Migración Política Las AFP no se tocan: Sebastián Piñera anuncia bono de 500 mil pesos para la clase media El mandatario presentó el llamado plan fortalecido de protección de la clase media, el que se constituye de varias medidas y "exige un enorme esfuerzo fiscal y una urgente aprobación por parte del Congreso". Diario Uchile Martes 14 de julio 2020 14:29 hrs.

Se acabó la espera. El Presidente Sebastián Piñera anunció, este martes, el plan te protección a la clase media con el propósito de que el Congreso rechace el proyecto que permitiría retirar el diez por ciento de los ahorros previsionales. En ese sentido, el mandatario presentó el llamado plan fortalecido de protección de la clase media, el que se constituye de varias medidas y “exige un enorme esfuerzo fiscal y una urgente aprobación por parte del Congreso”. Entre las medidas destaca una “transferencia directa a la clase media, un bono no reembolsable de 500.000 pesos a trabajadores de clase media”. “Este aporte se pagara diez días después de aprobada la ley e incluirá a los trabajadores ocupados, desocupados, suspendidos, cesantes, y por cuenta propia”, explicó el jefe de Estado. Además, Piñera anunció un “préstamo estatal solidario para la clase media, el que permitirá compensar hasta un 70 por ciento de las caídas de los ingresos de trabajadores. El préstamo en su valor máximo alcanzará 1.950.000 mil pesos “. El mandatario explicó que dicho préstamo tendrá un interés de cero por ciento real y si después de cuatro años la deuda aún no ha sido pagada, el Estado la condonará. La máxima autoridad nacional también anunció la postergación de seis meses de los pagos de dividendos, “gracias a una garantía estatal”. A esto se suma un subsidio de arriendo, con extensión de 3 meses, que alcanzaría hasta 250 mil pesos en arriendos que lleguen hasta lose 650 mil pesos mensuales. Siempre en materia de vivienda, el mandatario también confirmó la postergación de contribuciones de bienes rices durante el segundo semestre de este año. En términos educacionales, Piñera anunció la postergación de tres meses en las cuotas del crédito con aval del Estado”. En cuanto al sistema previsional, el Presidente sostuvo que su gobierno está impulsando una reforma profunda que, entre otras cosas, fortalece el pilar solidario. También explicó los esfuerzos del Ejecutivo para mejorar las pensiones de más de 800 mil personas. Además recordó que su compromiso es con un sistema de pensiones mixto. “Comprendemos y empátizamos con las carencias, los dolores y as angustias que hoy viven millones de chilenos”, expresó el jefe de Estado. Reacciones Evidentemente, las reacciones al anuncio de Piñera no se hicieron esperar. Desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper manifestó su apoyo a la medida ejecutiva, aludiendo a que no deben ser los mismos trabajadores quienes paguen el costo de la crisis mediante sus pensiones. “Me parece que este bono no reembolsable, que este préstamo solidario, que los beneficios en educación, que los beneficios en materia de vivienda, son el camino correcto para enfrentar la crisis, y yo el llamado que le hago no solo a los parlamentarios de Chile Vamos o a los parlamentarios de la oposición, sino a toda la ciudadanía a que se haga la siguiente pregunta: ¿por qué tienen que ser los ahorros de los trabajadores los que paguen esta crisis?”. Por otra parte, el diputado y jefe de la bancada PPD, Raúl Soto, afirmó que la iniciativa del diez por ciento sigue firme y es perfectamente complementaria con lo anunciado por Piñera. “Nosotros creemos que la propuesta de plan de clase media del Presidente Piñera llega tarde, esta es una propuesta que debió, a lo menos, haber sido planteada en marzo de este año. Queremos como bancada del PPD y como oposición ser absolutamente claros: el proyecto de retiro de fondos previsionales hasta en un diez por ciento es sin retorno, no hay vuelta atrás, no es negociable ni intercambiable por ninguna otra medida ni ninguna otra propuesta ni ningún otro proyecto, creemos que no son dos proyectos que compiten. Si el Gobierno pretende con esto obstruir el retiro del diez por ciento, créanme que no va a lograrlo”. Este miércoles, la Cámara Baja votará esta reforma constitucional en particular. Se necesitan 93 votos para que pase al Senado.

