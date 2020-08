4b6b76546a

Nacional Política Hoja de ruta: la Cuenta Pública del Presidente centrada en la reactivación económica del país En un discurso marcado por las alusiones a los momentos vividos por la pandemia sanitaria y las consecuencias económicas de la misma, el Mandatario cumplió con el rito republicano. Diario Uchile Viernes 31 de julio 2020 21:35 hrs.

“Quiero comenzar esta Cuenta Pública compartiendo con todos ustedes un afectuoso y solidario abrazo. Hemos vivido tiempos de adversidad y esta noche quiero agradecer públicamente a todos los chilenos y chilenas por el coraje y resiliencia que han demostrado en estos tiempos difíciles”, así comenzó la Cuenta Pública 2020, el presidente Sebastián Piñera. El tradicional mensaje, trasladado a este 31 de julio producto de las condiciones sanitarias del país, se concentró, principalmente, en una lectura de las dificultades que ha tenido Chile y el mundo, para llevar adelante los planes de desarrollo establecidos previo a la pandemia producto del Covid-19 en el país. Acompañado de no más de 50 personas en el Congreso Nacional, el Mandatario cumplió con el rito republicano, lejos de los protocolos anteriores que incluían, por ejemplo, la tradicional fotografía en Cerro Castillo con todo el gabinete, uno que este año habría estado marcado por los nombres que durante esta semana se sumaron al Gobierno, pero que vieron el mensaje desde La Moneda. En ese espíritu, el Presidente se “excusó” por hacer una entrega poco tradicional de la cuenta, explicando que el detalle completo del “avance del país” estaría disponible en el portal oficial del Gobierno. De ese modo, su discurso fue más bien una “hoja de ruta” de los meses que quedan de administración. “Cuáles son los grandes problemas y desafíos que enfrentamos?” Preguntó mencionando a la sequía, las demandas sociales y la urgencia del destierro del “vandalismo” surgido el pasado 18 de octubre y sumando a éstas, el contexto de salud producto del Covid-19, la recesión económica y el proceso de desconfinamiento. Sobre la pandemia, recordó el Plan de Protección Sanitaria, destacando sus principales puntos y, haciendo un recuerdo de quienes, producto del virus han perdido la vida. Sobre recesión, destacó “los esfuerzos” hechos por su Administración para contener la crisis, mencionando, por ejemplo, la promulgación del Proyecto de Ley que simplifica y facilita el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia. “Esta ley amplía y extiende este beneficio a todos los adultos mayores que reciben Pensión Básica Solidaria y a todos los que reciben Aporte Previsional Solidario, cuya pensión no supere la Pensión Básica Solidaria. Hoy 2,4 millones de familias y 6,5 millones de personas, es decir 1 de cada 3 chilenos, reciben el Ingreso Familiar de Emergencia. Esto permitirá que 320 mil familias adicionales afectadas, que no habían recibido este beneficio, ahora sí podrán recibir la ayuda y alivio que tanto necesitan y merecen”, explicó. Agregando que “para cumplir este propósito, el Gobierno ha estado construyendo y reforzando una Red de Protección Social, que busca enfrentar la emergencia con medidas de emergencia”. “Hoy he promulgado el Proyecto de Ley de Protección de la Clase Media, que envió nuestro Gobierno y fue aprobado ayer por este Congreso, que crea un Bono de 500 mil pesos y un Préstamo Solidario, que beneficiará a más de 1,6 millones de compatriotas y que comenzaremos a pagar en los próximos días”, dijo el Mandatario. A lo que sumo el anuncio de haber terminado con los “meses punta” en las cuotas de electricidad. Sobre el plan Paso a Paso dijo que “contempla importantes herramientas que requerirán gran voluntad por parte del Gobierno, cuantiosos recursos del Estado, y también un gran compromiso y aporte del sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos” Así destacó la creación de un programa de fomento al empleo, trabajo fuerte en el área de infraestructura e inversiones públicas en las áreas de: • Ciudad y Vivienda, lo que permitirá 47.000 soluciones habitacionales y de integración social adicionales, y 100.000 subsidios de arriendo • Carreteras y caminos • Puertos y Aeropuertos • Agua Potable, Riego y Embalses • Hospitales y consultorios • Establecimientos Educacionales • Transporte Público, incluyendo compromiso de nuevas líneas y ampliación de otras en el Metro de Santiago • Parques y centro deportivos y culturales • Redes digitales a nivel nacional e internacional e inversiones regionales y comunales de mejoramiento urbano y de barrios Además de apoyo a las Pymes, incentivos tributarios a la inversión privadas y un plan de simplificación de trámites. Construcción democrática Durante su exposición hizo mención a la democracia construida en Chile durante treinta años, para referirse a lo vivido desde octubre pasado. Así, dijo, que nuestra democracia tiene el “derecho y el deber de protegerse y proteger el Estado de Derecho y a la ciudadanía de la violencia. Esta tarea fundamental recae en las instituciones que la Constitución y nuestro orden jurídico consagran, y que corresponden al Gobierno, las Policías, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia y Gendarmería. Estas instituciones son fundamentales para la República y siempre deben ser respetadas”, destacando la labor cumplida por las policías. En este contexto, hizo un llamado al Congreso para acelerar tramitaciones parlamentarias de proyectos considerados urgentes y que “modernizan y fortalecen a nuestras policías, crean un nuevo y moderno sistema de Inteligencia, perfeccionan y hacen más eficaz la lucha contra el terrorismo y el combate al narcotráfico y permiten una mejor protección de nuestra infraestructura critica”. Sobre La Araucanía, a propósito de la situación de alta tensión que ahí se vive, ratificó, por parte del Gobierno, su compromiso con el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, “basado en 3 pilares, primero un impulso al desarrollo económico y social, que contempla una inversión de US$ 16.000 millones, tanto pública como privada, en el periodo 2018-2026, para lograr que la Araucanía recupere el tiempo perdido y aproveche en plenitud sus potencialidades“. Sobre este punto, agregó, “su férreo compromiso con la defensa del Estado de Derecho y con el combate, con todos los instrumentos que la Ley nos otorga, contra la violencia y el terrorismo en la Región de la Araucanía, que tanto daño ha causado, no sólo a sus víctimas directas sino a toda la región”. Acuerdo por la Justicia Social En este apartado, el Mandatario renovó su compromiso con la infancia, hablando de los proyectos de Crianza Protegida, el fin del Sename, la extensión universal de sala cunas y el proyecto que establece Kinder como gratuito y obligatorio. Además, mencionó la plena igualdad de derechos y deberes de hombres y mujeres, y tolerancia cero contra toda forma de violencia o abuso contra las mujeres. Al respecto, hizo un llamado al Congreso a “acelerar la aprobación de los proyectos de ley que eliminan las discriminaciones en materia de administración de la sociedad conyugal y el injustificado plazo de 270 días para contraer segundas nupcias”. Sobre el pago de pensión alimenticia comprometió “un proyecto de ley que permite al Poder Judicial ordenar, en cualquier etapa del procedimiento, la retención de todo o parte del retiro del 10% de sus ahorros previsionales, para aquellas personas que tengan deudas por pensiones alimentarias”. En materia de migración, hizo insistencia la necesidad de aprobar la nueva Ley Migratoria que moderniza nuestra legislación de Extranjería, que data de 1975 y que ya lleva ocho años de discusión. Junto a estos énfasis, destacó el rol que le toca asumir en temas de envejecimiento poblacional, sequía, cuidado del medioambiente y mejoras en la vida de los y las chilenas. “Una casa dividida no puede prevalecer. Un país dividido no puede avanzar. El rol del Gobierno y la oposición no es enfrentarnos o intentar destruirnos mutuamente. Debemos siempre estar abiertos y dispuestos a dialogar, colaborar y construir acuerdos, respetando y apreciando nuestras legítimas diferencias. Porque más allá de ellas, a todos nos une un profundo amor por Chile y el compromiso de crear las condiciones para que todos nuestros compatriotas puedan desarrollar sus talentos, cumplir sus sueños, realizar sus proyectos, y vivir una vida plena y feliz, junto a sus seres queridos”, concluyó.

