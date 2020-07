a2a7029569

23968936ef

Covid-19 María Paz Bertoglia por muertes en zonas más pobres: “No se diseñaron estrategias robustas para la población más vulnerable” La presidenta de la Sociedad de Epidemiología insistió en que desde el primer minuto se manifestó la preocupación por los sectores más pobres, los que según el último informe de Espacio Público, han sido los más golpeados por las muertes a raíz del COVID-19. Tomás González F. Lunes 27 de julio 2020 20:26 hrs. Compartir

Así como en el resto del planeta, el COVID-19 ha generado estragos en los grupos más vulnerables de la sociedad chilena. Adultos mayores, personas en situación de calle y los sectores más populares del país han sido especialmente golpeados por la pandemia, en desmedro de otros grupos y territorios más acomodados. Así lo evidenció el último informe de Espacio Público, en donde se analizan los fallecimientos de personas mayores de 70 años en las comunas con los mayores índices de pobreza, pero no sólo a nivel de ingresos, sino que a través de en términos multidimensionales, integrando también aspectos como el acceso a la salud, educación, vivienda y seguridad. Así, el informe del centro de estudios sostiene que Huechuraba, Independencia, Cerro Navia, La Pintana y Recoleta son las comunas con mayor cantidad de muertes respecto de su población a causa del coronavirus, con cifras que triplican los números de territorios con mayor poder adquisitivo como lo son Vitacura, La Reina y Las Condes, entre otras. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la epidemióloga, académica de la Escuela de Salud Pública y presidenta de la Sociedad de Epidemiología de Chile (Sochepi), María Paz Bertoglia, se refirió a esta cruda realidad, señalando que fue algo por lo que insistieron desde el primer momento. “Lamentablemente estos datos no nos sorprenden y yo creo que es lo primero que tenemos que reflexionar. Chile es uno de los países más desiguales del mundo, un país que ha mantenido indicadores de desigualdad muy elevados y por lo tanto eso te refleja que la cancha no está pareja”, sostuvo la presidenta de la Sochepi. A nivel sanitario, ¿en qué se traduce eso? En que las personas, entonces, dependiendo de dónde habitan, tienen mayor acceso, por ejemplo, a algunas prestaciones de salud, a pesar de que todos tenemos algunas prestaciones garantizadas, hay mucho mayor acceso y menos barreras para poder acceder a ellas en algunos lugares. Por otra parte, esto también te lo puedes explicar en que probablemente esas comunas más vulnerables también, es donde habitan personas que tienen mayor asimetría de negociación laboral. Quiere decir que son trabajos más precarios y por lo tanto no pueden hacer teletrabajo en casa, tienen que salir más, son trabajos físicos generalmente. Por lo tanto, en general en esas comunas más vulnerables conjugan muchos factores que son de salud pública, pero son mucho más explicados desde una perspectiva humanitaria, de una perspectiva de derechos, de una perspectiva socio-económica. Y qué pena, pero esto debió ser integrado desde un principio. ¿Creen que no fue incorporada esa visión en las decisiones? Y es un poco el llamado que hemos hecho siempre, porque generalmente lo que estamos observando son recomendaciones que esa población no puede adherir. No pueden pedirle a esas personas, por ejemplo, que hagan cuarentenas en su casa o en su domicilio, y que quien esté sintomático, que tenga que estar en aislamiento, esté en un dormitorio solo o que use un sólo baño. Cuando tienes indicadores de vulnerabilidad ahí en que solamente decirle eso a una persona es una bofetada a su realidad. Entonces sí, no nos sorprende y es lamentable que no nos sorprenda porque se debió haber considerado este elemento cuando se diseñó la estrategia, cuando se diseñaron las estrategias de contención, las estrategias de comunicación de riesgos, las estrategias de cuáles eran realmente las recomendaciones que toda la población iba a poder adherir. ¿No fue así? No sentimos que se diseñaron estrategias robustas para la población más vulnerable. Probablemente con el tiempo nos vamos a ir enterando también de otras poblaciones que también son vulneradas por la sociedad completa, por lo tanto no es sólo un tema socioeconómico, hay poblaciones que son muy difíciles de llegar a ellas cuando no diseñas una estrategia pensando en una población de difícil acceso. ¿Se explica de alguna manera en la frase del exministro Mañalich de que no conocía “esa pobreza y hacinamiento”? Probablemente no sea solamente un discurso de un ex ministro. Pero eso refleja que las estrategias no consideraron todos los ingredientes que debían considerar. No consideraron que nuestro país es un Chile muy diverso y que tiene mucha población con muy escasos recursos, con poco acceso, con barreras de acceso, con diversos elementos. Lo vemos todavía, al día de hoy, cuando indican que iban a compartir un visor de datos para la población y dieron una explicación muy interesante de cómo se utilizaba este visor por internet, pero en ningún momento consideraron que en Chile hay mucha población que no tiene acceso a internet, que no está alfabetizada digitalmente y no dan ninguna alternativa. Entonces cuando generas tus estrategias sin considerar esa gran diversidad de población, de accesos y de herramientas, que algunos tienen y otros no, te quedas entonces con una población a la cual no van a llegar nunca ni van a poder adherir esas recomendaciones. Foto en portada: Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Universidad de Valparaíso.

Así como en el resto del planeta, el COVID-19 ha generado estragos en los grupos más vulnerables de la sociedad chilena. Adultos mayores, personas en situación de calle y los sectores más populares del país han sido especialmente golpeados por la pandemia, en desmedro de otros grupos y territorios más acomodados. Así lo evidenció el último informe de Espacio Público, en donde se analizan los fallecimientos de personas mayores de 70 años en las comunas con los mayores índices de pobreza, pero no sólo a nivel de ingresos, sino que a través de en términos multidimensionales, integrando también aspectos como el acceso a la salud, educación, vivienda y seguridad. Así, el informe del centro de estudios sostiene que Huechuraba, Independencia, Cerro Navia, La Pintana y Recoleta son las comunas con mayor cantidad de muertes respecto de su población a causa del coronavirus, con cifras que triplican los números de territorios con mayor poder adquisitivo como lo son Vitacura, La Reina y Las Condes, entre otras. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la epidemióloga, académica de la Escuela de Salud Pública y presidenta de la Sociedad de Epidemiología de Chile (Sochepi), María Paz Bertoglia, se refirió a esta cruda realidad, señalando que fue algo por lo que insistieron desde el primer momento. “Lamentablemente estos datos no nos sorprenden y yo creo que es lo primero que tenemos que reflexionar. Chile es uno de los países más desiguales del mundo, un país que ha mantenido indicadores de desigualdad muy elevados y por lo tanto eso te refleja que la cancha no está pareja”, sostuvo la presidenta de la Sochepi. A nivel sanitario, ¿en qué se traduce eso? En que las personas, entonces, dependiendo de dónde habitan, tienen mayor acceso, por ejemplo, a algunas prestaciones de salud, a pesar de que todos tenemos algunas prestaciones garantizadas, hay mucho mayor acceso y menos barreras para poder acceder a ellas en algunos lugares. Por otra parte, esto también te lo puedes explicar en que probablemente esas comunas más vulnerables también, es donde habitan personas que tienen mayor asimetría de negociación laboral. Quiere decir que son trabajos más precarios y por lo tanto no pueden hacer teletrabajo en casa, tienen que salir más, son trabajos físicos generalmente. Por lo tanto, en general en esas comunas más vulnerables conjugan muchos factores que son de salud pública, pero son mucho más explicados desde una perspectiva humanitaria, de una perspectiva de derechos, de una perspectiva socio-económica. Y qué pena, pero esto debió ser integrado desde un principio. ¿Creen que no fue incorporada esa visión en las decisiones? Y es un poco el llamado que hemos hecho siempre, porque generalmente lo que estamos observando son recomendaciones que esa población no puede adherir. No pueden pedirle a esas personas, por ejemplo, que hagan cuarentenas en su casa o en su domicilio, y que quien esté sintomático, que tenga que estar en aislamiento, esté en un dormitorio solo o que use un sólo baño. Cuando tienes indicadores de vulnerabilidad ahí en que solamente decirle eso a una persona es una bofetada a su realidad. Entonces sí, no nos sorprende y es lamentable que no nos sorprenda porque se debió haber considerado este elemento cuando se diseñó la estrategia, cuando se diseñaron las estrategias de contención, las estrategias de comunicación de riesgos, las estrategias de cuáles eran realmente las recomendaciones que toda la población iba a poder adherir. ¿No fue así? No sentimos que se diseñaron estrategias robustas para la población más vulnerable. Probablemente con el tiempo nos vamos a ir enterando también de otras poblaciones que también son vulneradas por la sociedad completa, por lo tanto no es sólo un tema socioeconómico, hay poblaciones que son muy difíciles de llegar a ellas cuando no diseñas una estrategia pensando en una población de difícil acceso. ¿Se explica de alguna manera en la frase del exministro Mañalich de que no conocía “esa pobreza y hacinamiento”? Probablemente no sea solamente un discurso de un ex ministro. Pero eso refleja que las estrategias no consideraron todos los ingredientes que debían considerar. No consideraron que nuestro país es un Chile muy diverso y que tiene mucha población con muy escasos recursos, con poco acceso, con barreras de acceso, con diversos elementos. Lo vemos todavía, al día de hoy, cuando indican que iban a compartir un visor de datos para la población y dieron una explicación muy interesante de cómo se utilizaba este visor por internet, pero en ningún momento consideraron que en Chile hay mucha población que no tiene acceso a internet, que no está alfabetizada digitalmente y no dan ninguna alternativa. Entonces cuando generas tus estrategias sin considerar esa gran diversidad de población, de accesos y de herramientas, que algunos tienen y otros no, te quedas entonces con una población a la cual no van a llegar nunca ni van a poder adherir esas recomendaciones. Foto en portada: Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Universidad de Valparaíso.