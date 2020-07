ee2bc7e9a2

Trabajadores de TVN se suman a rechazo a propuesta UDI y Gobierno descarta que esté dentro de su agenda A la oposición se han sumado trabajadores y trabajadoras de TVN y Codelco, desde donde se ha desestimado la venta de las instituciones. A la vez, el ministro Bellolio confirmó este miércoles que la idea no está en la agenda del Ejecutivo. Diario UChile Miércoles 29 de julio 2020 18:33 hrs.

En medio de la crisis social, sanitaria y económica que afecta al país por el COVID-19, durante los últimos días se dio a conocer la propuesta que la UDI tiene para enfrentar esta situación, entre la que se incluye la privatización de Codelco y también la venta de Televisión Nacional de Chile. La propuesta ha sido rechazada desde la oposición, y hoy en sus primeras entrevistas como vocero de Gobierno, Jaime Bellolio descartó la idea de su ahora ex bancada. El ministro desestimó estas opciones y aseguró que no está dentro de la agenda del Gobierno hacer dichas ventas. Así, aparentemente, a pesar de que la UDI fue considerada en el centro del gabinete y tendrá mayor participación en el comité político, la idea del partido no tendría oportunidad para ser apoyada por el Ejecutivo. Junto a ello, los cuestionamientos desde la oposición ante la propuesta del gremialismo no se han hecho esperar. Uno de ellos vino desde la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara, ya que la diputada PS Daniela Cicardini lamentó la idea y afirmó que “Codelco no se toca”. Desde los trabajadores de Codelco y TVN también se ha manifestado un rechazo a la idea de venta. Sergio Pizarro, presidente del Sindicato de Prensa de Televisión Nacional, manifestó el desacuerdo y preocupación de los trabajadores con la propuesta de venta, y señaló que este debería ser un tema que preocupe al país en su conjunto. Junto a ello Pizarro comentó que el hecho de que la UDI haya reflotado una idea que parecía descartada revela sus ideas de fondo. “Quizás se sacaron las mascarilla como está de moda ahora, se ven los intereses más internos, más profundos de ellos. Creo que el canal, con todas las debilidades que puede tener por el mismo sistema que obedece, cumple su función, cumple su función teniendo canales regionales, transmitiendo más del doble de cultura que todo el resto de los otros canales, manteniendo además una estructura más balanceada, en términos de ¿qué pasaría si el canal no estuviera? ¿cómo serían los otros noticieros?¿se verían obligados a hacer lo que hacen o no?, dijo el dirigente. Además, añadió que lo propuesto desde el gremialismo “es algo absolutamente ideológico”. “Obviamente que el canal, para lo que significa el Estado de Chile, es absolutamente insignificante, o sea una venta no significaría ni un peso más para los chilenos, porque además el canal se autofinancia. El canal puede tener pérdidas ahora, pero no le ha costado un peso al Estado, lo que hubo ahora último fue que el Estado puede ser aval en un préstamo que tomó el mismo canal para arreglar sus deudas (…) No tiene ningún sentido práctico en realidad la venta del canal, no significa un peso más para las arcas del Estado y al revés, el canal cuando ha estado bien entregó plata al Estado, plata que nunca se devolvió”, complementó. En tanto, desde la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) expresaron a través de un comunicado que rechazan con energía dicha propuesta de privatización. “El reclamo ciudadano, expresado con fuerza desde el despertar social, pide cambios estructurales en el modelo de desarrollo económico, para ello es clave recuperar la pertenencia efectiva de todos los recursos naturales entre ellos, el cobre, el agua y el litio”, indicaron en el texto. Junto a ello afirmaron que “hoy más que nunca, nuestro pueblo requiere de los aportes de esta empresa para poder enfrentar las graves secuelas sociales que ha generado esta pandemia, tanto es así que el gobierno no ha querido detener las divisiones de Codelco, las que siguen produciendo, a pesar del costo en vidas humanas de nuestras trabajadoras, trabajadores y sus familias”. Desde la Federación aseguraron que paralizarán Codelco ante cualquier intento privatizador. “Este nuevo intento por privatizar la empresa más importante del Estado chileno, por cambiar el 100 por ciento de los excedentes de Codelco por el 25 por ciento de impuesto a la renta nos parece irrisorio. Esto significa menor recaudación para enfrentar los desafíos sociales de nuestros compatriotas y privilegiar a un grupo minoritario de políticos, donde los pobres seguirán siendo más pobres y los ricos más ricos. No estamos ni estaremos de acuerdo y defenderemos con todas nuestras fuerzas el carácter de 100 por ciento estatal de Codelco”, indicó el presidente de la FTC, Patricio Elgueta. De esta forma, con el rechazo de los trabajadores, de la oposición que tiene mayoría en el Congreso, sumados las palabras de esta jornada entregadas por el ministro Bellolio pareciera ser que la idea de la UDI pierde fuerza, al menos en lo que refiere a la posibilidad de privatización.

