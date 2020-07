4467f3f6e3

Educación Mario Aguilar: "Nosotros queremos volver a clases, pero cuando estén las condiciones" El presidente del Colegio de Profesores manifestó su apoyo a la iniciativa presentada, este jueves, por diputados de la Comisión de Educación, para regular el retorno presencial a clases. Camilo Villa J. Jueves 30 de julio 2020 19:13 hrs.

Este jueves, diputados de la Comisión de Educación presentaron un proyecto de ley que busca regular el ingreso presencial a clases para niños, niñas y adolescentes de enseñanza pre-básica, básica y media. La iniciativa -aseguran los parlamentarios- es una respuesta ante las constantes interrogantes que ha dejado el Ministerio de Educación en la materia, y pretende dar voz y opinión a la comunidad educativa para que sea ésta quien pueda decidir el momento del retorno. En conversación con nuestro medio, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, mostró su apoyo al proyecto indicando que el Gobierno no ha sido claro al respecto y ha excluido a la comunidad de eventuales decisiones. “Nosotros estamos apoyando este proyecto fundamentalmente porque regula algo que está quedando muy al arbitrio del Ministerio de Educación, que es el retorno a clases en un contexto de pandemia, de emergencia, y donde nosotros hemos tenido que resistir bastante a las pretensiones del Gobierno de forzar el regreso a clases sin que estén las condiciones sanitarias ni de seguridad para la gente, por tanto, nos parece bien que eso se regule mediante una ley. Además, mirando el proyecto, nos parece que hay aspectos muy importantes que hoy el Gobierno no considera, y que es la participación de la comunidad educativa en la decisión”. En ese sentido, el dirigente gremial sostuvo que los profesores no se oponen a un retorno presencial a clases, pero sí exigen que este sea con todas las medidas necesarias. “Nosotros queremos volver a clases, pero queremos volver cuando estén las condiciones y haya seguridad para la gente, particularmente para los estudiantes, para los profesores, para los asistentes en educación, cuando haya seguridad y garantía de que no habrá riesgo para la salud, y eso no vemos en este momento. No es que nos opongamos, lo que queremos es que sea con condiciones de seguridad, lo que nos parece que en el corto plazo no será factible”. En la misma materia, este jueves se filtró un documento del Ministerio de Educación en que se señala que un eventual retorno debe ser con medidas especiales de cuidado y seguridad, sin embargo se mantendría la rigidez de asistencia y notas, algo que ha despertado numerosas críticas, tomando en cuenta el contexto sanitario, económico y social.

