Cultura El chelista David Geringas y la coreógrafa Caroline Finn en una nueva semana de CEAC TV La nueva programación de la plataforma digital contempla las obras con las que ambos artistas debutaron respectivamente en Chile: el primero con el Concierto en si menor de Dvorak y la segunda con su creación La mesa aún es verde. Diario Uchile Lunes 13 de julio 2020 10:40 hrs.

Un recorrido por varios siglos de música británica es el que iniciará una nueva semana en CEAC TV, con las voces de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, dirigida por el maestro Juan Pablo Villarroel. Será a través de un concierto ofrecido en julio de 2018, el que será transmitido a partir de las 19:40 horas de este martes 14 de julio, denominado “Música inglesa: Del Renacimiento al siglo XX”, en el que se podrán apreciar diversos estilos musicales que cuentan la historia del país. El programa incluye tanto obras religiosas como profanas, de los compositores más relevantes de la música coral de Inglaterra, como Edward Elgar, William Byrd y Benjamin Britten, entre otros. La música continuará con el Ciclo de pianistas 2018 y la presentación que el maestro Mario Alarcón brindó en octubre de ese año, interpretando dos de las más notables sonatas de Beethoven: “Waldstein-Aurora” y “Apassionatta”. Las famosas obras, correspondientes al periodo medio del más reconocido compositor alemán, serán parte del programa que incluye también la Sonata op. 54, en un concierto que será emitido este miércoles 15, también a las 19:40 horas. Como es de costumbre, desde las 20 horas del jueves y domingo (16 y 19 respectivamente) será el turno de la danza contemporánea con el Ballet Nacional Chileno y el debut en el país de la destacada coreógrafa inglesa, Caroline Finn, con La mesa aún es verde. Presentada en 2015, la pieza se configura como un guiño a la afamada obra La Mesa Verde, creada por el coreógrafo, bailarín y profesor alemán, Kurt Jooss. Finn explicaba entonces que “la idea central es que no importa la época en que vivamos ni cómo la sociedad ha evolucionado, pues se siguen cometiendo los mismos errores”. Con estudios en la Escuela Artística Educacional de Tring (Inglaterra) y más tarde en Nueva York, donde alcanzó el grado de Licenciada en Bellas Artes en la Juilliard School, Caroline Finn ha desarrollado una exitosa carrera que, entre otras cosas, la llevó a ser nombrada en 2015 directora artística de la National Dance Company Wales. En tanto, el viernes 18 (19:40) y sábado 19 (21:00) la música regresará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el debut en el país del chelista letón David Geringas. Se trata del concierto que abrió la temporada 2018 del conjunto, bajo la batuta del entonces director titular de la orquesta, maestro Leonid Grin. A cargo de la interpretación del Concierto en si menor para violonchelo, op. 104, de Dvorak, el solista manifestó entonces que “es una de las obras maestras más importantes para el chelo, una música muy emotiva y hermosa”. Agregó que “es autobiográfica, en la que Dvorak expresó su historia de amor”, una algo triste pues, mientras escribía este concierto, el compositor se enteró de la enfermedad de su cuñada, quien había sido su gran amor de juventud y quien posteriormente falleció, sin que el músico alcanzara a verla nuevamente. Perteneciente a la elite musical actual, Geringas ha sido elogiado por su rigor intelectual, versatilidad estilística y sensibilidad melódica, entre otras características. Alumno de Rostropovich, se ha presentado por todo el mundo junto a destacadas orquestas e importantes directores. En tanto, la segunda parte del concierto estará marcado por el romanticismo del compositor alemán Johannes Brahms y su Sinfonía N° 4, respecto de la que el maestro Leonid Grin expresó: “Es la quintaesencia de la vida de Brahms como ser humano y compositor, y creo que estaba expresando su propio viaje de vida con más apertura”. Programación Martes 14 julio, 19:40 horas / Camerata Vocal Universidad de Chile “Música Inglesa: Del Renacimiento al Siglo XX”



William Byrd – Ave Verum corpus

John Dowland – Clear or cloudy / Humor say

Thomas Tallis – O sacrum convivium / When shall my sorrowful sighing slack

Henry Purcell – If music be the food of love

Edward Elgar – Lux Eterna

Robert Pearsall – Lay a garland

Benjamin Britten – Himno a Santa Cecilia, op.27 Director Camerata: Juan Pablo Villarroel

Registro: Teatro Universidad de Chile, 12 de julio de 2018 Miércoles 15 de julio, 19:40 horas / Ciclo de pianistas 2018 32 sonatas de Beethoven. Homenaje a Claudio Arrau Solista: Mario Alarcón (Chile) Sonata op.53, “Waldstein” o “Aurora”

Sonata op.54

Sonata op.57, “Appassionata” Registro: Teatro Universidad de Chile, 10 de octubre de 2018 Jueves 16 julio y domingo 19 de julio, 20:00 horas / Ballet Nacional Chileno La mesa aún es verde Coreografía: Caroline Finn Registro: Teatro Universidad de Chile, diciembre 2015 Viernes 17, 19:40, sábado 18, 21:00 hrs. / Orquesta Sinfónica Nacional de Chile Grandes Conciertos Sinfónicos Director: Leonid Grin (EE.UU.) Antonín Dvořák – Concierto en Si menor para violonchelo, op. 104

Solista: David Geringas, chelo (Lituania)

Johannes Brahms – Sinfonía n.º 4 en Mi menor, op.98 Registro: Teatro Universidad de Chile, 16 de marzo de 2018 Foto principal: Patricio Melo / CEAC.

