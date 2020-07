925f5a0f1b

Expertos y expertas debatieron sobre el manejo de la pandemia y la transparencia de datos Entre los participantes destacan el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; la presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Izkia Siches; el académico y director de Espacio Público, Eduardo Engel; y la académica y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2010, Mary Therese Kalin. Diario UChile Viernes 10 de julio 2020 19:45 hrs.

Este jueves 9 de julio, autoridades y figuras destacadas de la Casa de Bello se reunieron en el conversatorio “Estado, transparencia y pandemia”, organizado por la Revista Anales de la Universidad de Chile, la publicación periódica más antigua de América Latina. La vicerrectora de Extensión y Comunicaciones y directora de Revista Anales, Faride Zerán, dio un saludo al inicio de la actividad en el que planteó que “quienes somos periodistas sabemos que la información es imprescindible en una sociedad democrática, más aún, en esta coyuntura en la que todos nos hemos dado cuenta de que la información veraz, oportuna y transparente puede salvar vidas”. “Ese es el espíritu de este conversatorio, poner a disposición de todos, en voz de los expertos y expertas que nos acompañan, la manera en que nuestro país ha enfrentado la pandemia. Sólo a partir de este tipo de instancias podemos evaluar lo que nos ha ocurrido, podemos impedir que nos vuelva a azotar de la misma forma y construir un sistema público de salud y protección social acorde a las necesidades de quienes habitamos en este país”, cerró la también Premio Nacional de Periodismo 2007. Participaron de esta instancia el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches; el académico de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, Eduardo Engel; y la Premio Nacional de Ciencias Naturales 2010 e investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Mary Therese Kalin. Moderó la actividad la editora de Revista Anales, Jennifer Abate. Manejo de la crisis sanitaria Izkia Siches comenzó su intervención explicando que “inicialmente se tomó la determinación de postergar el inicio de los confinamientos, definir cuarentenas dinámicas, como también de no reconocer las falencias tanto en las limitaciones a quienes ingresaban al país, como en la estrategia, que es el corazón del control de una pandemia: el testeo, la trazabilidad y aislamiento, algo sobre lo que, a cuatro meses del inicio de los primeros casos en nuestro país, todavía no tenemos un montaje adecuado”. Por su parte, Eduardo Engel aseguró que “el proceso de toma de decisiones fue un proceso bien vertical, con muy poca participación de los distintos grupos de expertos y también con poca capacidad para detectar los errores que se cometieron rápidamente”. Refiriéndose a un problema relativo a la transparencia y al acceso a la información que, a su juicio, va más allá del manejo de la crisis por parte del gobierno, el experto señaló que existe “una cultura en el sector público en todo el mundo, pero en particular en Chile y en nuestro ministerio de Salud, de no propender a compartir la información; la información es poder y, además, si esta se entrega, se puede hacer patente que muchas veces la calidad de cómo se manejan los datos no es la mejor”. La profesora Mary Therese Kalin sostuvo que el testeo de casos es fundamental, sin embargo, apuntó a que “se ha usado la trazabilidad casi como una excusa para no hacer el confinamiento a lo largo del país. Y una sabe muy bien que la trazabilidad, el testeo, son importantes al principio y al final, cuando uno está saliendo de la pandemia, pero en la parte central, en el peak, es casi irrealizable hacer una trazabilidad eficiente”. La experta también explicó que “un punto clave en todo esto, teniendo en cuenta los derechos humanos y la salud, es que cuando hay un virus que es bastante raro, que tiene propiedades que no se conocen bien, que se sabía sobre él desde octubre, lo ideal habría sido, para mí, aplicar el ‘principio de preocupación’, una estrategia territorial, no solamente en Santiago, con intervenciones tempranas y simultáneas”. Finalmente, el rector Ennio Vivaldi aseguró que “había una oportunidad para el gobierno de rehabilitarse, el gobierno tenía las posibilidades de profundizar, por una parte, un llamado a la participación de toda la ciudadanía, una suerte de hacer un factor común entre todos los sectores políticos, invitar a los científicos, a la universidad, etc. Es posible que haya habido una tentación más o menos consciente o insconciente de salir solos y poder demostrar una gran capacidad, probablemente impulsado por el tema de lo muy despretigiada que estaba la política en general y las dificultades que tenía la evaluación del gobierno a raíz del estallido”. Medios de comunicación y transparencia de la información El director de Espacio Público y la presidenta del Colegio Médico de Chile concordaron en que los medios de comunicación han tenido un papel clave en el contexto de la pandemia debido a que han hecho notar “ciertas contradicciones en la información que se está dando y juegan un rol importante poniendo la información a disposición de toda la ciudadanía, creando un debate sano y clave en una democracia”, sostuvo Eduardo Engel. La doctora Siches, además, apuntó a que “en pandemia debe haber un liderazgo que se pueda seguir, pero eso requiere transparencia, comunicación de la información. Estoy de acuerdo en que ha faltado mucha comunicación de riesgo en esta etapa y esperamos que los medios de comunicación colaboren tanto en levantar nuevamente que Santiago no es Chile, que las regiones tienen un comportamiento muy desigual en nuestro país, como también que esta pandemia nos va a acompañar mucho tiempo más”. Respecto a la transparencia de la información y a la toma de decisiones políticas, la investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad explicó que “en general, la información científica existe para escribir papers después, pero es fundamental que tengamos la información en el momento para tomar las decisiones más apropiadas”. El rector Ennio Vivaldi, en tanto, sostuvo que “se ha instalado la idea de que la autoridad tiene que, uno, informarse adecuadamente de las razones que hay para tomar o no determinadas medidas y, dos, que tiene que ser capaz de convencer, no dar órdenes por órdenes, sino que convencer a la gente de por qué se le está diciendo lo que se les dice”. Acciones futuras sobre la pandemia La presidenta del Colegio Médico de Chile fue clara en señalar que hoy día, en medio de estrategias de confinamiento y desconfinamiento, es necesario terminar con la dicotomía entre economía y salud. “La mejor estrategia económica para nuestro país es lograr un control efectivo de la pandemia. Tenemos que pasar a una nueva fase de transparencia total en las cifras y también de los indicadores para que esta nueva etapa de confinamientos y desconfinamientos, con el alto riesgo de nuevos brotes, pueda ser seguido y comprendido por cada uno de los ciudadanos de nuestro país”, sostuvo Izkia Siches. Haciendo una crítica sobre la estrategia elegida por el gobierno para enfrentar la pandemia, Mary Khalin manifestó que “nunca he escuchado una justificación clara, científica y social de por qué adoptaron la estrategia que adoptaron. Si tienen razones, deberían darlas a conocer”. “Es muy importante tener criterios claros y establecidos de antemano y tener un proceso altamente participativo en que se informe y se eduque a la sociedad civil y a todo el mundo, donde participen los expertos diversos en una campaña comunicacional que sí contribuya a la política sanitaria”, sostuvo el académico de la Universidad de Chile, Eduardo Engel. Este conversatorio será incluido en el próximo número de la Revista Anales de la Universidad de Chile, que tendrá como temática principal el análisis del impacto de la pandemia en el país. Revisa el conversatorio “Estado, pandemia y transparencia” aquí.

