Covid-19 Santiago no es Chile: Colmed llama a no descuidar situación de COVID-19 en regiones A través de un punto de prensa, presidentes de consejos regionales manifestaron su preocupación por el centralismo que sigue primando en el abordaje de la emergencia. Diario UChile Viernes 10 de julio 2020 15:54 hrs. Compartir

La mañana de este viernes, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, junto a presidentes de algunos consejos regionales comentaron la situación del COVID-19 en localidades diferentes al sector Metropolitano, y se refirieron a la necesidad de no confundir a la ciudadanía al hablar de desconfinamiento, dado que hay sectores del país que todavía no están preparados para ello. En la actividad se abordaron los casos de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, O’Higgins y Bio Bio, haciendo énfasis en que los números positivos que el Minsal ha reportado son más significativos para la Región Metropolitana que para otras zonas, dado que en muchas regiones del país la situación sigue siendo muy complicada. Desde Concepción, el doctor Germán Acuña, presidente del consejo regional, llamó a ser cuidadosos al hablar de desconfinamiento. “Hoy día quiero llamar especialmente a las autoridades, al Gobierno y a los medios de comunicación a que no confundan a los habitantes del territorio. Cuando tengamos una situación en Santiago y podamos avanzar hacia un desconfinamiento, lo más probable es que no sea lo mismo que esté pasando en las provincias. De hecho, hoy nosotros en Concepción seguimos pidiendo cuarentena para Coronel, para Arauco, para Bio Bio, y no se nos ha dado la cuarentena, se nos dio un cordón sanitario”, comentó. Sobre la solicitud de cuarentena en Arauco, el médico descartó que esta no se pueda decretar por seguridad, dado el conflicto en la región, puesto que el confinamiento obligatorio se está pidiendo en el sector urbano que se aleja de los lugares que para la autoridad son necesarios de resguardar. Junto a ello, el doctor Acuña dijo que no se les han entregado respuestas concretas de por qué no se ha decretado cuarentena en la región del Bio Bio. En tanto, el doctor Felipe Espinoza, presidente del consejo regional Rancagua, comentó que la situación en su región sigue siendo crítica y es necesario también que las autoridades entreguen más información para tomar medidas locales. “Cuando nosotros hablamos de que efectivamente hemos tenido menos registro de contagiados, el cómo se expone puede dar una sensación de que esto ya viene de vuelta en Chile y la verdad es que es no es real. Nosotros todavía tenemos una situación crítica, delicada, con hospitales estando casi a su capacidad máxima, sobre todo en las camas críticas. Y el otro llamado que yo hago a las autoridades, sobre todo acá en las regiones, es a transparentar la información, toda la información que hemos ido pidiendo para tener registro y tomar acciones”. Sobre la situación de la Región de Valparaíso, el doctor Luis Ignacio De la Torre, presidente del consejo regional, indicó que un enfoque territorial para la emergencia sigue haciendo falta. “Para nosotros es muy importante y ha sido muy importante conocer y escuchar la voz de quienes están en la atención primaria y en la coordinación de los territorios locales y, principalmente, las municipalidades y las municipalidades que no tienen tanta figuración en la región. Creemos, sin lugar a dudas, que un enfoque con un sello territorial, donde las políticas públicas nacionales puedan ser acogidas pero también puedan ser repensadas para que su ejecución tenga sentido y tenga un sello local, es parte del manejo de esta crisis“. Mientras que la doctora Lía Muñoz, presidenta del consejo regional Iquique, indicó sobre su región que la situación es todavía preocupante y la cuarentena se debe mantener por dos meses más. “Nosotros estamos en una situación realmente conflictiva ad portas de dos celebraciones grandes que se nos vienen, que son La Tirana y San Lorenzo y a pesar de que estamos en cuarentena nuestro números son cíclicos. Nosotros no podemos hablar de que tenemos una realidad en que los números van a la baja, sin bien es cierto que puede ser visto de esa manera, los números totales aún son muy altos. Por lo tanto, nosotros agradecemos estar todavía en cuarentena y llamamos a nuestras autoridades regionales a que nos mantengan en cuarentena por lo menos hasta agosto”, comentó. En la conferencia de prensa también se abordó la situación de Calama, y al respecto se comentó que ante la falta de una efectiva política de trazabilidad, la movilidad producto de la minería ha permitido un flujo del virus muy alto en la ciudad. Además, los dirigentes del Colegio Médico abordaron otros temas referentes a la importancia del seguimiento del virus en regiones y la necesidad de que las políticas sean desregionalizadas y en función de cada realidad, junto a ello se indicó que se pedirá en la Mesa Social conocer plan de desconfinamiento y categorización de cada región. Créditos fotografía referencial: Twitter Colegio Médico.

