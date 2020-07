e74cad95c6

Nacional Salud Confusam y muertes de trabajadores de salud: "Esto tiene responsables y son Sebastián Piñera y el ministro de Salud" Este 27 de julio se conoció la muerte de un médico que trabajaba en la atención primaria, específicamente en la comuna de Quinta Normal. Cristhian Balladares es el décimo tercer trabajador de la salud que fallece víctima de la pandemia. Camilo Villa J. Martes 28 de julio 2020 16:48 hrs.

Quienes están enfrentados cara a cara con el coronavirus, son los trabajadores de la salud. Sin embargo, desde el gremio han denunciado condiciones precarias en las que tienen que desenvolverse, además han criticado el pan de desconfinamiento planteado por el Gobierno. Respecto de este último punto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, quien sostuvo que las cifras entregadas por el Ejecutivo no son las correctas, por lo que se debe ser más prudente a la hora de desconfinar el país. “Las cifras que el Gobierno entrega no son las reales dado de que aun tenemos mucha demora en la entrega de resultados de los exámenes, por lo tanto, no ha habido un estudio real de la situación que tiene Chile hoy con respecto del Covid-19. Este famoso plan, hecho en cuatro paredes, porque aquí no se ha considerado ni las observaciones de los alcaldes ni de gremios como la Confusam, no ayuda a avanzar en esta pandemia”. Siguiendo la misma línea, la dirigenta recordó que la Organización Mundial de la Salud advirtió que en Chile no están dadas las condiciones para retomar la vida normal. En cuanto a las condiciones laborales del gremio, Flores afirmó que los trabajadores de la salud no cuentan con los implementos necesarios para resguardarse ante la amenaza del coronavirus. Igualmente denuncia una sobrecarga laboral. “Las condiciones en las que trabajamos hoy son con una sobrecarga laboral, porque estamos trabajando con menos personal par evitar brotes de contagios. También denunciamos el no contar con los elementos de protección que tanto hemos reclamado, el testeo para los funcionarios de la salud, y la fata de recursos humanos. Las condiciones laborales son pésimas, por miedo al contagio y la sobrecarga laboral, y con la preocupación constante de lo que está ocurriendo con la población usuaria”. Este 27 de julio se conoció la muerte de un médico que trabajaba en la atención primaria, específicamente en la comuna de Quinta Normal. Cristhian Balladares es el décimo tercer trabajador de la salud que fallece víctima de la pandemia y, desde la Confusam, anunciaron acciones legales en contra del Gobierno, a quien responsabilizan por la situación de los trabajadores. “Pareciera que al Gobierno no le interesara la cantidad de fallecidos que hay en la atención primaria. Nosotros estamos entablando acciones judiciales por el fallecimiento de todos estos compañeros, porque el dolor para sus familias, el saber que no contaron con los elementos de protección necesarios para verse protegidos del Covid”. “Esto tiene responsables y son Sebastián Piñera y el ministro de Salud”, concluyó Gabriela Flores.

