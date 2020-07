21f363d4b2

Nacional Pensiones Guillermo Larraín: "Necesitamos un sistema mixto que tenga un componente importante de solidaridad intergeneracional" El conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el economista y ex superintendente de AFP, Guillermo Larraín, se refirió al llamado a un acuerdo en materia de pensiones por parte del Presidente Sebastián Piñera, quien anunció que introducirán una "cirujía mayor" al sistema. Diario Uchile Martes 14 de julio 2020 20:19 hrs.

En medio de las negociaciones entre el Ejecutivo y Chile Vamos para evitar el avance del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones, esta tarde el Presidente Sebastián Piñera sorprendió con un llamado a reformar el actual sistema de pensiones. “El sistema requiere cambios y necesita soluciones y por eso vamos a avanzar con urgencia y responsabilidad hacia una reforma integral y estructural del sistema” expresó, anunciando que introducirán “cirugía mayor” al actual régimen previsional . En esa linea, el Mandatario agregó que “nuestro compromiso es con un Sistema Previsional Mixto, que asegure pensiones dignas para todos. Con un pilar contributivo, financiado con aportes y ahorros que pertenecen a los trabajadores. Y con un componente solidario, financiado por el Estado y las personas, para mejorar las pensiones de los grupos más vulnerables y los sectores de clase media necesitada”. En ese contexto, en conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile el economista y ex superintendente de AFP, Guillermo Larraín, entregó su apreciación, tanto respecto del proyecto que se discute en la Cámara y que será votado este miércoles, como el llamado de Piñera. En relación a lo primero, el también ex presidente de Banco Estado, se refirió al impacto de la iniciativa en las pensiones futuras. “Si tu bajas ahora el ahorro total acumulado en un 10%, las pensiones van a bajar al menos un 10% (…) Por supuesto que va a depender esto si es que la persona devuelve la plata o no. Si es que no la devuelve -y yo creo que están todas las condiciones dadas para que no haya devolución,- entonces al menos vas a acumular un 10% menos y la pensión va a ser al menos un 10% más baja, no hay cómo hacer un calculo distinto” aseveró. Por otra parte, respecto del anuncio del Mandatario, Larraín sostuvo que “hay que ver bien qué quiere decir con sistema mixto porque hay mucha gente que lo puede leer de varias formas. Yo creo que efectivamente hoy el gran problema que tiene el sistema de AFP desde su fundación es que pretendió ser hegemónico y la hegemonía de la lógica del ahorro quiere decir la hegemonía de la lógica del esfuerzo individual, del que cada uno se rasca con sus propias uñas y eso es algo deseable, pero estamos tan lejos de que en realidad eso satisfaga todas las necesidades (…)hay demasiadas cosas que nos pasan que están fuera del ámbito de nuestra responsabilidad” manifestó. En esa linea, el economista subrayó que “un buen sistema de pensiones, uno que tenga legitimidad frente a los ciudadanos es uno que no impone una visión ideológica del mundo, que es lo que hace el sistema de AFP desde un principio, sino que es uno que genera condiciones para resolver los problemas de la gente”. Asimismo, el también académico de la Universidad de Chile señaló que “tenemos que ir aun sistema mixto, pero ojo, ¿qué tipo de sistema mixto? necesitamos un sistema mixto que tenga un componente importante de solidaridad y solidaridad mirada desde muchas dimensiones. Una dimensión que es la más conflictiva desde el punto de vista de la derecha es la solidaridad intergeneracional” sostuvo. Sobre el mismo punto, Larraín argumentó que “si un país no tiene mecanismos de solidaridad intergeneracional, es como que no existiera contrato social, es como si lo único que nos une es la camiseta de la selección chilena, y no puede ser eso”. El experto, también manifestó sus reparos con el sistema de capitalización individual: “Siempre he pensado que el ahorro individual juega un rol importante, pero no resuelve todos los problemas; tiene que haber un componente de ahorro colectivo, un fondo al cual todos contribuimos y nos permite hacer redistribuciones eficientes”. “Hay gente que piensa que el sistema mixto es que el Estado ponga plata y las prioridades del Estado van cambiando. Al salir de la pandemia, las prioridades del Estado no van a estar en pensiones van a estar en otras cosas” recalcó.

