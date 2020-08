4b6b76546a

Nacional Desde las bases: Organizaciones sociales analizan la Cuenta Pública 2020 del presidente Piñera Representantes de la salud, el feminismo, el medio ambiente y los trabajadores coincidieron en que los anuncios incluidos en el mensaje del Presidente Piñera se centraron en la reactivación económica y, de alguna manera, "dejaron fuera" las demandas que se han venido planteando desde el movimiento social incluso antes del 18 de octubre pasado. Tomás González F. Viernes 31 de julio 2020 22:50 hrs. Compartir

Si bien comúnmente no son los primeros -ni los segundos- consultados por los anuncios que se hacen año a año en la Cuenta Pública Presidencial, Diario y Radio Universidad de Chile recogió las opiniones de quienes hablan desde los espacios donde aterrizan las políticas públicas, luego del mensaje del presidente Sebastián Piñera en su discurso: las organizaciones de base y la sociedad civil. La Cuenta Pública 2020 involucró diversas aristas, con anuncios y balances en casi todas, pero se enfocó principalmente en las salidas que el Gobierno ofrece a las que ha denominado como “las dos pandemias”: la pandemia social y la pandemia económica. En este sentido, el discurso del presidente Piñera estuvo marcado por un afán de reactivación económica que guió el hilo de todo el mensaje, una decisión que para diversos actores del movimiento “no dejó espacio” para temas del ámbito social. Así lo expresó el economista e investigador de la Fundación SOL, Marco Kremerman, quien señaló a Diario y Radio Universidad de Chile que la mayor energía estuvo enfocada en “recuperar lo perdido”, y que no se enfatizó en la situación crítica de la mayoría de los chilenos. “Me parece que es una cuenta pública muy preocupante para lo que viene adelante, no hay anuncios concretos y no hay proyecto país. Lo único que se puede rescatar son titulares respecto de la reactivación, pero nuevamente retrocedemos bastante tiempo. Al parecer lo que sucedió en octubre fue una ilusión para el Gobierno, todo el malestar que hay en la sociedad no se considera“, sostuvo el economista. “Es bien preocupante porque los anuncios son genéricos. Viene una discusión ahora en agosto sobre el salario mínimo y no se dijo nada, no se habló de las fuentes de financiamiento para el plan de reactivación. No se habla nada en torno al nivel de deuda pública o cuál va a ser la cantidad de activos públicos que se van a utilizar para paliar la crisis”, indicó Kremerman. “Al parecer las grandes demandas que la población manifestó con mucha fuerza no han sido atendidas, lo único que se manifiesta -y en términos genéricos- es el cambio en el sistema de pensiones, pero es imposible que con ese anuncio se revierta la crisis del sistema previsional“, añadió el investigador de la Fundación SOL. También hubo reacciones desde otros espacios del mundo social respecto de este anuncio en materia de pensiones, en donde, de alguna manera, causó sorpresa la mención que hizo el Mandatario a la propuesta de avanzar hacia un sistema mixto de reparto. A la opinión de Marco Kremerman se sumó la del vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, Luis Mesina, quien sostuvo a nuestro medio que éste es un anuncio “rimbombante”, pero que finalmente no dice nada. “El anuncio de avanzar hacia un sistema mixto es rimbombante pero no dice de qué manera. Debiera ser en realidad una propuesta concreta que plantee porcentajes concretos de aumento en la contribución del Pilar Contributivo y nada se ha dicho, solamente frases para el auditorio, pero que en realidad no mejoran sustantivamente ni permiten avizorar un mejoramiento del sistema fracasado de ahorro individual que tenemos. Tampoco hay voluntad en poner término a las capitalizaciones individuales que han generado la crisis del modelo de pensiones chileno”, sostuvo Mesina, manifestando además su rechazo al llamado que hizo el Mandatario a que el Congreso apruebe la llamada Ley de Inteligencia, por criminalizar los movimientos sociales. También hubo anuncios respecto a la salud y la pandemia del COVID-19. En conversación con nuestro medio, el médico y presidente de la Fundación Equidad, doctor Tomás Lagomarsino, criticó la mirada que dio el presidente Piñera a la situación que ha generado el coronavirus en el país, en donde, según su opinión, se le ha dado una mirada económica en vez de una mirada sanitaria. “El presidente Piñera salió a rescatar a un Gobierno insalvable, cometiendo el grave error de realizar una campaña del terror económico y deslizando que si no avanzamos en el desconfinamiento, habrá una catástrofe mayor que la crisis sanitaria. Hoy, el desconfinamiento tiene que estar guiado por criterios e indicadores sanitarios, y no económicos como pretende el Gobierno“, indicó Lagomarsino. “La pandemia ha demostrado que necesitamos una salud pública más fuerte, porque ha sido la única que ha estado a la altura. Sin embargo, el Gobierno insiste en sus proyectos de ley que ha presentado en el Congreso Nacional, que desmantelan la salud pública y aumentan las transferencias a privados. Proyectos sobre los que la sociedad civil se ha pronunciado en contra, porque justamente debilitan la salud pública que tanto nos ha permitido enfrentar esta pandemia”, sostuvo el médico y presidente de la Fundación Equidad. En la misma línea estuvo el vocero nacional del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre los anuncios en materia medioambiental, pero enfatizando antes en el último punto mencionado por Mesina. “Cambia el eje de la contra-inteligencia, desde un espacio que recaba y analiza información proveniente del exterior y que pudiera afectar la seguridad interior del Estado, a una mirada que prioriza el accionar de la Inteligencia en función del pueblo y sus organizaciones sociales. Es decir, restituyendo nuevamente la vieja tesis de la doctrina de seguridad interior del Estado, de colocar al pueblo como enemigo interno”, indicó Mundaca. Respecto del acápite referido a los “Desafíos del Futuro” que mencionó el Presidente Piñera en su discurso, en donde hizo anuncios respecto a la protección del mediambiente y el combate contra el cambio climático, el vocero de Modatima sostuvo que hay ciertas afirmaciones que les parecen, a lo menos, “curiosas”. “Cuando habla de los grandes problemas, señala la sequía que nos ha afectado en los últimos años y que ha sido superada fundamentalmente, temporalmente, por las lluvias, por la naturaleza. En rigor, cuando Piñera habla de cambio climático y de descarbonizar la matriz energética al año 2024, nada dice en rigor de las 28 termoeléctricas a carbón que operan en el país. La pregunta es ¿por qué no se compromete definitivamente a cerrar las termoeléctricas a carbón?“, indicó Mundaca. “Nos parece curioso cuando habla de un plan de reforestación de 230.000 hectáreas en 10 años privilegiando el bosque nativo, y no dice nada del monopolio de las empresas forestales”, añadió. “También nos parece curioso cuando habla de que la escasez de agua impide seguir transformando a Chile en una potencia agroalimentaria, cuando la política agraria en el país se ha basado fundamentalmente en la simplificación del medio natural. Particularmente, con forestales y la fruticultura de exportación, caracterizadas por el monocultivo y el uso intensivo de bienes naturales finitos, como el agua“, sostuvo el dirigente social. La presidenta de la FECH e integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional, Emilia Schneider, conversó con nuestro medio respecto de los anuncios en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, señalando que muchos de los avances y discusiones que se plantearon son temas que se abrieron gracias al movimiento feminista y que han sido resistidos por los sectores más conservadores ligados al Gobierno. “Nos parece que están usurpando o apropiándose del trabajo de las feministas que han, justamente, impulsado estos temas y que no han salido gracias al apoyo del Gobierno, sino todo lo contrario. Como vimos, por ejemplo, en el caso del posnatal de emergencia, en que el Oficialismo tuvo una posición férrea en contra y así también el Gobierno”, indicó. “Además, no hay ninguna palabra respecto del rol que hoy día le cabe y no está cumpliendo el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ante el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres y las disidencias sexuales, las que están totalmente ausentes de esta cuenta pública“, agregó. “Me parece que esos anuncios son sumamente insuficientes. El Gobierno debería, en vez de obstruir proyectos y apropiarse de los logros del movimiento feminista, debería sumarse a iniciativas de prevención de la violencia, profundizar su trabajo en esa línea, y apoyar iniciativas como, por ejemplo, la educación sexual integral, iniciativas que nos permitan a futuro generar una sociedad libre de violencia y discriminación“, sostuvo Schneider. Disculpas iban a ser y no fueron Luego de terminado el mensaje del presidente Sebastián Piñera, las reacciones en redes sociales no se dejaron esperar y se evidenció una serie de situaciones que a priori no llamaron mucho la atención. Entre éstas, palabras que no dijo el Mandatario y que sí estaban consignadas en el texto que se compartió a los medios de comunicación para que pudiesen seguir los anuncios -y que también fue publicado en el sitio web del Gobierno-. En este documento son explícitas unas disculpas del Presidente a los afectados por las pandemias del coronavirus y la recesión económica, palabras que el Mandatario, sin embargo, finalmente no dijo. “Pido disculpas a los afectados, pero puedo asegurarles que nuestro Gobierno se ha esforzado al máximo desde el comienzo y no ha descansado ni un solo día, para acompañar y llevar el mayor alivio posible a las familias afectadas“, decía el documento con el discurso que se le envió a la prensa y que fue además subido al sitio web oficial del Gobierno. Sin embargo, el Mandatario no pronunció estas palabras. Foto en portada: Agencia UNO.

