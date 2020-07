353a50cc2d

Política Francisco Undurraga y votación de retiro del 10%: "Es una derrota política, una de las más grandes en 30 años para la centroderecha" El vicepresidente de la Cámara de Diputados asegura que la centroderecha está enfrentada a su mayor reto en 30 años y critica la ausencia de convicciones de su sector. "Me cuesta pensar, en el ejemplo a la inversa, que miembros del Partido Comunista, a raiz de la crisis que vivimos y la falta de ayuda a la clase media, se manifiesten en favor de privatizar Codelco". Diario UChile Lunes 13 de julio 2020 13:47 hrs.

“La situación de Chile Vamos no da para más” habría expresado el propio Presidente Sebastián Piñera en la reunión sostenida el viernes 10 de julio con su gabinete luego de la suspensión, hasta nuevo aviso, del comité político ampliado citado para cada lunes producto del cisma provocado por la aprobación de la idea de legislar una reforma constitucional que permita el retiro de un porcentaje de los fondos de capitalización individual. Declaraciones cruzadas entre los timoneles de cada partido, retiro de parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional y un quiebre que se venía gestando desde octubre pasado han llevado a la coalición de gobierno a su peor crisis, diagnóstico con el que concuerda el diputado Evópoli Francisco Undurraga quien, en conversación con Radio Universidad de Chile, analizó el momento actual del oficialismo en el contexto de la pandemia de coronavirus. “Creo que lo que pasó la semana pasada es, a decir lo menos, insólito, porque es una derrota política, una de las más grandes de los últimos 30 años, para la centroderecha. La verdad es que nos enredamos en una situación en la que no debimos haber tenido un traspié porque una cosa es la ayuda a la clase media, por cierto necesaria y a la que como Chile Vamos y, particularmente desde Evópoli, estamos pidiendo mayor celeridad al Gobierno; y otra es la conversación legítima sobre el sistema previsional y cómo resguardar las cuentas individuales para que vayan en beneficio efectivamente del objetivo que tienen: mejorar la pensión de las personas. Echar mano hoy a esa fuente no corresponde, de hecho, todos los técnicos y economistas como Carlos Ominami o Andras Uthoff ,han señalado que es una mala medida”. Consultado sobre si fue la fragilidad de la coalición la que permitió que sucediera lo de la semana pasada, sobre todo si se consideran las declaraciones de los presidentes de los partidos o de alcaldes contra el mismo Presidente, Undurraga señaló que hay una ausencia de convicciones y ello se traduce luego en la votación. “Me cuesta pensar, en el ejemplo a la inversa, que miembros del Partido Comunista, a raíz de la crisis que vivimos y la falta de ayuda a la clase media, se manifiesten en favor de privatizar Codelco. Creo que esta es una derrota cultural provocada por los mismos partidos políticos que hemos hecho muy poco control en relación a las personas que estamos llevando al Parlamento”, aseveró. En cuanto a lo señalado por la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselbergue, respecto de que el Gobierno está dirigiendo con ideas ajenas, el vicepresidente de la Cámara explicó que de ser así, con mayor razón se debió haber votado en contra de esa modificación constitucional. “Aquí se violaron las confianzas, sectores de RN y de la UDI confundieron la victoria pírrica de dar una derrota al Gobierno, con una derrota a la cultura, a la expresión ideológica y visión que nosotros tenemos en relación a materias previsionales. Con esto no estoy diciendo que las AFP sean santas palomas ni que las cuentas individuales sean la gloria, ya que por algo hay un proyecto que está en el Congreso, precisamente, para modificar el tema previsional”. Respecto de la validez del argumento de los diputados que votaron en favor del cambio constitucional en desmedro de lo ofrecido por el Ejecutivo como ayuda a la clase media, el diputado expresó que el ofrecimiento del Gobierno es mejor, al menos, para el 80 por ciento de la ciudadanía que retirar fondos de las cuentas individuales. Además, aseguró, “implica transferencias directas a través de la Tesorería, el préstamo tiene un año de gracia y cuatro años para pagarlo, si alguien no tiene ingresos, no se paga. Eso versus retirar hasta 150 UF sin pago de impuestos, lo que favorece a personas con mayores ingresos”. Relativo a la importancia que representa para el sector que diputados oficialistas hayan manifestado su voto en favor del cambio constitucional que permitiría el retiro, Undurraga manifestó que el sistema previsional chileno es el reflejo obvio del sistema laboral chileno donde el trabajo no es constante para la gran mayoría de la ciudadanía, por lo tanto, tiene muchas lagunas. “Nosotros hemos creído siempre en la capitalización individual, pero creemos que es mejorable, por eso discutimos un aumento entre un 6 y un 7 por ciento con un 3% para reforzar las cuentas individuales y el otro 3% al pilar solidario, eso implica que nosotros incluso nos estamos abriendo a un tema mixto. Adicionalmente a aquello, hay que tener en cuenta que el sistema de ahorro en las cuentas individuales fortalece el sistema financiero chileno. El ahorro en las cuentas de capitalización individual es un ahorro forzoso con un destino claro, las pensiones. Ese 10 por ciento no afectará solo en la misma medida a las fuerzas individuales, primero porque perderá rentabilidad en el tiempo, además tiene un piso mínimo de 35 UF y mucha gente va a sacar más del 10% lo que es lamentable y vergonzoso, pero es así. No tenemos claro quienes van a retirar, si, por ejemplo, son las personas que mantienen sus ingresos hasta el minuto como la gente que trabaja en el Estado que no hemos sufrido económicamente durante la crisis, porque los empleos se han mantenido tal cual antes de la pandemia, a diferencia del mundo privado. Esto servirá solo para la gente que tiene una cantidad de años ahorrando o quienes tengan 40 UF ahorradas podrán sacar el 10% de ello. Además esto no paga impuestos, por lo tanto el Estado va a ver disminuidos sus ingresos que son los que permiten ir en ayuda de las personas más necesitadas”. En materia de cómo la molestia ciudadana con el sistema de AFP, debido al monto de las pensiones y el que no se condicen con el estándar de vida que se requiere en Chile, redunda en que la población no ve que la clase política actúe en consecuencia con ese sentir social, Francisco Undurraga fue claro al manifestar que él cree que el sistema requiere modificaciones. “La pregunta es si como clase política hay un compromiso con esas modificaciones. Yo tengo mis sospechas que no es así, porque esto está en el Congreso cuya mayoría es opositora y maneja todas y cada una de las comisiones de Trabajo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y el proyecto no se ha movido. Entonces estamos como Pilatos lavándonos las manos, mirando a la galería y señalando que no existe un compromiso real de la centroderecha o de Chile Vamos en relación al tema, pero la gente debe saber que los tiempos legislativos los manejan los presidentes de las comisiones y los de la de Trabajo y Seguridad Previsional de ambas cámaras están lideradas por la oposición. Además la comisión Bravo que durante el gobierno de la presidenta Bachelet llevó adelante un estupendo análisis y trabajo, mas no pasó de eso”. Requerido sobre la idea de que hay un sector de Chile Vamos que no quiere cambiar para nada el sistema de AFP, Undurraga expresó no estar seguro sobre la veracidad de esa afirmación. “Soy un defensor de las cuentas individuales e indudablemente estoy dispuesto a transformarlo y enmendarlo en la medida que tengamos una ruta clara y no meter por la ventana lo que no corresponde. Nosotros defendemos las cuentas individuales no a las AFPs, que son deficientes. Personalmente no las defiendo, creo que no han comunicado bien y por más de 30 años no han sido capaces de convencer a sus propios clientes de los beneficios que tiene el sistema”. “El problema actual es cómo llegamos con ayuda a la clase media para que pueda subsistir de mejor forma y, paralelamente, cómo reformamos o potenciamos el sistema de pensiones en beneficio de las personas”, añadió. En cuanto a la crítica que se ha formulado al Gobierno por la falta de diagnóstico de la envergadura del problema social, el diputado por el distrito 11 aseveró que el Presidente de la República trabaja en conjunto con su coalición porque todos creen que la crisis es de mayor profunidad que los números actuales. “Esta es la crisis más grande de los últimos 100 años, ni siquiera la del 82 fue tan grave. No solo por la falta de mediciones de mayo y junio, sino porque somos los reyes del engaño. En los números, no contamos a la gente que está con seguro de cesantía, ni a los que no están buscando trabajo por estar confinadas, decimos que el mercado laboral disminuyó, pero esto le está pegando al 30% de las personas”. Finalmente y proyectando las acciones a tomar por el oficialismo para volver a cohesionarse, el representante de Evópoli señaló que se debe retomar el camino que los llevó a ser Gobierno. “Las reuniones semanales de los presidentes de los partidos fueron lo que marcó el camino, y esas reuniones no eran en La Moneda sino en territorio propio. Hay legítimas diferencias, pero hay que sacar lecciones hacia adelante: a quienes llevamos como candidatos, en qué condiciones los llevamos y así poder discutir los planteamientos que se desarrollens sobre la base de una línea”. En relación a las críticas particulares hacia la conducción del ministro Blumel, el parlamentario aseguró que tienen toda la legitimidad. “No todo el mundo está contento con todo de lo que cualquiera de los ministros hace, sean de una tienda política o de otra. Creo que Blumel ha hecho una buena gestión, pero hay una eterna discusión cultural del sector entre los halcones y las palomas, Gonzalo cree que el diálogo político puede llegar a más resultados y convencimiento más profundos. Pero hay gente que quiere golpes en la mesa y que la cosa sea más dura. Eso es normal, es una batalla que se pelea desde que la derecha es derecha“, sentenció el congresista. Foto@UDLA

