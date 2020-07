e1253b4816

Medio Ambiente Nacional "Que no sea letra muerta": Defensa del Maule Sur valora elaboración de norma que regulará malos olores Desde la Coordinadora manifestaron que la norma será positiva siempre que se ejerza realmente y considere las apreciaciones de los territorios. Andrea Bustos C. Miércoles 22 de julio 2020 18:46 hrs.

En mayo de 2012, las autoridades decretaron el cierre temporal de la planta faenadora de Agrosuper en Freirina. Esto luego de que la comunidad denunciara constantemente la contaminación y los malos olores. Luego de intensas protestas se declaró la alerta sanitaria por la muerte de los cerdos en el lugar, y finalmente un par de meses después la empresa confirmó el cierre indefinido del complejo agroindustrial Valle del Huasco. La situación quedó en la historia de los conflictos ambientales, dado que entonces los vecinos y vecinas de Freirina impulsaron una importante lucha para lograr que las autoridades se hicieran cargo de lo que para ellos significaba la contaminación y malos olores en la zona. Problemas de este tipo se siguen presentando en nuestro país. Un caso de aquello es el de San Javier, donde vecinos y vecinas han denunciado una serie de perjuicios en sus vidas producto de la planta porcina Coexca S.A Para controlar y evitar casos futuros de este tipo es que el Ministerio de Medio Ambiente inscribió en el Diario Oficial el anteproyecto de la Norma de Emisión de Contaminantes en Planteles Porcinos. HILO 📢 #PrimeraNormaDeOlores Sector porcino: 👃El olor es un factor de estrés ambiental que puede afectar gravemente la calidad de vida de las personas, es por eso que como @mmachile desarrollamos la primera regulación de olores. pic.twitter.com/tGI5nsqtwo — Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) July 22, 2020 Respecto de esta propuesta, Manuel Cofré, vocero Coordinadora Defensa Maule SUR, desde donde, entre otras demandas, han levantado un movimiento en contra de la planta porcina Coexca S.A, señaló que es de suma importancia avanzar hacia esta normativa en pro de las comunidades. “Encontramos que es bueno que el Ministerio tome las indicaciones que la ciudadanía ha ido dando por tanto tiempo y exigiendo también, si estas normativas muchas veces no sale por iniciativa del Ejecutivo, sino que nacen a raíz de la petición de los territorios y las comunidades (…) No es posible que nosotros como ciudadanos tengamos que pagar impuestos, pagar tantas cosas que se cobran y vivir muchas veces prácticamente dentro de una cloaca en las mismas ciudades”, comentó. Esta normativa todavía tiene camino por recorrer, dado que se someterá a una consulta pública, para luego analizar observaciones e ir mejorando el proyecto para luego dar pasos a diversas aprobaciones. Sobre la consulta ciudadana, Manuel Cofré señaló que esta “es fundamental”. “Ahí debe partir todo, primero buscar las voluntades con la ciudadanía para incluir lo que nosotros pensamos, porque fácilmente en este país – que es tremendamente burocrática y presidencialista – basta que saquen una normativa desde arriba y todos tenemos que aceptarla, cuando es abajo donde nosotros sufrimos los problemas, y muchas veces en un país tan largo como este no tenemos la visión de todos los territorios. No es lo mismo una contaminación en el norte, en el centro o en el sur por diferentes motivos”, comentó. “Es necesario que cada territorio en particular ponga lo que ellos necesitan y adaptar esas normas al territorio, no hacer algo unilateral para todo el país”, añadió Cofré. Asimismo, sobre la posibilidad de que la norma recién entre en vigencia en un año más dado los procesos que debe seguir, el integrante de la Coordinadora Defensa Maule Sur dijo que esa espera solo valdrá la pena en la medida que durante el trabajo del proyecto se escuche y haga parte a la ciudadanía, tal como se ha anunciado. “Si esa demora va a contener lo que los territorios queremos expresar para defender nuestro espacio, perfecto. Pero no que sea una norma interpretativa, que no sea letra muerta en los tribunales y que después sea una más de las tantas normas que no se cumplen, en el monocultivo, en el tema del agua, porque las empresas frente a una infracción de ese tipo prefieren pagar la multa, construyen pero pagan la multa”, expresó. A esto agregó que “vemos que hay letra muerta cuando no se toman las visiones de los territorios y esperamos que esa visión la contenga esta norma”. Luego de la consulta ciudadana que se ha anunciado, la que se realizará en los próximos meses dado que el proceso está suspendido por la pandemia, la norma debe ser visada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Con dicha aprobación irá a la toma de razón de la Contraloría General para finalmente ser publicada en el diario oficial.

