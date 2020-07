d3cbbdfa06

Política Unidad de las oposiciones: el reto del Frente Amplio de cara al plebiscito constituyente Una reunión clave marcará el destino de la coalición antes de dos importantes procesos electorales. "Fortalecer el Frente Amplio pasa también por fortalecer su capacidad de diálogo con otros actores y actrices", señaló a nuestro medio la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Eduardo Andrade Viernes 10 de julio 2020 15:58 hrs.

Aunque durante el transcurso de esta semana diversos partidos del Frente Amplio vienen realizando jornadas de reflexión acerca del futuro político de la coalición, será este sábado el día en el que en conjunto analizarán las diversas posturas que tienen respecto de sumar o no alianzas con partidos del resto de la oposición. Si bien las elecciones municipales parecen ser la más importante a la vista, los cuatro partidos integrantes del Frente Amplio coinciden en que será el plebiscito lo que marcará la incidencia del bloque en el resto de procesos. No obstante, aunque algunos ya miran con buenos ojos posibles alianzas con sectores del centro, otros prefieren alinearse más bien con los movimientos ciudadanos protagonistas, por ejemplo, del último estallido social. Para la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, el plebiscito de octubre marcará el próximo ciclo político no solo por el funcionamiento del que será el órgano constituyente, sino también porque al menos los dos gobiernos siguientes tendrán la labor de implementar las decisiones que allí se tomen. En tal sentido, según manifestó Pérez a nuestro medio, el rol del Frente Amplio se hace aún más relevante. “Teniendo en consideración esa lectura de ciclo, me parece trascendental que avancemos en una profundización de definiciones y de objetivos para este período. Creo que fortalecer el Frente Amplio pasa por fortalecer sus ideas, fortalecer su capacidad de diálogo con otros y actores y actrices, y también fortalecer sus propias estructuras a nivel interno, ya sea con un crecimiento a nivel nacional como también territorial”, indicó. Entendiendo también que las mayorías del órgano constituyente no son las mismas que se necesitan para establecer un próximo gobierno, Pérez afirma que dicho diálogo no implica necesariamente instaurar una nueva colación de gobierno, similar a lo que sucedió con la ex Nueva Mayoría. Esta posición, además, es compartida también desde el Partido Liberal, que preside Luis Felipe Ramos. Él mismo, en conversación con nuestro medio también enfatizó su crítica en el rol que debería estar jugando la oposición conjunta en la actual crisis sanitaria, y afirmó que, para la reunión de este sábado, “nos vamos a jugar por la unidad”. “En momentos críticos, donde la vida y la salud de las personas se encuentra amenazada, donde las personas se enfrentan a una precaria existencia económica, todas las fuerzas de oposición tenemos la obligación de unirnos para encontrar las soluciones que el Gobierno no ofrece y también para evitar que la ciudadanía pierda la fe en la democracia. Quienes estén por dividir a la oposición están por renunciar a solucionar las urgencias de la gente y a debilitar la democracia”, resaltó. Asimismo, el diputado liberal Vlado Mirosevic coincide también en que el proceso constituyente es una oportunidad única para cambiar las reglas de juego del modelo actual, lo cual no dejaría espacios para divisiones dentro del Frente Amplio. “No tiene sentido llegar con posturas divididas. Si es que hay muchas listas de la oposición, en esa elección, lo que va a pasar es que la derecha va a tener una sobre representación, un subsidio en escaños que no tiene necesariamente en votos. Ya pasó algo de eso en la elección parlamentaria pasada, que la derecha tiene más escaños que votos, y eso se explica solo por la dispersión de la oposición”, advirtió. Mientras tanto, aunque desde Convergencia Social y Comunes también coindicen en la relevancia del proceso constituyente para el futuro del país, en el caso de la presidenta de Comunes, Javiera Toro, las alianzas más bien deberían mirar hacia los territorios y los movimientos ciudadanos generados allí mismo. “El Frente Amplio debe evaluar el rol que ha cumplido hasta ahora, y tomar definiciones para construir un proyecto político para el nuevo Chile, que se ha abierto gracias a la expresión del pueblo movilizado en los últimos meses. Desde Comunes creemos que, si el Frente Amplio quiere cumplir un rol relevante en este nuevo Chile, debe construir una alternativa a 40 años de neoliberalismo, apostando a construir con los nuevos actores sociales que están surgiendo al calor de la movilización”, señaló. La jornada de este sábado, en tanto, ya tiene un cronograma temático detallado, y en el que, según se sabe, se intentará llegar a buen puerto respecto de los objetivos tanto para el proceso constituyente como para las municipales, pero, sobre todo, definir la postura sobre las alianzas fuera de sus fronteras que les haga llegar lo más unidos posibles a tales elecciones.

