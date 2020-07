Caso Antonia Barra y votación por el retiro de fondos: cacerolazos se escuchan en todo el país

La medida cautelar aplicada por el Juzgado de Garantía de Temuco, que dejó a Martín Pradenas con prisión preventiva fue rechazada por la ciudadanía a través de intensos cacelorazos en distintas partes del país. Todo esto en medio de la investigación por el caso Antonia Barros.

En Santiago, la manifestación popular arrancó minutos antes de las 21 horas y mantuvo su intensidad por los siguientes 20 minutos.

Al caso de la joven que violada por Pradenas, se suma también el tenso debate por el retiro de fondos de las AFP. Ambos sucesos llegaron este miércoles a su máximo nivel de atención popular, provocando incluso manifestaciones en las calles de Temuco.

Los sucesos se pueden seguir a través de las redes sociales con los hashtags #JusticiaParaAntonia y #SenadoresVotenXElPueblo.

— María M. Barraza C. (@Ma_LadelBarrio) July 23, 2020

En mi calle se escuchan cacerolazos, bocinas y a un grupo de niñas cantando desde sus casas. El ruido es muy fuerte, pero emociona. Y la culpa no era de Antonia, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú: Martín Pradenas #JusticiaParaAntonia

Mi hija de 6 años me pregunta por los cacerolazos de hoy. Le explicó, basicamente, que alguien le hizo mucho daño a Antonia y ella falleció. Que era joven

Me dice que su familia debe estar triste.

Me manda a decirle a la familia de Antonia que animo y amor. #JusticiaParaAntonia

— Pato Javier (@PatoJavier) July 23, 2020