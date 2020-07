a2a7029569

Derechos Humanos "La humanidad somos todes" involucra múltiples voces migrantes y comienza su cuarta etapa - La iniciativa ha contemplado distintos productos informativos y reflexivos respecto a migrantes en contexto de pandemia, tales como gráficas, cápsulas radiales, videos y foros, gran parte del material está disponible en formato bilingüe, español y creole. Diario UChile Miércoles 29 de julio 2020 19:25 hrs.

La campaña “La humanidad somos todes” fue lanzada a mediados de abril por la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile en conjunto con la Red nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, la Universidad Abierta de Recoleta, la Radio Universidad de Chile y la Radio Juan Gómez Millas, con el fin de promover la solidaridad migrante y pro migrante, erradicar las ideas y prácticas racistas y visibilizar y sensibilizar a la opinión pública respecto a las problemáticas de las personas migrantes en contexto de pandemia. Sus primeras iniciativas se centraron en relevar la importancia del carnet de identidad para personas migrantes para enfrentar la vida en Chile, situación que se ha agravado durante la crisis sanitaria, social y económica que hoy se vive a nivel global. Las dificultades que existen en la políticas migratorias para promover la regularización de personas migrantes, así como la falta de canales y fuentes de información claras desde el Estado mantiene un complejo escenario para muchas personas migrantes en el país. Actualmente muchas de ellas se encuentran indocumentadas en plena crisis, lo que restringe sus posibilidades de sacar permisos para circular o atenderse en el sistema de salud. A lo largo de su desarrollo, La humanidad somos todes ha contemplado una diversidad de voces y productos para abarcar todas estas temáticas relacionadas al racismo en pandemia, las problemáticas del proyecto de ley migratoria que se debate en el Congreso, los estigmas frente a la migración y la importancia del reconocimiento de su valor en toda sociedad democrática. Actualmente, la campaña está trabajando sobre mujeres migrantes y redes de solidaridad, además de abrir un camino hacia la reflexión del racismo mediático y la producción de una opinión pública basada en ideas racistas. Desde la campaña -y en conjunto con voceros y voceras de distintas agrupaciones- se han levantado una diversidad de productos tales como columnas, gráficas y videos testimoniales que dan cuenta de lo complejo del panorama migrante en Chile, en particular en contexto de pandemia. “Es importante hablar de migración porque tiene vulnerabilidades que son graves en estos contextos y que se agravan aún más. El aumento de la trata de persona en américa latina en este contexto ha sido gigante, por la pérdida de fuentes de trabajo y la falta de política, se debilita todo eso. De Chile salieron 107 mil personas entre enero y marzo, que se quedaron sin trabajo y se tuvieron que ir, porque no tienen redes ni forma de subsistir”, explica Eduardo Cardoza, migrante e integrante de la Red de agrupaciones migrantes y pro migrantes. En el recientemente estrenado sitio web de la campaña se pueden consultar todos los materiales, entre los que destacan el Mapeo de redes de apoyo migrantes y promigrantes, un espacio de solidaridad social que reúne agrupaciones de todo el país; las columnas publicadas en Le Monde Diplomatique, escritas por académicos y activistas migrantes, y los Encuentros Virtuales, como espacio de conversación en vivo respecto a diversas temáticas. El fin de esta y todas las acciones de la campaña La Humanidad Somos Todes es educar y sensibilizar respecto a vivencias de mujeres, niños, trabajadores migrantes con las especificidades de cada tipo de experiencia. Ley de migración: no más racismo institucional En pleno contexto de crisis sanitaria, el gobierno presentó con suma urgencia la Ley de migración, la que ha sido cuestionada por presentarse en un contexto donde son justamente los migrantes los que han vivido las peores consecuencias, al encontrarse no regularizados, sin trabajo o en espera de volver a sus países. “Trabajar como migrante es difícil cuando eres una persona que se ve obligada a aceptar sueldos precarios, te obligan a tomar acciones y decisiones que no van de acuerdo a tu pensar, a lo justo, a lo que da el marco de la ley. Trabajar con los y las compañeros migrantes es complejo, que comprendan que el aparato estatal no ayuda a entender los procesos migratorios y hablarles de igual a igual ayuda mucho. Cada dia mas se va poniendo complejo el panorama y es increíble que el lugar que se supone que tendría que tener mejor acogida se conviertan a la larga en una barrera impenetrable, donde no vemos sensibilidad para atender a las personas, donde no se nos entrega la confianza”, reflexiona Lorena Zambrano, migrante y parte de la Asamblea Abierta de migrantes y promigrantes de Tarapacá, respecto a las limitaciones que ve en la comunidad migrante en contexto de crisis sanitaria. La Cátedra de racismos y migraciones ha estado siguiendo dicho proyecto de ley y en abril pasado emitió una declaración donde se señalaba el racismo institucional respaldado por el Gobierno a través de este proyecto de ley y cuestionando la restricción como un método acorde para regularizar. Desde La humanidad somos todes el llamado a las instituciones es a establecer garantías institucionales y legales para la protección de las y los trabajadores migrantes. En este marco, la iniciativa ha sido potenciada por la llegada de Radio JGM y de Radio Universidad de Chile al proyecto, quienes han trabajado cápsulas informativas y entrevistas, ambas desde una vereda pluralista, defensora de los Derechos Humanos y desarticulando estigmas y prácticas racistas en la vida cotidiana y en la práctica del ejercicio periodístico. A esto se le suma la publicación de un manual de recomendaciones periodísticas respecto al manejo de temática migrantes, evitando el racismo y sensacionalismo. Todo el material gráfico y audiovisual de esta campaña estará disponible en www.uar.cl, así como en las redes sociales de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.

