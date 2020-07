663fd86e34

Nacional Con énfasis en necesidad de seguridad y sanidad, Comisión de Constitución debate reforma para un plebiscito seguro La instancia legislativa del Senado escuchó durante esta jornada a miembros del Ejecutivo respecto de cómo se prevé la votación de octubre. Diario UChile Lunes 27 de julio 2020 16:57 hrs.

La Comisión de Constitución del Senado revisó este lunes el proyecto de reforma constitucional para modificar normas respecto al plebiscito de octubre, escuchando durante esta jornada a miembros del Ejecutivo sobre las necesidades de seguridad y sanidad para dicha elección. Desde el Gobierno y el Servicio Electoral (Servel) ya se confirmó que la jornada de votación del próximo 25 de octubre se quedará tal como está, pactada en un solo día. Sin embargo, el proyecto analizado este lunes, que fue presentado por cinco senadores, plantea la idea de hacerlo en dos jornadas, propuesta que durante el debate fue cuestionada puesto que generaría mayores riesgos. Además de ello el proyecto indica en su texto que “el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá dictar, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las normas e instrucciones necesarias para el desarrollo del plebiscito nacional dispuesto en el artículo 130 de la Constitución”, dejando así en la institución electoral la posibilidad de dictar reglamentos para establecer funcionamiento durante la jornada de votación. “El Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá dictar las instrucciones necesarias para establecer horarios especiales para el ejercicio del derecho a sufragio de las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades de riesgo y a aquellas personas que se encuentren en aislamiento o cuarentena, según las disposiciones sanitarias dictadas en virtud de la Alerta Sanitaria para enfrentarla amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del “Nuevo Coronavirus 2019” (2019-nCoV)”, plantea también la reforma. Junto a la presentación del proyecto, durante la instancia legislativa se dio espacio a que el Ejecutivo expusiera su posición ante la forma de realizar la votación. Así fue el caso del subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, quien planteó que esperan poder disponer de las medidas necesarias para evitar todo tipo de aglomeraciones en los locales de votación. “Hemos propuesto no solo la extensión de la jornada, sino que una serie de medidas que debieran traducirse en propuestas legislativas que ojalá podamos consensuar entre todos, que permiten resguardar las condiciones sanitarias primero a través de la extensión de la jornada, luego queremos evitar las aglomeraciones de distintas maneras. Primero queremos evitar que a la hora del conteo de votos pueda cualquier persona estar alrededor de las mesas, sabemos que es una característica bastante republicana de nuestras elecciones, pero creemos que en estas ocasiones no debiese ser posible sin perjuicio de lo cual queremos resguardar que haya personas, que hayan quienes certifiquen resultados”, dijo. Faltan solo 89 días para que en Chile se realice el Plebiscito Nacional 2020 #Servelmáscerca #EligeElPaísQueQuieres pic.twitter.com/hNS7ckAQ6L — Servicio Electoral (@ServelChile) July 27, 2020

Otro tema planteado desde el Ejecutivo en la sesión de la Comisión de Constitución fue la seguridad, factor que también habría sido clave para que se optara por acordar que la votación sea en una sola jornada. Según explicó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en dos jornadas el riesgo a que existan problemas de seguridad es más alto. “Tenemos que evaluar, porque ese riesgo es un riesgo bastante sistémico al plebiscito, si es que cualquier tipo de incidente se produjera esa noche que tienen que mantenerse las urnas aseguradas, si es que hiciéramos el plebiscito en dos días. Esa fue la razón por la que pusimos sobre la mesa los inconvenientes, y ventajas y desventajas de realizar el plebiscito en dos días”, comentó. Durante la instancia también expuso el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, quien además de abordar las condiciones sanitarias para la votación, reiteró la necesidad de aclarar los límites y aportes que se podrán realizar en los financiamientos de campañas y propagandas. “Puede parecer duro pero para que el dinero no sea el que condicione de alguna forma el resultado, eso lo han dicho otros, de manera que no digo nada nuevo, es indispensable limitar primero los gastos. Hoy día eso no está establecido, es indispensable limitar los aportes, es indispensable establecer la prohibición de aportes de empresas o de aportes de origen extranjero”, afirmó. Cabe destacar que desde el Servel se envió una propuesta tanto al Gobierno como a los presidentes de ambas Cámaras para regular este financiamiento y evitar que existan “vacíos” ante el tema de los aportes económicos. “En el marco normativo actual, no hay topes de gasto electoral; podrá haber financiamiento privado sin limitación, incluso extranjero; por último, tampoco existen mecanismos de transparencia que permitan conocer el origen, monto y destino de los recursos de campaña”, expone dicho texto según consigna El Mercurio.

