e74cad95c6

083035cc91

Política “Codelco no se toca”: propuesta UDI genera amplio rechazo y trabajadores del cobre amenazan con paralización Frente a la propuesta de algunos diputados UDI de, entre otras cosas, privatizar la minera, diversos actores salieron a rechazar la iniciativa advirtiendo que, de persistir, habrá movilizaciones para defender a la empresa estatal. Diario Uchile Martes 28 de julio 2020 18:51 hrs. Compartir

Mas cuestionamientos que adhesión generó la propuesta de parte de la bancada de la UDI para hacer frente a los efectos económicos a raíz del COVID-19. La iniciativa denominada “Propuesta Bancada Diputados UDI: Medidas políticas, económicas y sociales para superar la pandemia”, plantea una modernización en cuatro puntos: del Estado, económica, social y en seguridad. En el primer punto se incluye la reducción del número de ministerios y subsecretarías; disminución del número de parlamentarios; reducción del personal del Estado y de “gastos ineficientes”, además de la privatización de Codelco, y la venta de TVN. Sobre esto último se asegura que “el canal estatal lleva muchos años de pérdidas y no cumple un rol público relevante”. En otras medidas, los diputados y diputadas de la UDI proponen “reducir el IVA a la mitad a aquellas actividades más afectadas por las cuarentenas, así como también reducir, “hasta fines de 2022, a 20% la tasa de impuesto corporativo. Si bien la iniciativa fue ampliamente cuestionada por la oposición, el punto que generó más controversia fue el relativo a la privatización de Codelco el que no generó consenso ni siquiera en su propio partido. Fue así como los diputados Issa Kort y Sergio Gahona manifestaron su rechazo a la propuesta. Desde la comisión de Minería de la Cámara, su presidenta, la socialista Daniella Ciccardini dijo lamentar que algunos “patriotas de la UDI, quieran dañar a todo país con su propuesta. No podemos olvidar que los programas sociales y políticas públicas se financian, en gran parte, por los aportes de la minera estatal. El mercado no fue capaz de responder a las necesidades de la gente y fue el Estado el que tuvo que salir a salvar a los privados y la gran lección que dejó la pandemia es que es necesario un Estado fuerte. Yo quiero ser muy clara, Codelco no se toca” enfatizó. La parlamentaria adelantó además que “desde ya, anunciamos que como socialistas tampoco vamos aceptar que uno de los principales legados del Presidente Salvador Allende, que nacionalizó el cobre y transformó este metal en un recursos esencial para Chile, sea privatizado por la UDI y la derecha empresarial”. Una mirada similar expresaron esta tarde los trabajadores del Cobre, quienes a través de una declaración manifestaron que “no estamos ni estaremos de acuerdo con esta propuesta y defenderemos con todas nuestras fuerzas el carácter 100% estatal de Codelco”. En el escrito, afirmaron además que más que nunca “nuestro pueblo requiere de los aportes de esta empresa para poder enfrentar las graves secuelas sociales que ha generado esta pandemia, tanto es así que el gobierno no ha querido detener las divisiones de Codelco, las que siguen produciendo, a pesar del costo en vidas humanas de nuestras trabajadoras, trabajadores y sus familias”. En esa linea, los representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre manifestaron que paralizarán “ante cualquier intento privatizador”. “Reiteramos que defenderemos con todas nuestras fuerzas a la principal empresa del país y no defraudaremos a nuestro pueblo, que hoy más que nunca necesita de estos recursos”.

Mas cuestionamientos que adhesión generó la propuesta de parte de la bancada de la UDI para hacer frente a los efectos económicos a raíz del COVID-19. La iniciativa denominada “Propuesta Bancada Diputados UDI: Medidas políticas, económicas y sociales para superar la pandemia”, plantea una modernización en cuatro puntos: del Estado, económica, social y en seguridad. En el primer punto se incluye la reducción del número de ministerios y subsecretarías; disminución del número de parlamentarios; reducción del personal del Estado y de “gastos ineficientes”, además de la privatización de Codelco, y la venta de TVN. Sobre esto último se asegura que “el canal estatal lleva muchos años de pérdidas y no cumple un rol público relevante”. En otras medidas, los diputados y diputadas de la UDI proponen “reducir el IVA a la mitad a aquellas actividades más afectadas por las cuarentenas, así como también reducir, “hasta fines de 2022, a 20% la tasa de impuesto corporativo. Si bien la iniciativa fue ampliamente cuestionada por la oposición, el punto que generó más controversia fue el relativo a la privatización de Codelco el que no generó consenso ni siquiera en su propio partido. Fue así como los diputados Issa Kort y Sergio Gahona manifestaron su rechazo a la propuesta. Desde la comisión de Minería de la Cámara, su presidenta, la socialista Daniella Ciccardini dijo lamentar que algunos “patriotas de la UDI, quieran dañar a todo país con su propuesta. No podemos olvidar que los programas sociales y políticas públicas se financian, en gran parte, por los aportes de la minera estatal. El mercado no fue capaz de responder a las necesidades de la gente y fue el Estado el que tuvo que salir a salvar a los privados y la gran lección que dejó la pandemia es que es necesario un Estado fuerte. Yo quiero ser muy clara, Codelco no se toca” enfatizó. La parlamentaria adelantó además que “desde ya, anunciamos que como socialistas tampoco vamos aceptar que uno de los principales legados del Presidente Salvador Allende, que nacionalizó el cobre y transformó este metal en un recursos esencial para Chile, sea privatizado por la UDI y la derecha empresarial”. Una mirada similar expresaron esta tarde los trabajadores del Cobre, quienes a través de una declaración manifestaron que “no estamos ni estaremos de acuerdo con esta propuesta y defenderemos con todas nuestras fuerzas el carácter 100% estatal de Codelco”. En el escrito, afirmaron además que más que nunca “nuestro pueblo requiere de los aportes de esta empresa para poder enfrentar las graves secuelas sociales que ha generado esta pandemia, tanto es así que el gobierno no ha querido detener las divisiones de Codelco, las que siguen produciendo, a pesar del costo en vidas humanas de nuestras trabajadoras, trabajadores y sus familias”. En esa linea, los representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre manifestaron que paralizarán “ante cualquier intento privatizador”. “Reiteramos que defenderemos con todas nuestras fuerzas a la principal empresa del país y no defraudaremos a nuestro pueblo, que hoy más que nunca necesita de estos recursos”.