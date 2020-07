527e2367f9

Nacional Fernando Atria por retiro de fondos de las AFP: “Un gobierno que tiene una agenda y no puede llevarla adelante, es un gobierno que ya terminó” "Que la derecha diga que es inconstitucional contradice la postura de que la Constitución no le importaba a la gente", aseguró el abogado. Eduardo Andrade Viernes 17 de julio 2020 14:26 hrs. Compartir

El debate por el avance del proyecto de retiro de fondos de pensiones sigue generando reacciones, sobre todo por los futuros mecanismos que podría utilizar el Gobierno y parte de la derecha ante lo que ha sido calificado como un golpe a la coalición de Chile Vamos. Mientras que el proyecto ya se encuentra en segundo trámite legislativo, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile, Fernando Atria, adelantó los posibles escenarios, tanto políticos como sociales, que generaría una eventual arremetida del Gobierno echando mano del Tribunal Constitucional. No obstante, en conversación con nuestro medio, Atria partió analizando las señales que emitió el avance del proyecto en la Cámara de Diputados, asegurando que un golpe a las AFP simboliza también el mayor golpe “al corazón del sistema neoliberal” en los últimos 30 años, y deja al Gobierno sumido en una profunda crisis. “Significa que, así como la Constitución está fenecida, este Gobierno también caducó. No en el sentido de que no va a existir gobierno, eso va a continuar, pero un gobierno que tiene una agenda y no puede llevarla adelante, es un gobierno que ya terminó. Y la derecha se resiste a eso”, explicó. Para el abogado, hoy resulta importante tener una lectura de lo que significaría para la derecha acudir al Tribunal Constitucional para impedir el avance del proyecto, sobre todo ad portas del proceso constituyente por el que atravesará Chile con el inicio de las campañas previas al plebiscito. “Que digan que es inconstitucional contradice flagrantemente la postura de que la Constitución no le importaba a la gente, que las AFP no estaban en la Constitución y que para cambiar el sistema de AFP bastaba con una ley. Todo eso lo decían hace algunas semanas cuando hablaban de ‘rechazar para reformar’; entonces, es interesante que no tengan ningún problema para defender las AFP cargándose su propio discurso y mostrando las mentiras sobre las que se basaba”, criticó. Hay que recordar, además, que el oficialismo también reclamó anteriormente la inconstitucionalidad de proyectos como el post natal de emergencia y la prohibición de sumistros básicos, este último vetado finalmente por el Presidente Sebastián Piñera. Al respecto, Atria cuestionó el hecho de que no hayan acudido al Tribunal Constitucional en dichas oportunidades. “Supongo que fue porque no querían pagar el costo político que representaba ser ellos los que frenaban estos proyectos. ¿Ahora el cálculo va a ser distinto? Este es un proyecto que tiene mucho más apoyo popular que los otros, la gente lo tiene mucho más presente, el rating fue histórico en la Cámara de Diputados”, argumentó. ¿Qué pasará entonces si el Gobierno opta en las próximas semanas por utilizar esta estrategia? Para el académico, además de generar un importante retraso en la entrada en vigencia del proyecto, “va a ser un costo que va a tener que pagar el Gobierno. No creo que estén en condiciones de pagarlo actualmente, no tienen muchos fondos en su cuenta corriente política“. Además, en el caso de que el Tribunal Constitucional falle en contra del proyecto, esto podría significar que en la probable nueva Constitución se analice la vigencia de dicho organismo. “Va a ser evidente el uso oportunista de la derecha para defender sus propias trampas”, sentenció Atria, agregando que se generará también un clima de opinión bastante negativo sobre el TC y una indignación popular en vilo.

