo, es porque perdimos la indicación que presenté en la Comisión de Defensa. ¿Por qué? Porque cuando había que votarla, la diputada Carvajal se paró y se fue”. “Entonces es una constante y nosotros creemos que si de algo tiene que servir esto, es que sirva para detener el peligro que significa la Ley de Inteligencia en los términos que viene. Ya contamos con el apoyo del diputado Gabriel Ascencio (DC), de José Pérez (PR), del Partido Socialista, por supuesto que desde Revolución Democrática y el Frente Amplio vamos a defender la democracia. Pero falta que el PPD ponga ahí a una persona que no vote con la UDI, que no se vaya cuando tenga que votar y que defienda la posibilidad que tenemos de detener el contenido peligroso de la Ley de Inteligencia”. ¿Sabía que ella iba a votar en favor de su censura? “No, nunca lo imaginamos. Sabíamos que se paraba y se iba en votaciones que eran importantes, permitiendo que ganara la UDI. Pero nunca pensamos que iba a llegar a votar exactamente igual que la UDI”. ¿Existió alguna “negociación” del voto? ¿No hubo algún ofrecimiento de parte de ella a cambio de su apoyo a Gabriel Silber en una eventual repostulación a la Mesa de la Cámara? “La diputada insinuó algo así cuando ya había comenzado el horario de la Comisión de Defensa, me llamó por teléfono justo cuando se iba a iniciar la sesión y yo le dije que no podía atenderla porque necesitaba presidir, que era algo que se tenía que conversar después y que no mezcláramos peras con manzanas. Habiéndose ella comprometido el día anterior con todo su partido y la oposición a votar en contra, nunca pensé que era que ella podría votar con la UDI. Lo que sí, yo no estoy disponible para negociar votos en función de gustos personales o cosas por el estilo. Si es que hoy día hay una crisis política y social en el país es por conductas de ese tipo, que nosotros no estamos disponibles para avalar ni para participar, porque el resultado lo paga todo Chile. Y significa malas leyes para el pueblo y leyes que aumentan el autoritarismo de un presidente que ha sido cruel con nuestro país”. Para ser claros, ¿para qué no está disponible? “Para transar votos que sólo benefician al peor presidente de la Historia y que perjudican al pueblo”. ¿Eso insinuó ella? “Ella lo que insinúa es que también tiene planteamientos que realizar. Yo le dije que encantado de poder escuchar sus planteamientos, pero debía iniciar la sesión y votar la censura que ya ella y toda la oposición se había comprometido a rechazar. Eso yo creo que es fundamental despejar, porque hay confusión y palabras raras de parte de la diputada. Pero los hechos son concretos y son bien claritos. Cuando hay que votar algo importante, se para o se va, o vota con la UDI. Yo creo que eso es lo que no podemos permitir y el llamado es claro al PPD”. ¿La idea sería reemplazar a la diputada Carvajal en la Comisión de Defensa? “Es que es insostenible que continúe en una Comisión de Defensa, ocupando una silla de la oposición, votando con la derecha o simplemente ausentándose de las votaciones importantes. El resultado va a ser una pésima Ley de Inteligencia y los costos los va a pagar el país”. ¿Cómo cree que puede afectar en la tramitación de la ley el hecho de que usted ya no sea el presidente de la Comisión? “Nosotros hicimos lo que el Senado no quiso hacer, que es escuchar a académicos y expertos del área. Escuchamos académicos, a gente que había trabajado en unidades de inteligencia, a ex ministros de la Concertación, a expertos que propuso la derecha llevar a la Comisión y que en el Senado no los recibieron, distintas voces. Eso es parece lo que le preocupó al Gobierno, razón por la cual comenzaron a introducir sumas urgencias a la Ley de Inteligencia en medio de la pandemia, llegando a ingresar 11 sumas urgencias en lo que va de este año. Creo que las prioridades quedan al descubierto en función de los hechos, y también que el Gobierno tiene aliados estratégicos entre la ex Nueva Mayoría, con los cuales destraba sus proyectos que considera prioritarios”. ¿Qué viene ahora diputado? “Ahora la ley vamos a votarla en particular. Yo continúo perteneciendo a la Comisión y esperemos que el PPD defina a una persona que, sea cual sea, dé las garantías de que no va a votar con la UDI, no se va a ausentar y que permitirá detener una mala ley para Chile. Insisto en algo, el costo de esto lo va a pagar la gente común y corriente. Y no se va a ver probablemente ahora, sino que a un futuro cuando tengamos un sistema de inteligencia a cargo del Presidente Piñera, con capacidad de ocupar agentes encubiertos -militares o civiles- en contra de organizaciones sociales que a su juicio amenacen el orden público. Cuando tengamos eso en implementación, sería bueno ahí preguntarle a la diputada Loreto Carvajal si se arrepiente o no de haberse parado y ausentado de la votación en general de la Ley de Inteligencia”. ¿Está dispuesto a volver a la presidencia de la Comisión? “Yo voy a apoyar el nombre que la oposición proponga a la Comisión de Defensa. No tengo interés personal de ser yo, porque entiendo que eso puede polarizar o dificultar detener los artículos más peligrosos. No me importa la presidencia de la Comisión, me importa detener la Ley de Inteligencia. Esa debe ser nuestra única prioridad”. Foto en portada: Agencia UNO.

