"Se acabó el tiempo para llegar tarde a todo": Senador Ossandón anuncia su voto en favor del retiro del 10% de los ahorros previsionales Con el voto del representante de la 7ª Circunscripción Santiago Oriente, el proyecto contaría con 28 aprobaciones por parte de los senadores. "Creo firmemente que el Estado debería ayudar a la gente de manera directa, sin embargo, eso no ha ocurrido y por ello hay que aferrarse a lo que es posible hoy" dice en un comunicado difundido públicamente este domigo. Claudia Carvajal G. Domingo 19 de julio 2020 12:24 hrs.

A través de un comunicado público, este domingo el senador Manuel José Ossandón adelantó su decisión el aprobar el proyecto que habilitaría a los cotizantes el retiro del 10 por ciento de los fondos admnistrados por las AFP. El ex candidato presidencial criticó la tardanza en la toma de decisiones que entreguen tranquilidad a la ciudadanía en momentos de gran incerteza sanitaria y económica producto de la pandemia. “Por estos días, los análisis de las posibles repercusiones, pérdidas y riesgos económicos abundan en los medios. Entretanto, la gente sigue sin saber que hacer, arriesgando su salud en largas filas para postular al seguro de cesantía, a ayudas a las que finalmente pocos pueden acceder y a préstamos con tantas condiciones que la mayoría termina renunciando a ellos. Creo que se acabó el tiempo para llegar tarde a todo y de apuntar con el dedo y tratar de traidores a quienes hemos sido consecuentes y estamos convencidos de que Chile cambió, que el 18 de octubre no fueron los comunistas sino la gente que salió a la calle a manifestar sus angustias y problemas escondidos en las cifras macroeconómicas”. “Mi experiencia como alcalde de Pirque y Puente Alto me enseñó que la pobreza no puede ser solo parte de un discurso, que hay que aprender a ver su rostro y su demoledor efecto en la vida de las personas. También tenemos que reconocer que existe una gran clase media llena de esperanzas y hoy con muchos miedos. Miedo a enfermarse, miedo a perder el trabajo, miedo a perder su casa, miedo a envejecer. Por eso, creo firmemente que el Estado debería ayudar a la gente de manera directa, sin embargo, eso no ha ocurrido y por ello hay que aferrarse a lo que es posible hoy”, añade a continuación. Finalmente el senador RN señala que la actual crisis implica hacer esfuerzos para entregar apoyos a quienes más lo necesitan y dejar de lado los intereses individuales. “Pertenezco a un sector que tiene el desafío y la oportunidad de demostrar que su norte es la defensa de la dignidad de las personas y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos y todas. Quiero que sepan que yo voto por lo que creo y siento es lo mejor hoy para ese Chile real que muchos no quieren ver. Cuando enfrentamos situaciones como las actuales, sólo queda ponerse del lado de los que requieren el apoyo del país por el que se jugaron toda una vida. Hoy no es la prioridad defender ningún interés personal o de grupos en especial: es el momento de las personas, de las familias. Por esta razón, mi voto con plena convicción en el Senado será a favor del retiro del 10%.“, concluye el parlamentario que se encuentra con reposo médico luego de dar potitivo por segunda vez a la prueba de detección de COVID-19. El voto de Ossandón se suma al de otros tres congresistas representantes de Chile Vamos en la Cámara Alta: Iván Moreira y David Sandoval de la UDI y su correligionario Juan Castro Prieto.

