Covid-19 COVID-19: Minsal reporta disminución en los casos nuevos de un 25% en los últimos 14 días Las autoridades dieron cuenta de una disminución en los nuevos casos y reportaron la tasa de positividad de PCR más baja de los últimos 7 días, alcanzando el 11%. Diario UChile Martes 28 de julio 2020 11:28 hrs.

Este martes, en un nuevo reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia del coronavirus en Chile, las autoridades reportaron 1.876 nuevos casos confirmados y 53 fallecimientos inscritos en el Departamento de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) en las últimas 24 horas. En concreto, con estas cifras el total de afectados por el COVID-19 en nuestro país alcanza los 349.800, de los cuales 18.228 son activos o contagiantes, y el total de fallecidos se eleva hasta los 9.240 desde el arribo de la pandemia. En el comienzo del balance, el ministro de Salud, Enrique Paris, volvió a destacar una mejoría en las cifras a nivel nacional, dando cuenta de cifras auspiciosas tanto a nivel regional como a nivel de la Región Metropolitana. “La variación de casos confirmados en los últimos días es del menos 25% y la tasa de positividad de PCR actualmente es del 11%, la más baja de los últimos 7 días“, sostuvo Paris. “He destacado todo el trabajo municipal y sabemos que se ha entregado más de 96% de los fondos, pero destaco todo el papel que ha realizado la atención primaria en toda esta pandemia, ha sido un trabajo inconmensurable“, agregó el secretario de Estado. El ministro estuvo acompañado, además de los subsecretarios, por el reconocido intensivista, Dr. Sebastián Ugarte, quien también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención pese al desconfinamiento. “Debemos seguir cuidándonos, lavado de manos frecuente, no tocarse la cara, usar mascarilla, si no tiene que salir, no lo haga. Evite los lugares cerrados y el contacto físico. Necesitamos la responsabilidad de todos nosotros“, señaló Ugarte. Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que hasta hoy son 1.529 pacientes los que se encuentran en distintas Unidades de Paciente Crítico del país, de los cuales 233 se encuentran en estado grave de salud. En cuanto a la capacidad de la red asistencial, la subsecretaria informó que actualmente hay 523 respiradores mecánicos disponibles. Sobre la red de laboratorios, las autoridades detallaron que en las últimas 24 horas se reportaron 17.596 exámenes PCR, con lo que en total se han procesado 1.569.693 test hasta la fecha. Esto, con una positividad de un 11%, aproximadamente.

