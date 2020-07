a3fa7cd66d

Nacional Salud Alcalde de La Serena y anuncio de cuarentena: "En gran parte fue porque la gente no tomó conciencia" En conversación con nuestro medio, Roberto Jacob valoró la decisión del Gobierno de decretar cuarentena en su comuna, la que, hasta este domingo 26, registraba 1.709 casos confirmados y 329 casos activos. Camilo Villa J. Lunes 27 de julio 2020 20:12 hrs.

Si bien el país muestra índices que reflejan una “leve mejoría” en cuanto al Covid-19, hay ciudades en que la pandemia está lejos de retroceder, por el contrario, el avance ha sido tal que han llevado a las autoridades del Ministerio de Salud decretar cuarentena total. Así lo anunció este lunes la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. “Así como hemos visto que comunas han ido evolucionando positivamente, han disminuido el número de casos, tenemos otras que vemos con una situación crítica”, explicó. Dichas comunas son Puerto Montt, Coquimbo y La Serena, en donde la cuarentena se concretará a partir de este miércoles, a las 22 horas. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien valoró la decisión del Gobierno de decretar cuarentena en su comuna, la que, hasta este domingo 26, registraba 1.709 casos confirmados y 329 casos activos. El jefe comunal llamó a los serenenses a no mirar la cuarentena como algo negativo, pues la medida ayudará a frenar el Covid en la zona sin afectar el abastecimiento, ya que estarán garantizados todos los productos de primera necesidad. “Nosotros tomamos con mucho beneplácito el que hayan anunciado la cuarentena. Para algunas personas no es fácil hacer cuarentena, pero esta es estrictamente necesaria, por lo tanto, hay que pedirle a la gente que se lo tome con calma, porque van a estar los supermercados abiertos, los almacenes de barrio, las ferias, todo lo que sea productos alimenticios estará disponible, solo deben sacar el permiso”. Además, Roberto Jacob señaló que la cuarentena llegó debido a que los serenenses no lograron comprender a tiempo la magnitud de la pandemia. “Uno espera que la cuarentena sea la última medida que tomemos, pensando que pudimos tomar también otras medidas, pero no fue así, y en gran parte fue porque la gente no tomó conciencia. Ayer la Avenida del Mar andaba como en cualquier día de verano, el centro histórico de La Serena está lleno todos los días, los grandes retail abrieron sus puertas, entonces la verdad se tendió a mostrar una normalidad que no existía, no era cierta, los números decían lo contrario, por eso hoy estamos en cuarentena”. El jefe comunal aseguró que, como municipio, están preparados para ayudar a todos los vecinos que lo necesiten, sea a través de elementos de primera necesidad o servicios municipales, que estarán funcionando tanto on line como físicamente. “Vamos a repartir las cajas del Gobierno que llegan el día 30, y eso va a ayudar a que la gente que está en cuarentena pueda tener su alimentación, sobre todo los más vulnerables. Compramos balones de gas, tenemos lo necesario para ir a dejar a las casas las cosas de primera necesidad. Estamos pendientes de todo, algunos departamentos del Municipio van a funcionar algunos días on line, otros días en forma presencial, por lo tanto, se va a poder acceder a todo”. Por último, Roberto Jacob advirtió que La Serena está al borde del colapso hospitalario debido a los casos de Covid-19, por lo mismo, valoró el ofrecimiento del Ministerio de Salud de enviar un hospital de campaña a la comuna, lo que permitirá aumentar el número de camas. “Yo creo que estamos casi al límite, por eso estamos esperando que llegue el hospital de campaña que nos ofreció el Gobierno, que dicen que llegará los primeros días de agosto, y eso nos permitirá tener cien camas más para enfermos de otras patologías, cosa de dejar el hospital exclusivamente para los enfermos de Covid”. La medida anunciada desde el Gobierno busca detener el avance del Covid-19 en la comuna, pues en las últimas tres semanas la cifra de casos aumentó nada menos que en un 66 por ciento. Son 14 días los que tiene la ciudad para revertir su situación crítica, o como concluyó el alcalde, “14 días que pueden macar la diferencia entre la vida y la muerte”.

