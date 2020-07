Iván Moreira en debate por retiro de pensiones: “Yo, el peor de todos, reitero mi apoyo a este proyecto”

26653f0ed7

Pasada las 14:00 horas, los senadores comenzaron la sesión en que discuten la iniciativa que permite el retiro del diez por ciento de los ahorros previsionales, proyecto que la Comisión de Constitución ya aprobara, en general, el lunes. Primeramente se aprobó el quorum, quedando establecido, por 29 votos a favor y 14 en contra, que se necesitan 3/5 para despachar la iniciativa. Luego de esto, comenzó el debate sobre el proyecto en general. El primero en tomar la palabra fue el senador UDI Iván Moreira. Quien, como ya lo había anunciado, ratificó su voto a favor del proyecto. “Yo, el peor de todos, reitero mi apoyo a este proyecto, dando la cara en momentos difíciles como lo he hecho siempre”, expresó. Además, el parlamentario se refirió a su situación en la UDI, luego de que el partido advirtiera que sus militantes que voten a favor pasarán a Tribunal Supremo. “Podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón”, sostuvo Moreira. Por último, el senador gremialista llamó al Presidente Piñera a no vetar la iniciativa ni mandarla al Tribunal Constitucional, en caso de ser aprobada. “Pido, humildemente, al Presidente Piñera, al amigo a quien conozco hace más de 25 años, a ese amigo, a ese Presidente, que he apoyado en las buenas y en las malas, le pido que no vete este proyecto. Reconozco su derecho hacerlo, no vaya a Tribunal Constitucional, sería el peor error político que podría cometer, y lo más triste, un golpe bajo a los que sufren”. También tomó la palabra el senador RN Manuel José Ossandón, quien reafirmó su voto a favor del proyecto. Sin embargo, su compañero de partido, Andrés Allamand, reiteró su rechazo a la normativa. “Reitero que estoy plenamente consciente que mi votación no es popular, sin embargo, prefiero enfrentar la impopularidad y el ambiente enrarecido que la izquierda radical ha instalado y que viene de la mano de las amenazas (…) que sumarme al coro de la demagogia, a la prédica de los profetas de la calle, al simplismo y al aplaudo fácil de los adversarios”, sostuvo Allamand. Son 26 votos los que se requieren para que la iniciativa sea aprobada, de los cuales 24 estarían asegurados, pues están en manos de la oposición. En el oficialismo, cinco serían los senadores que se inclinan por la aprobación, lo que hace presumir que la normativa será despachada a ley, pese al enérgico rechazo del Gobierno.

