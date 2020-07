fc03ee29cc

df858cf916

Covid-19 Un hospital cerca del colapso y gran preocupación por la crisis social: El regreso de Arica a la cuarentena La comuna ya estuvo bajo esta medida en abril, sin embargo, ante un nuevo aumento de casos se ha dispuesto regresar al confinamiento obligatorio. Andrea Bustos C. Martes 14 de julio 2020 11:18 hrs. Compartir

A partir de las 22 horas de este martes, Arica entrará en cuarentena. Así lo dispuso este domingo la autoridad nacional, dado que existe preocupación por la situación que enfrenta la comuna ante el COVID-19. Esta no es la primera vez que en la comuna rige esta medida, dado que ya en parte de abril y mayo estuvieron bajo el confinamiento obligatorio. Sobre esta nueva aplicación, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, comentó que el hecho de que sea la segunda vez que se decreta refleja una mala política y estrategia de salud en la zona. “Nosotros tuvimos una cuarentena bien temprana, en abril y mayo tuvimos un mes de cuarentena pero que vino sin ningún tipo de apoyo social ni económico y después lo que ocurre es una suerte de efecto rebalse, la gente al finalizar la cuarentena salió en masa a la calle para poder alimentarse, para poder sobrevivir y desde la cuarentena en adelante no hemos tenido ningún día, ninguna semana a la baja y hemos estado en el peor momento que es el mes de julio. Es una medida necesaria, pero como una medida sola sería insuficiente si es que no viene con un apoyo económico por un lado y un trabajo fuerte de trazabilidad con la población”, señaló el alcalde. Además, comentó que cree que una posible comparación con otras regiones del Norte Grande hizo parecer que en Arica la situación no era tan preocupante, lo que llevó al retiro del confinamiento obligatorio en mayo pasado: “El problema es que no tuvimos un crecimiento disparado como paso en otras regiones, pero tuvimos un crecimiento más bien silencioso y en ese silencio estaba el peligro que nos llevó a lo que está ocurriendo hoy día de tener el hospital al borde del colapso y de tener cifras super altas concentradas en nuestra comuna y en otras comunas rurales donde se han presentado casos”. Ante esta nueva medida de confinamiento en Arica, el alcalde ha manifestado su preocupación de que esta venga acompañada con medidas de protección social, dado que, por las características del empleo local, es probable que los y las ariqueñas vean muy perjudicadas sus economías con las cuarentenas. Al respecto, la autoridad comunal dijo que “espero que con esta cuarentena venga de la mano el apoyo económico o no va a resultar y que en el proceso de trazabilidad, en que recién nos asignaron las atribuciones pero los recursos todavía no están transferidos a la municipalidad, esperamos que se puedan transferir lo más rápido posible para hacer la contratación del personal y poder hacer el seguimiento y aislamiento”. El alcalde Gerardo Espíndola explicó que ya hizo ver sus aprehensiones respecto de la necesaria ayuda social a las autoridades y destacó que desde lo local también se han instalado medidas propias, como el plan de locales conectados, en que se transfiere a través de gift card virtual a la gente para que compre en los almacenes de barrio. “De este modo activamos las economías barriales, hacemos que la gente no se desplace de un lugar otro y sobre todo apoyamos a las pymes y la gente puede distribuir los recursos según las necesidades que ellos tengan”, destacó el alcalde. Por su parte, desde el Consejo Regional Arica del Colegio Médico, su presidente el doctor Víctor Vera indicó que la cuarentena era necesaria dado la situación que enfrenta la comuna, entre otros aspectos. “Causas hay muchas, una población que no entiende, algo que ocurre a lo largo de todo el país, es una población que no entiende que hay que cuidarse y que hay que protegerse. Creemos que el Norte Grande está en una misma situación geográfica y de compartir algunos eventos de trabajo y algo tienen que ver las mineras acá, no es menor el tema que Calama, Antofagasta, Iquique y ahora nosotros, nosotros si bien no tenemos mineras, somos ciudades dormitorio de mineros”, explicó Vera. En esa línea, el médico destacó que esta semana se inicia el trabajo de trazabalidad en Arica, lo que permitirá definir las líneas de contagios y descartar o confirmar la incidencia de diversos factores como la minería. Ante ello, el doctor Vera agregó que la cuarentena será eficiente siempre que se avance en una trazabilidad lo más cerca al 100 por ciento y llamó a que tanto las y los ciudadanos, como las autoridades “se pongan las pilas” y se enfoquen en mejorar las acciones, más que en solo buscar responsabilidades ante el escenario al que se ha llegado. Un hospital en riesgo de colapso Además de la preocupación por los contagios y la crisis social que afecta y seguirá afectando a las personas dado el confinamiento, en Arica también han manifestado sus aprehensiones por la situación del hospital y la red sanitaria en general. “No hay buen sistema de salud público privado en Arica, por eso es que es más riesgosa la situación que estamos viviendo. Hoy el hospital se acerca a una situación bastante crítica de ya llegar al colapso, por lo menos en las últimas 2 semanas así ha sido manifestado por la directora del Servicio de Salud. Además de tener un alto número de profesionales, médicos y técnicos contagiados en el hospital, lo que hace que la situación sea mucho más peligrosa en lo que estamos viviendo y entendiendo que los hospitales no solamente responden al coronavirus, sino que responden a todas las patologías, accidentes y las prestaciones de salud que tienen que entregar”, señaló el alcalde Gerardo Espíndola. En tanto, desde el Colegio Médico, el doctor Víctor Vera confirmó que la situación del hospital los mantiene muy preocupados. “No es solamente por la infraestructura, sino que nosotros ya tenemos 9 médicos contagiados positivos y suman 14 en total con los contactos estrechos. El personal tens y enfermeras hacen otro tanto (…) Tuvimos que cerrar toda un ala de pabellones por un contagio que hubo ahí, entonces nos pilla diferente a la otra cuarentena, antes teníamos el hospital con capacidad de reacción, pero no teníamos trazabilidad”, indicó el médico. En tanto, sobre la colaboración público privada, el doctor Vera destacó que ya se han realizado conversaciones con la autoridad para revisar esa posibilidad con una clínica local, dado que sería de gran ayuda e importancia pues podrían reubicarse especialidades y compartirse infraestructuras e implementos. “Creo que es una alternativa a considerar para no caer en el colapso, la clínica tiene unidades de cuidados intensivos, que también está disponible con sus ventiladores, así que creemos que por lo menos tenemos una pequeña capacidad de respuesta de poder hacer uso de esta clínica (…) Todavía el hospital no está 100 por ciento ocupado, pero cuando entramos en un número cercano al 90 por ciento hablamos de que estamos casi en el colapso”, explicó. Ambas autoridades hicieron un llamado a que se respete y colabore con la nueva medida de confinamiento, así como también manifestaron su preocupación con la fiscalización que se haga de aquello, dado que gran parte del personal de Fuerzas Armadas y Carabineros de la zona fue trasladado al sector Metropolitano, dejando con poca fiscalización a Arica. Créditos fotografía referencial: Chile es Tuyo.

A partir de las 22 horas de este martes, Arica entrará en cuarentena. Así lo dispuso este domingo la autoridad nacional, dado que existe preocupación por la situación que enfrenta la comuna ante el COVID-19. Esta no es la primera vez que en la comuna rige esta medida, dado que ya en parte de abril y mayo estuvieron bajo el confinamiento obligatorio. Sobre esta nueva aplicación, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, comentó que el hecho de que sea la segunda vez que se decreta refleja una mala política y estrategia de salud en la zona. “Nosotros tuvimos una cuarentena bien temprana, en abril y mayo tuvimos un mes de cuarentena pero que vino sin ningún tipo de apoyo social ni económico y después lo que ocurre es una suerte de efecto rebalse, la gente al finalizar la cuarentena salió en masa a la calle para poder alimentarse, para poder sobrevivir y desde la cuarentena en adelante no hemos tenido ningún día, ninguna semana a la baja y hemos estado en el peor momento que es el mes de julio. Es una medida necesaria, pero como una medida sola sería insuficiente si es que no viene con un apoyo económico por un lado y un trabajo fuerte de trazabilidad con la población”, señaló el alcalde. Además, comentó que cree que una posible comparación con otras regiones del Norte Grande hizo parecer que en Arica la situación no era tan preocupante, lo que llevó al retiro del confinamiento obligatorio en mayo pasado: “El problema es que no tuvimos un crecimiento disparado como paso en otras regiones, pero tuvimos un crecimiento más bien silencioso y en ese silencio estaba el peligro que nos llevó a lo que está ocurriendo hoy día de tener el hospital al borde del colapso y de tener cifras super altas concentradas en nuestra comuna y en otras comunas rurales donde se han presentado casos”. Ante esta nueva medida de confinamiento en Arica, el alcalde ha manifestado su preocupación de que esta venga acompañada con medidas de protección social, dado que, por las características del empleo local, es probable que los y las ariqueñas vean muy perjudicadas sus economías con las cuarentenas. Al respecto, la autoridad comunal dijo que “espero que con esta cuarentena venga de la mano el apoyo económico o no va a resultar y que en el proceso de trazabilidad, en que recién nos asignaron las atribuciones pero los recursos todavía no están transferidos a la municipalidad, esperamos que se puedan transferir lo más rápido posible para hacer la contratación del personal y poder hacer el seguimiento y aislamiento”. El alcalde Gerardo Espíndola explicó que ya hizo ver sus aprehensiones respecto de la necesaria ayuda social a las autoridades y destacó que desde lo local también se han instalado medidas propias, como el plan de locales conectados, en que se transfiere a través de gift card virtual a la gente para que compre en los almacenes de barrio. “De este modo activamos las economías barriales, hacemos que la gente no se desplace de un lugar otro y sobre todo apoyamos a las pymes y la gente puede distribuir los recursos según las necesidades que ellos tengan”, destacó el alcalde. Por su parte, desde el Consejo Regional Arica del Colegio Médico, su presidente el doctor Víctor Vera indicó que la cuarentena era necesaria dado la situación que enfrenta la comuna, entre otros aspectos. “Causas hay muchas, una población que no entiende, algo que ocurre a lo largo de todo el país, es una población que no entiende que hay que cuidarse y que hay que protegerse. Creemos que el Norte Grande está en una misma situación geográfica y de compartir algunos eventos de trabajo y algo tienen que ver las mineras acá, no es menor el tema que Calama, Antofagasta, Iquique y ahora nosotros, nosotros si bien no tenemos mineras, somos ciudades dormitorio de mineros”, explicó Vera. En esa línea, el médico destacó que esta semana se inicia el trabajo de trazabalidad en Arica, lo que permitirá definir las líneas de contagios y descartar o confirmar la incidencia de diversos factores como la minería. Ante ello, el doctor Vera agregó que la cuarentena será eficiente siempre que se avance en una trazabilidad lo más cerca al 100 por ciento y llamó a que tanto las y los ciudadanos, como las autoridades “se pongan las pilas” y se enfoquen en mejorar las acciones, más que en solo buscar responsabilidades ante el escenario al que se ha llegado. Un hospital en riesgo de colapso Además de la preocupación por los contagios y la crisis social que afecta y seguirá afectando a las personas dado el confinamiento, en Arica también han manifestado sus aprehensiones por la situación del hospital y la red sanitaria en general. “No hay buen sistema de salud público privado en Arica, por eso es que es más riesgosa la situación que estamos viviendo. Hoy el hospital se acerca a una situación bastante crítica de ya llegar al colapso, por lo menos en las últimas 2 semanas así ha sido manifestado por la directora del Servicio de Salud. Además de tener un alto número de profesionales, médicos y técnicos contagiados en el hospital, lo que hace que la situación sea mucho más peligrosa en lo que estamos viviendo y entendiendo que los hospitales no solamente responden al coronavirus, sino que responden a todas las patologías, accidentes y las prestaciones de salud que tienen que entregar”, señaló el alcalde Gerardo Espíndola. En tanto, desde el Colegio Médico, el doctor Víctor Vera confirmó que la situación del hospital los mantiene muy preocupados. “No es solamente por la infraestructura, sino que nosotros ya tenemos 9 médicos contagiados positivos y suman 14 en total con los contactos estrechos. El personal tens y enfermeras hacen otro tanto (…) Tuvimos que cerrar toda un ala de pabellones por un contagio que hubo ahí, entonces nos pilla diferente a la otra cuarentena, antes teníamos el hospital con capacidad de reacción, pero no teníamos trazabilidad”, indicó el médico. En tanto, sobre la colaboración público privada, el doctor Vera destacó que ya se han realizado conversaciones con la autoridad para revisar esa posibilidad con una clínica local, dado que sería de gran ayuda e importancia pues podrían reubicarse especialidades y compartirse infraestructuras e implementos. “Creo que es una alternativa a considerar para no caer en el colapso, la clínica tiene unidades de cuidados intensivos, que también está disponible con sus ventiladores, así que creemos que por lo menos tenemos una pequeña capacidad de respuesta de poder hacer uso de esta clínica (…) Todavía el hospital no está 100 por ciento ocupado, pero cuando entramos en un número cercano al 90 por ciento hablamos de que estamos casi en el colapso”, explicó. Ambas autoridades hicieron un llamado a que se respete y colabore con la nueva medida de confinamiento, así como también manifestaron su preocupación con la fiscalización que se haga de aquello, dado que gran parte del personal de Fuerzas Armadas y Carabineros de la zona fue trasladado al sector Metropolitano, dejando con poca fiscalización a Arica. Créditos fotografía referencial: Chile es Tuyo.