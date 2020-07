9f7a70343e

Covid-19 CUT denuncia que construcción del Mall Outlet de Talca duplicó contagios de Covid y trabajadores temen denunciar Hace casi dos meses Radio Universidad de Chile denunció que la obra se estaba transformando en un foco de COVID-19 en la región del Maule. Hoy Soraya Apablaza, la máxima representante de los trabajadores en esa región, denuncia que las fiscalizaciones no han cumplido el objetivo de reducir los contagios y los trabajadores temen ser despedidos por exponer la situación. Diario UChile Jueves 30 de julio 2020 22:50 hrs.

Fue hace exactos 58 días cuando Diario y Radio Universidad de Chile publicó el reportaje Construcción de Mall Outlet de Talca se transforma en foco de contagio de COVID-19 y empresa administradora no suspende faenas. Entonces se dio a conocer que entre 11 (cifra oficial Seremi de Salud) y 30 personas (cifra recopilada por la CUT) habrían estado contagiadas de coronavirus y aunque la empresa administradora MEDF recibió varias visitas de la Seremi y un sumario sanitario por 1000 UTM, la faena seguiría en plena construcción. Hoy dos meses más tarde, la Presidenta de la CUT regional Soraya Apablaza, denuncia que la situación está lejos de mejorar: el número de contagiados que les ha entregado la Seremi de Salud refiere a 22 contagiados, pero de acuerdo al seguimiento realizado por la Central Unitaria de Trabajadores, entre funcionarios contagiados y sus familias, hoy existirían al menos 60 personas con COVID positivo. Cifras oficiales y las de los trabajadores concuerdan en lo mismo: en menos de dos meses se habrían duplicado. La Dirección de Obras de la Municipalidad de Talca, explica que su labor “otorga el permiso de edificación y luego, al finalizar la obra, el permiso de recepción. No tiene injerencia durante el proceso, a no ser que no se cumpla con alguna normativa municipal y/o Ley General de Urbanismo y Construcción. La fiscalización sanitaria debe realizarse y por lo tanto consultar a través del Ministerio de Salud”. Además, señalan que “respecto a los reportes de nuevos focos de contagio entre los trabajadores, nosotros como Municipalidad no contamos con esta información, pues es reservada (Derechos del Paciente) y depende de la Seremi de Salud” Mientras, la Seremi de Salud de la Región del Maule, Marlenne Durán, señala que la obra administrada por MEDF Arquitectos ha sido fiscalizada tres veces y tiene un sumario sanitario en curso, pero han decidido no frenar la obra, porque “a raíz de la investigación de parte de la Unidad de Epidemiología, los casos positivos y los contactos estrechos se aislaron y realizaron sus cuarentenas obligatorias”. Como representante de la Central Unitaria de Trabajadores, Soraya Apablaza ha seguido de cerca el caso, pues está segura que en cualquier momento Talca va a entrar en cuarentena y a los admnistradores de la obra les apura que se termine luego de construir, lo que va en perjuicio de los trabajadores que pueden estar contagiándose. ¿ Cuántas personas se habrían enfermado en la construcción o que estén relacionadas con la construcción del Outlet Mall de Talca? La información oficial que está entregando la Seremi de Salud es de 22 casos. Extraoficialmente nosotros, por conversaciones que hemos sostenido con algunos trabajadores, nos indican de el número no es el que corresponde. Lo que nos sorprende es que la Seremi de Salud no ha tomado medidas para cerrar la obra, declarar la cuarentena como sucedió en otras instancias. La Seremía dice que la razón por la cual no se cerraba, era porque habían cumplido el protocolo de aislamiento. Pero si hubiesen cumplido el protocolo de aislamiento, no hubiese aumentado al doble la cantidad de contagiados. Estamos hablando de la cifra oficial que se ha dado a conocer. Qué pasa con la que no es oficial; qué pasa con aquellos familiares de los trabajadores que se han contagiados. Ellos no son contemplados en este grupo. ¿Sabe acerca de los protocolos que se están siguiendo en el Mall? Los protocolos según lo que se anuncia es el tema de la mascarilla, el gel en las manos en la entrada, pero ellos están ahí todo el día trabajando. Entonces hay contacto directo. Difícilmente en una obra tú puedes mantener el metro de distanciamiento social entre uno y otro, porque no se da. Entonces, por eso, el aumento de los contagios está ahí latente y presente. Ahora, cuándo se va a entregar la cifra oficial y efectiva del número de contagios del Mall Outlet, no lo sabemos. Pero si sabemos que hay más personas que han presentado síntomas de las que no se ha entregado más información al respecto. Ustedes han contabilizado alrededor de 60 ¿no? Claro, a nosotros nos habían dicho que había un número aproximado de 60 personas que han presentado síntomas, malestares. Pero la cifra que se entrega de parte de las autoridades no aparece, además de que no les han tomado exámenes. ¿Y no les han tomado exámenes a ellos o no se están tomando PCR en Talca? No les han tomado los exámenes a ellos porque se hace solamente con aquellos trabajadores que presentan síntomas muy claros, y no todos los han presentado. Pero eso no significa que no puedan ser personas que se hayan contagiado, considerando que también tenemos asintomáticos. Usted ha hablado con los trabajadores que se han enfermado ¿cuál es la actitud de ellos? Hemos tenido conversaciones extraoficiales con los trabajadores, ellos tienen mucho temor de dar a conocer sus identidades, de que se sepa quiénes son los que están conversando con nosotros, porque el primer caso de contagio en el Mall Outlet fue despedido. Entonces la gente tiene mucho temor de perder su fuente de trabajo. Todas las conversaciones que nosotros hemos sostenido han sido en base a mantener en absoluta reserva sus datos, sus antecedentes. La situación que como CUT han observado con otras obras en Talca ¿es similar o esta construcción está tomando un comportamiento distinto? Hay una construcción de un edificio donde también se presentaron contagios y al parecer se decretó la cuarentena, porque después pasamos reiteradas veces por la obra y no estaban trabajando. En cambio, en el caso del Mall Outlet nunca ha dejado de trabajar. Todo lo contrario, les apremian para tratar de avanzar lo máximo que se pueda en el día. Ellos están trabajando alrededor de 133 personas por semana, en el protocolo de construcción no aparece cuántas personas deben ser ¿pero esta cifra es normal o es muy alta? Nosotros consideramos que, para la dimensión de la obra que se está haciendo, el número está bien cuando se trata de tiempos normales. Pero hoy no. Insisto. mantener el metro de distanciamiento social entre uno y otro es más difícil de mantener, justamente por lo mismo. Ahora, entendiendo que los dueños de la empresa administradora (MEDF) tienen que cumplir con plazos, están ellos tratando de acelerar el proceso porque acá el número de contagios todos los días avanza, todos los días crece y todos los días también aumenta el número de fallecidos. Entonces, tenemos claro que en algún minuto podría darse que se declare la cuarentena en la comuna de Talca, entonces apuran a los trabajadores. Y esta forma de apurarlos ¿cómo se traduce? En la presión de que ellos deben llegar a trabajar y evitar manifestar ciertas dolencias. Porque lo que a ellos les importa es que la gente llegue y cumpla con la labor que tienen que cumplir. A ellos no les sirven los trabajadores con licencia. ¿Han conversado con el Intendente? Tuvimos una reunión con el intendente regional a los días que había asumido su cargo. Él manifestó tener el máximo de cautela, de certeza, de que cada paso que ellos dieran lo iban a hacer en base a toda la información. Nosotros le informamos que habíamos solicitado reiteradas audiencias a la Seremi de Salud, pero al día de hoy nunca se han concretado. Una de las cosas que nosotros también solicitamos como CUT es ser partícipes activos de la Mesa Covid, porque justamente a nosotros nos están llegando constantemente denuncias de casos que no se les toman los exámenes. ¿Sabes si se les está haciendo el examen de salida? Algunos, los que estaban con PCR positivo. Pero los que presentaban síntomas, nada. A los que han tenido síntomas, pero no les han hecho el examen ¿les han dado cuarentena preventiva? Tengo entendido que no, que ellos siguen trabajando. Porque no hay un examen Covid positivo de por medio que es el que acredita que tendrían que irse con licencia. ¿Y saben si ha habido algún caso de un enfermo que se haya complicado? Los trabajadores tienen mucho temor a hablar. Cuando tú empiezas hacerle preguntas más profundas inmediatamente optan por terminar la conversación. Ellos solamente se limitan al tema puntual de lo preocupados que están, de que saben que hay personas que se han sentido mal pero que no les han tomado el examen. Cuando Radio y Diario Universidad de Chile publicó el reportaje en junio ¿sabe si se habló con los trabajadores? Obviamente se conversó. Pero la conversación no fue a un nivel de manifestar a la gente que estuviera tranquila, que si pasaba algo iban a tomar todas las medidas. Estaban más ligada a que la gente no hablara hacia afuera, de que el tema de la empresa debe ser tratada al interior. Por algo la gente hoy tiene tanto temor de hablar. ¿El intendente se ha vuelto a comunicar con ustedes? No, no se ha vuelto a comunicar con nosotros. Nosotros estamos a la espera de lo que viene. ¿Y la Seremi de salud? Nada, nosotros no hemos tenido ninguna información de la Seremi.

