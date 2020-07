60cb476b6b

género Justicia Lorena Fries y caso de Antonia Barra: "Tenemos un sistema judicial atravesado por una mirada patriarcal" Para la abogada de derechos humanos, los fallos como el ocurrido en la Corte de Apelaciones de Temuco muestran un camino que se puede recorrer para ver más reformas en el sistema judicial. Gabriela Medina D. Sábado 25 de julio 2020 16:33 hrs.

El proceso judicial por el suicidio femicida de Antonia Barra ha resaltado las falencias del sistema judicial en Chile, especialmente en crímenes cometidos hacia mujeres. Pareciera que sin la presión de la ciudadanía, que protestó repudiando la primera decisión de la Justicia en rechazar la prisión preventiva para Martín Pradenas, no se hubiera logrado que la Corte de Apelaciones de Temuco revocara la medida cautelar y en su lugar dictara la de prisión preventiva. La presidenta de Corporación Humanas y abogada de derechos humanos, Lorena Fries, ofrece su análisis sobre lo sucedido esta semana con el caso de Antonia Barra y sus repercusiones, la falta de perspectiva de género en el sistema judicial y qué se necesita para generar cambios más profundos. “Lo que tenemos hoy en día es un sistema atravesado por una mirada patriarcal y que no puede salir de ahí, en la medida en que los jueces no tengan una mayor capacitación en estos temas que son de fundamental relevancia para la vida e integridad física, psíquica y sexual de las mujeres. Y, por otro lado, con marcos legales que sean mucho más comprensivos del fenómeno de la violencia de género que, hoy día, no terminan de estar integralmente regulados en Chile”, explica la abogada, sobre las falencias del sistema judicial en estos casos. Fries también resalta la importancia de una perspectiva de género. “En los temas de violencia, la sociedad patriarcal pone el acento en la falta de credibilidad de las víctimas, en la falta de veracidad de sus dichos y, por lo tanto, es un sistema que se vuelca finalmente a favor de los agresores y no de las víctimas”, señala. Asimismo, añade que, por otra parte, tanto la legislación y los jueces, en estos casos, ponen a las mujeres como víctimas activas, cómo que algo han hecho para contribuir que la violencia de género se produzca. Al ser consultada sobre si el caso de Antonia Barra fue un punto de inflexión para observar cambios más profundos en el sistema judicial, advirtió que es muy difícil porque son procesos lentos. “Desde luego plantea un precedente de que puede haber otra manera de resolver las cosas y a eso me refiero con la resolución de prisión preventiva por la Corte de Temuco, allí efectivamente hay una mirada mucho más empática con la violencia de género y con las víctimas”, explica. Corte de Temuco ordena la prisión preventiva de Martín Pradenas por peligro para la sociedad, las víctimas e investigación https://t.co/XRmZbXL7uA ⏯️ https://t.co/WRooAL9g1C pic.twitter.com/8SBLSHbe63 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) July 24, 2020 Para la abogada de derechos humanos, los fallos como el ocurrido en la Corte de Apelaciones de Temuco muestran un camino que se puede recorrer para ver más reformas en el sistema y señala que hay una ciudadanía de mujeres absolutamente consciente de los abusos que hay en materia judicial en relación a la violencia de género. Eso, agrega, facilita la posibilidad de hacer cambios en la sociedad chilena y en el sistema judicial. También, Fries hizo énfasis en la formación de los jueces y que no se trata de capacitaciones puntuales. “Es incorporar la perspectiva de género en la administración y aplicación de las leyes y la justicia. Eso no requiere un cursito de dos horas, significa entender cómo el derecho, las instituciones judiciales, políticas y económicas están atravesadas por una mirada que es sesgada”. Finalmente, para la abogada lo clave es tener una legislación más robusta. “Necesitamos un marco integral de la violencia, que la vea en todos los espacios y como un continuo que viven las mujeres. Eso es un proyecto que está en el parlamento y que, sin embargo, no ha avanzado mucho porque el Gobierno se niega a agregar las obligaciones internacionales que tiene en ese marco. Obligaciones que la Corte de Apelaciones de Temuco incorporó en su fundamentación para rechazar el arresto domiciliario de Pradenas”, concluyó Fries.

