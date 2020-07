Sacrificialidad del trabajo en la modernización chilena: la crisis en cifras

“Miéntras mas se estudia las causas i efectos de la crísis económica, mas se convence uno de que es necesaria; que cualquiera medida del gobierno seria insuficiente para hacerla cesar, i que es a los particulares a quienes atañe restablecer el orden… [Sic]” (Jean Gustave Courcelle-Seneuil. Santiago de Chile, 1857)

Incluso en tiempos de crisis, la actual tasa de desempleo chilena del 11,2% resulta abrumadora para una sociedad que desde el siglo XIX ha sido postulada como un modelo de “modernización en el margen”. Sin embargo, esa cifra no es ni la punta del iceberg laboral, sumergido en una historia de vulnerabilidad proverbial ante las crisis capitalistas mundiales con efectos particularmente desastrosos para las mayorías que viven de su trabajo.

En el último año corrido hemos asistido a la destrucción de 2 millones 100 mil empleos, la mayor parte de los cuales pertenecían a las escalas salariales más bajas, a trabajos de tiempo parcial, a cuentapropistas y a informales.

Después de las hambrunas provocadas por las guerras de independencia, las clases laboriosas chilenas han sido reiteradamente sometidas al mismo ciclo de modernización capitalista que hoy está generando los valores graficados: (a) periodos de expansión que duran entre 20 y 30 años; por ejemplo, desde el descubrimiento de Chañarcillo en 1832, hasta la debacle inflacionaria que sacó de la presidencia a los Comandantes en jefe (1831-51) y terminó instalando a los liberales (1861); (b) periodos de estancamiento que abarcan una o dos décadas, salpicados con repuntes breves como los de las exportaciones trigueras entre1860 y 1880; (c) caída en picada de la economía nacional por una gran crisis externa que encuentra al país absolutamente abierto al libre comercio mundial. La primera de estas grandes crisis se presentó en 1873.

El cruce de las modernizaciones capitalistas chilenas con las grandes crisis mundiales ha implicado agudos retrocesos para la dignidad de las clases trabajadoras, incluyendo siempre las indignantes hambrunas. Lo vimos de nuevo en 1929, cuando la recepción catastrófica de la crisis fue precedida desde lejos por la expansión salitrera, así como por su estancamiento en la posprimera Guerra (con breves repuntes asociados a los incrementos en la inversión cuprífera estadounidense).

El ciclo modernizador de expansión, estancamiento y recepción amplificada de una gran crisis mundial es solo una dimensión importante, pero acotada, de la historia social chilena. Las luchas (incluso insurreccionales) en el trabajo y en el territorio, fueron generando nuevos umbrales de complejidad. Por ejemplo, la tercera versión del ciclo, concluida por la crisis de 1982, incluyó en su origen la caída de una dictadura y la salida pactada de otra en su cierre; también incluyó un espectral Estado nacional popular e industrializador cuyo rastro más claro fue la formación de Grupos Económicos financieramente modernos. Esta vez, la fase de expansión fue formalmente teorizada como modernización & desarrollo, pese a basarse en la explotación norteamericana del cobre. Así, esta fase abarcó desde los preparativos de la Segunda Guerra, hasta mediados de los años 50. El largo estancamiento posterior fue remecido por el brote de una genuina excepcionalidad histórica entre 1964 y 1973. Paradójicamente, fue la dictadura de los grupos económicos la que puso en regla al ciclo histórico de las modernizaciones capitalistas, de modo que la crisis de 1982 nos encontró nuevamente “abiertos al mundo”.

Ahora, al llegar la pandemia de covid 19, completábamos una década de estancamiento iniciado por la crisis subprime y consolidado por el fin del boom commodities. Como en las anteriores fases de estancamiento, ha crecido la protesta social, protagonizada primero por personas en edad de estudiar pertenecientes a familias trabajadoras (2011) y luego directamente por trabajadores, pero organizados mayoritariamente fuera de los lugares de trabajo (No+AFP 2016-17). En medio eclosionaron las manifestaciones feministas contra el machismo y su derivada doble intensificación del trabajo. Así llegamos al alzamiento iniciado en octubre de 2019, a la pandemia y a la crisis que -aunque no lo discutiremos acá- está muy lejos de ser un mero azar cernido sobre la economía mundial (el hecho que ningún poder tenga por vocación producir la crisis económica, no implica que no existan los poderes que decidan su momento)

En solo 4 meses, la crisis mundial ha replicado los efectos laborales de las anteriores: (a) 940 mil personas desocupadas; (b) un millón 960 mil personas en la Fuerza de Trabajo Potencial, es decir, que están dispuestas a trabajar pero que ya han agotado sus recursos en la búsqueda de un empleo o se han debido dedicarse al cuidado de otras personas; (c) 560 mil personas que trabajan a tiempo parcial (x% en condiciones de informalidad), pero que quisieran hacerlo a tiempo completo; (e) 910 mil personas ausentes de sus trabajos (el x% de ellos informales) por estar acogidas a la Ley de Protección del Empleo o por circunstancias derivadas de la pandemia COVID 19; (f) XXXX personas con trabajos informales o por cuenta propia.