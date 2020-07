60cb476b6b

Salud Dra. Vania Martínez: "Estamos muy a tiempo de poder prevenir problemas de salud mental" La psiquiatra infantil y adolescente conversó con Radioanálisis sobre la campaña "Conversemos: Nuestra Salud Mental importa" que impulsa la Universidad de Chile en conjunto con el Colegio Médico y la FECH. "Muchos incluso van a salir fortalecidos de esta situación y van a ser resilientes", vaticinó la directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes (Imhay). Diario UChile Sábado 25 de julio 2020 16:11 hrs.

La Universidad de Chile, su federación de estudiantes (FECH) y el Colegio Médico se unieron en una campaña por el bienestar psíquico de la población. “Conversemos: Nuestra Salud Mental importa” es el nombre de la iniciativa que busca poner énfasis en los efectos que tiene la pandemia en la salud mental de los chilenos e impulsar el diálogo como mecanismo de protección personal y comunitaria. Pero es imposible hablar de esta campaña sin antes hablar del marco que existe en nuestro país en relación al tema, una de las áreas más olvidadas del área de la salud pública. Cuánto ha impactado la pandemia en bienestar psíquico de los chilenos es una pregunta que aún no tiene una respuesta, pero los expertos han manifestado su enorme preocupación y disposición a generar soluciones para contener los impactos en los y las habitantes del territorio nacional. Así lo expresó en conversación con Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, la psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes (Imhay), Dra. Vania Martínez. “Estamos muy a tiempo de poder prevenir problemas de salud mental y poder promover también un mejor bienestar entre todos. La mayoría de las personas están en una situación de estrés y está impactando de alguna manera”, sostuvo la psiquiatra. “Por ejemplo, cambios en el estado de humor, problemas del sueño, problemas de concentración, se encuentran más irritables en algunos momentos; pero esto va a ir pasando y no quiere decir que se transforme en un problema que requiera, por ejemplo, la atención de un especialista”, agregó. “Muchos de ellos, incluso, van a salir fortalecidos de esta situación y van a ser resilientes. Ahora, hay un grupo de la población que igual lo está pasando más mal, quizás algunos que venían con problemas de salud mental, y ese grupo requiere del apoyo de profesionales“, comentó Martínez. Yendo al nombre de la campaña, ¿por qué es importante conversar en momentos como éste? “Pensamos mucho en el nombre para escoger y creíamos que hasta el momento habíamos estado trabajando más en lo individual, el autocuidado, cómo podemos cada uno proteger y cuidar nuestra salud mental. Era importante también que diéramos ese énfasis más comunitario, más grupal, de la importancia de la solidaridad, que nos importe también nuestra salud mental, en plural. Por eso entonces es “Conversemos: Nuestra Salud Mental importa“ el nombre de la campaña, porque la importancia de conversar es lo que queremos visibilizar a lo largo de la campaña en algunos programas específicos. Uno de esos programas es “Mi vida en pandemia” que comenzó con una conversación entre nuestro neurocientífico y académico de la Facultad de Medicina, Pedro Maldonado, y el famoso actor Héctor Noguera, quienes tuvieron una conversación muy agradable en la cual se dan los roles al revés. Fue Pedro el que estaba entrevistando a Héctor y él nos contaba acerca de cómo está viviendo esta pandemia, también siendo una persona mayor que por grupo etario tiene también situaciones de mayor precaución por el riesgo de contraer la infección”. ¿Por qué es importante que las personas generen conciencia respecto de su situación de salud mental? “La mayor parte de las personas no necesita ir a un profesional de salud mental y al conversar con otros, al apoyarse entre los otros, va a encontrar su forma de protección de la salud mental. Pero si es que se requiere, y yo creo que también tenemos que trabajar, romper los estigmas, estos mitos de que hay que estar loco para solicitar atención a profesionales de la salud mental. Ahí yo creo que el otro programa “Los expertos responden“, también puede ayudar a poder ir distinguiendo qué es parte de lo esperable y lo normal, y qué sería parte de algo que nos indica que tal vez tenemos que pedir ayuda”. Respecto de la relación que uno tiene consigo mismo, ¿qué reflexión se puede hacer sobre cómo llevar esa relación? “Tiene que ver también con las autoexigencias probablemente, de exigirnos demasiado. Sabemos que en este momento muchos están teniendo que adaptarse a esta nueva situación, cumpliendo roles diferentes a los que les tocaban antes, con horarios diferentes también, nuevas rutinas, haciéndose cargo de labores domésticas, teletrabajo, apoyar a los hijos en el estudio, y además la importancia del autocuidado. Entonces es difícil esta situación y creo que ahí la importancia también de hasta dónde puedo yo este día, y dejar también ese espacio de ocio, de pasarlo bien, de conversar también con las otras personas. Puede ser compartir un juego de mesa, cocinar juntos, ver una serie o una película, tener esos espacios también. Si no alcancé a hacer una tarea, a lo mejor postergarla, si no es algo que realmente se necesite hacer, pedir más plazo y más permisos, hay mucha más flexibilidad probablemente y ahí también es importante la empatía de profesores y jefes, para que flexibilicemos con los plazos entendiendo que es mucho más difícil cumplir con todas las exigencias”. ¿Qué sucede con lo niños, niñas y adolescentes? ¿Están considerados en este plan? “Uno de los grupos de mayor riesgo justamente son los NNA y dentro de las medidas del cuidado para ellos está también la protección de la salud mental de quienes están a su cargo, de los cuidadores, los papás, las mamás, que ellos estén bien. Porque si ellos están angustiados o irritables eso se lo van a transmitir a sus hijos y la convivencia se va a ver afectada. Entonces, ahí yo creo que van a ser muy importantes algunas de las conversaciones que vamos a tener, para que ellos vayan sabiendo cómo poder manejar esos estrés que están viviendo como mamás, papás o cuidadores. Dirigidos específicamente a los niños, también hay formas de ayudarlos a través de algunos libros que hay, que no son de esta campaña, pero están disponibles y nosotros podemos ir difundiendo, que hablan de cómo es esta pandemia, qué significa, un momento que a ellos les puede servir para otros aprendizajes diferentes”. Yendo a la campaña “Conversemos: Nuestra Salud Mental importa”, ¿cómo se piensa desarrollar? “Junto a un equipo hemos estado pensando durante varias semanas cómo transmitir de mejor manera y llegar cercanos a la comunidad. Y hablar de salud mental no es hablar sólo, porque muchas veces nos quedamos sólo en los problemas de salud mental, en los trastornos, en los diagnósticos. Entonces queremos darle esa otra mirada desde la promoción de la salud. Están estos subprogramas que son “Mi vida en pandemia”, también el “Los expertos responden” y también habrá espacios de salas virtuales, en las que la gente se va a inscribir para hablar distintas temáticas y abordarlas en conjunto. No es una terapia de grupo, sino que es compartir las experiencias para que podamos también darnos consejos entre nosotros, ver que no soy el único que está pasando por esta situación y también puedo darle consejos a otras personas de cómo yo lo he sobrellevado. Además, tenemos una página web que es conversemos.uchile.cl, donde se informarán las actividades, pero también va a haber distintos materiales que se están desarrollando en nuestra universidad. Hay mucho trabajo, a raíz de esta campaña nos hemos dado cuenta cómo las distintas unidades académicas, no solamente psicólogos y psiquiatras, sino que gente de enfermería, kinesiólogos, fonoaudiólogos y sociólogos también que de alguna manera están aportando a la protección de nuestra salud mental. Entonces queremos visibilizar también todas esas iniciativas”.

