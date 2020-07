ee2bc7e9a2

Nacional Política Senador Ossandón: "O el Presidente 'se pega el alcachofazo', o va a salir con una aprobación del diez por ciento" En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario sostuvo que más que un cambio de gabinete, el Ejecutivo debe cambiar su diseño y alejarse de los dogmas. Diario Uchile Miércoles 29 de julio 2020 16:06 hrs.

Las cosas están complejas en Chile Vamos y por eso el presidente Piñera decidió acometer un cambio de gabinete de envergadura. La coalición oficialista no ha tenido posturas comunes en diversos proyectos legislativos, situación entrelazada con los conflictos entre los partidos y al interior de ellos. A esto se suma la situación de un gobierno que no ha podido sostener un aumento de su aprobación al principio de la pandemia y que, a juicio de diversos analistas, no ha logrado llegar a tiempo y con las ayudas necesarias a una población en crisis social y sanitaria. Uno de los críticos desde el propio sector es el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, quien, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, sostuvo que más que un cambio de rostro, el Ejecutivo debe cambiar su diseño y alejarse de los dogmas. “Para mí lo verdaderamente importante, y absolutamente necesario, es un cambio de diseño. Yo creo que el Presidente debe demostrar empatía con lo que está viviendo el país (…) y debiese demostrar que hay que alejarse de los dogmas, pues la gente -que es la verdadera oposición, la gente es la que está moleta- quiere un Gobierno que escuche, que dialogue”. En ese sentido criticó la postura de muchos en el oficialismo, que siguen convencidos que la gente que protesta son nada más que delincuentes. “Cuando uno ve un cambio de gabinete, pero por otro lado escucha a personas de Chile Vamos que siguen convencidos de que eran delincuentes los que salieron a la calle para el estallido social de octubre, estamos mal”. El parlamentario sostuvo que si el Ejecutivo se deja influir por estas personas y no logra comprender la necesidad de cambios profundos y de una nueva constitución, puede dañar profundamente al país. “Hoy no veo un convencimiento de que el Gobierno se empape y entienda que la solución para Chile es un nuevo pacto social que parte con una constitución, y que hay que hacer una campaña que no sea del miedo (…) El Apruebo va a ganar lejos, y si el Gobierno no se sube al caballo, va a producirle un tremendo daño a Chile”. Ossandón también se refirió a un personaje polémico por estos días, al jefe de los asesores del Presidente, Cristián Larroulet, quien ha sido criticado tato por oposición como por el oficialismo. Al respecto, el parlamentario se sumó a las críticas señalando que él es demasiado dogmático en cuanto al sistema económico vigente. “Él es súper dogmático, aseguro que él debe estar convencido de que son puros delincuentes los que están en la calle, y que el modelo no hay que cambiarlo para nada. Claro, él ha ganado mucha plata, no es una contraparte para el Presidente”. En ese sentido, Ossandón llamó al Mandatario a que se haga cargo de quien maneja el segundo piso de La Moneda. “O el Presidente ‘se pega el alcachofazo’, o va a salir con una aprobación del diez por ciento”, señaló. Por último, el senador de Chile Vamos aseguró que la actual crisis en la política no solo afecta a la derecha, sino que a todos los sectores, y que hay que demostrar verdadera conexión con la gente para que esto pueda revertirse. “Si nosotros somos capaces de demostrarle a la gente que vamos a tener un sistema económico más justo, mucho más equitativo, que vamos a trabajar por un país más humano, a la gente le importa ‘un huevo’ la derecha y la izquierda. Por eso cuando hablo de esta crisis hoy, no se salva nadie”, concluyó.

