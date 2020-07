26653f0ed7

Política Mario Olavarría y apoyo de Lavín al retiro de fondos: "En estos temas los principios se diluyen un poco" Para el miembro de la Comisión Política de la UDI y alcalde de Colina, la crisis al interior servirá para saber "quiénes son quiénes" y "dónde está cada uno". Sobre los dichos en apoyo al proyecto de la principal carta del gremialismo para las elecciones presidenciales, aseguró que a Joaquín Lavín "se le va a apoyar en todo". Tomás González F. Miércoles 22 de julio 2020 7:35 hrs.

A los votos que concedió en la Cámara Baja a favor del retiro del 10% de las pensiones, hoy se suman tres parlamentarios gremialistas que apoyarán el proyecto en el Senado. Una situación que muchos atribuyen a la postura de quien es la mayor carta presidencial de la UDI en las futuras presidenciales, quien ha manifestado su apoyo al retiro públicamente. Hablamos del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. El tema no ha pasado inadvertido al interior de la UDI y se ha debatido acaloradamente a la interna. Así lo comentó el miembro de la Comisión Política de la UDI y alcalde de Colina, Mario Olavarría, quien conversó con nuestro medio al salir de la reunión con el presidente Sebastián Piñera que sostuvo este martes junto a la directiva del partido. Olavarría indicó a Diario y Radio Universidad de Chile que la división al interior de la UDI y las posturas encontradas, como la de su par de Las Condes, se deben al contexto de crisis. “Yo creo que en estos temas, y por la realidad que estamos viviendo, una realidad extrema y distinta, los principios finalmente se diluyen un poco“, aseguró el miembro de la Comisión Política de la UDI. ¿A qué se refiere alcalde? La gente ve más la solución rápida, trata de zafar rápido de su problema y no buscar una solución realmente que sea la mejor. Aquí se está optando por el mal menor. Porque hay una necesidad y porque ha habido errores en cuanto a las ayudas que no han llegado a todo el mundo, probablemente esa sea una causa muy importante. Yo creo que por ahí estamos mal. ¿Y por qué cree que se da esto? Yo creo que por la coyuntura, la contingencia está muy exacerbada, los ánimos están malos, hay poco tiempo para pensar, poner la pelota en el piso y moverla tranquilamente. Yo creo que eso es lo que ha pasado. ¿Le ha hecho mal a la UDI esta coyuntura? Yo creo que a todo Chile le ha hecho mal…. Pero le pregunto por la UDI en específico, ¿le ha hecho mal? Sí, bueno, depende del punto de vista. Es bueno saber quiénes son quiénes, en un grupo y en un momento dado. Si algunos tienen otra opinión, es bueno saber dónde está cada uno. Por eso creo que la UDI llevó los antecedentes al Tribunal Supremo del partido, no como una medida sancionadora. Yo estoy en la Comisión Política y la discusión fue sobre el porqué se está apoyando algo que sabemos que es inconstitucional en la forma, más que el tema del 10%. Lo que estábamos avalando era que se estaba votando una martingala, un resquicio, que es cambiar los quórum y eso es lo que tiene que ver con un tema de principios. En lo otro no, porque al final es opinable, si en la UDI hubo opiniones para el divorcio también y no vi a nadie echado del partido. ¿Por qué no se tomó ese camino con el alcalde Joaquín Lavin? Porque él no vota, no es parlamentario. Aquí lo que se está viendo es la acción… Pero son sus argumentos… Sí, pero los argumentos políticos, el del 10%. No el votar por algo que lleva consigo un resquicio constitucional, eso no lo hace Lavín. Lavín de alguna forma entiende que el proyecto puede ser bueno y no le da un carácter de principios, que creo que es razonable. Lo que se sanciona de los parlamentarios, lo que molesta de los parlamentarios en este caso, es el tema de haber sido parte de un resquicio constitucional y darle una vuelta de tuerca a la Constitución sin seguir los parámetros que corresponden. Eso es, no el hecho mismo de la fórmula esta del 10%. Usted dijo que hoy se ve quiénes son quiénes, ¿quién es Joaquín Lavin? Yo creo que Joaquín Lavin en su rol de alcalde sabe perfectamente e intuye lo mismo que uno, puede estar a favor o estar en contra, pero él da una opinión. Dijo era que era malo el proyecto de los 500 mil pesos y yo opino lo mismo. Se dio la coyuntura que la alternativa surgió en esto del 10%, entonces se dio justo y al final de cuentas los parlamentarios pensaron que no era una mala fórmula para que la gente tuviera plata de una. ¿No cree que Lavín puede haber influido ahí ? No creo, porque fue el último día, yo creo que ya tenían tomada la decisión. Ahora, es un referente, sí. ¿Y eso cómo se ve? Es que eso va a pasar mil veces. Pero yo lo veo como que al final, en el resumen, va a ser bueno. Vamos a salir bien parados de este problema, que no lo creamos nosotros. Hay que ver de dónde salió el proyecto este del 10%, cómo fue creciendo, si nosotros entramos en la última parte no más, en los votos. ¿Quién creo el problema? ¿Está hablando de Mario Desbordes? Bueno ahí tienen que ver quiénes fueron los que están detrás de esto, los que encendieron la mecha que al final nos tiene a todos peleados, discutiendo; y en la UDI esto que pasó con Lavín… ¿O sea que sí hay una discusión en torno a Lavín? Pero son opiniones, si Lavín fue candidato presidencial y me acuerdo en esa época, yo estuve en la campaña, él daba opiniones que eran bastante distintas a lo que pensaba la UDI, siempre ha sido así, siempre. Acuérdate cuando dijo que era “lavinista-aliancista-bacheletista“, también en la UDI quedó la escoba. ¿Y? Y ahí está en la UDI. ¿Y entonces por qué sigue ahí? Porque yo creo que él se juega por los mismos principios que tiene la UDI, él cree en esos principios, sino no estaría. Independiente de la coyuntura, si estamos hablando de un proyecto -porque Lavín no se ha pronunciado y no creo que diga que está bien hacer una martingala (sic) de la Constitución-, lo que está discutiendo es el retiro del 10%, si se saca o no los fondos de pensiones, él dice que no es una cosa que va a afectar tanto y mejor hacerlo de una vez por todas, así dejamos tranquila a la gente. Y eso, además, por un tema también que, digamos las cosas como son, uno hace una encuesta y está todo el mundo a favor de eso. ¿Usted cree que lo hace por eso? No, pero es parte de. Porque lo que dice la opinión pública al final refleja lo que la gente está necesitando y quiere. A la gente le da lo mismo el tema constitucional, si eso es lo malo para uno que está más metido, la gente quiere las lucas, para lo que sea, pero quiere las lucas. Y ésta fue una buena salida de los que la crearon, porque es una salida sabrosa, interesante, inobjetable tal vez. No hubo capacidad para desvirtuar eso, salvo los economistas. Y los economistas son economistas, no son políticos, dan buenas razones pero eso a la gente no le llega. Eso es lo que yo creo que pasó y finalmente esto va a decantar, se va a aprobar, el Gobierno ya se comió el tema de la popularidad, va a tener que ir al Tribunal Constitucional para mantenerse con su postura, porque tampoco puede avalar el tema constitucional. Pero todo parece indicar que hoy conviven dos almas dentro de la UDI… ¿Dos? Tres o cuatro, diría yo. Siempre hay. Estamos los alcaldes, que hemos estado siempre en peleas con la directiva también. Pero es la aproximación que cada uno tiene a los problemas, eso es lo que cambia. Claro, pero la UDI siempre se ha caracterizado por su disciplina partidaria y los consensos que podía generar a la interna… Es que esas también son caricaturas. O sea, creo que sigue siendo un partido bastante homogéneo, pero tiene una diversidad de opiniones también y esa es la gracia que tiene. Yo me siento muy libre para opinar, por ejemplo. ¿Se podría hablar de un blindaje a Joaquín Lavín por el hecho de que sea la principal carta presidencial de la UDI? Yo creo que se le va a apoyar en todo, si Lavín es un gallo que se le quiere mucho en la UDI además. Pero, ¿independiente de lo que diga o haga? Sí claro, pero si no está diciendo nada tan grave tampoco. Yo creo que conversó con la Jacqueline (Van Rysselberghe) de todas maneras, solo que se amplifica en la prensa. No va a pasar nada, todo lo contrario, creo que va a ser bueno. Foto en portada: Agencia UNO.

