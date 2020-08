a945226d6e

Nacional Patricio Elgueta, presidente FTC: "Nunca vamos a estar de acuerdo con privatizar Codelco" El dirigente de los trabajadores del cobre conversó con Radio Universidad de Chile sobre la idea UDI de privatizar Codelco y sobre cómo la industria ha enfrentado los contagios y la propagación del COVID-19. Andrea Bustos C. Sábado 1 de agosto 2020 14:51 hrs.

La idea de privatizar Codelco encendió las alertas en sus trabajadores hace un par de días. En el mismo mes en que se conmemora su nacionalización, parte de la UDI revivió esta idea, argumentando que serviría para enfrentar la crisis del país. La posibilidad causó de inmediato un rotundo rechazo desde los gremios de la minería, los mismos que se han visto fuertemente golpeados con la pandemia con decenas de contagios y varias muertes entre sus colaboradores. Incluso ciudades mineras como Calama han enfrentado complejas situaciones ante el COVID-19, sin embargo, la industria no se ha detenido en lo absoluto durante la crisis sanitaria. Estos temas fueron abordados en conversación con nuestro medio por Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). El dirigente reafirmó su oposición a la postura que ha dado la UDI y que, por ahora no tendría en lo absoluto apoyo del Ejecutivo, dado que según se ha informado la privatización no está en la agenda del Gobierno. “Nosotros consideramos que es una medida retrógrada, que lo único que hace es que no haya más gobierno, y lo que hoy pide la ciudadanía es más Estado. Nosotros obviamente estos hechos no los estamos diciendo porque lo sentimos, sino que es una realidad país, ya se vio desde la nacionalización del cobre, cuando se hablaba de la independencia económica y hemos aportado – desde entonces hasta la fecha – más de 125 mil millones de dólares que van al erario nacional para solventar los gastos sociales e incluso el tema de la pandemia”, señaló Patricio Elgueta. A juicio del presidente de la FTC, el hecho de que ante los contagios la industria no se haya detenido es justamente la prueba de que Codelco es de suma importancia para el país, y afirmó que tanto los trabajadores como la ciudadanía en su conjunto se opondrán a la privatización, dado que no es el camino para mejorar la situación. “Nunca vamos a estar de acuerdo a que se vuelva a tratar de privatizar Codelco, y también hay una propuesta que salió hace poco de un estudio que había hecho la Fundación Jaime Guzmán de fraccionar Codelco, y eso significa también privatización. Existe un fondo de estabilización del precio del cobre y decimos que ahí hay miles de millones de dólares, son casi 10 mil millones de dólares que están guardados, y también podríamos aportarlos para enfrentar esta situación. Entonces en resumidas cuentas, ¿qué es lo que vemos? Un grupo político minoritario que quiere hacer el país más pobre de lo que es y hacer a los ricos más ricos”, comentó. En tanto, sobre la situación de contagios y muertes de trabajadores producto del COVID-19, Patricio Elgueta señaló que lamentablemente tanto Codelco como el Gobierno actuaron tarde, provocando esta situación. “Lo que uno pide del Estado y la empresa es cumplir lo que pide el artículo 184 y lo que dice la Constitución política: el resguardo y la salud de nuestros trabajadores o de los habitantes. Entonces cuando tienes un modelo económico de privilegiar el tema de la economía por sobre la vida de los trabajadores, llegas al efecto que hoy día tenemos, específicamente en Chuquicamata y obviamente se da también con un alto contagio en El Teniente, en Rancagua, que son los polos industriales de la gran minería”. El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre añadió que ante tal situación les preocupa que no exista un relajo en medidas de cuidado, puesto que no quieren tener nuevos rebrotes o situaciones críticas en las divisiones mineras. En esa línea, destacó que, ante cualquier situación, el espíritu de las dirigencias sindicales siempre irá en la protección de la vida. Junto a ello mencionó que hay aspectos que mejorar, como es el aislamiento, las sanitizaciones de los lugares de trabajo, para que no queden en manos de los propios trabajadores sino en empresas externas, y también la toma de exámenes, dado que si bien se hacen para ingresar a las labores, no se cumple lo mismo cuando se regresa a los hogares: “Les interesa cómo se va a trabajar, pero no cómo se va a su casa en los días de descanso”. “En grandes ciudades mineras no se hace lo que el Gobierno dice del sistema de 14 x 14, eso lo puedo entender para un campamento minero porque el trabajador llega en sus buses, se va a los campamentos, ahí está aislado y va solo a trabajar, pero cuando todos los días un trabajador de Rancagua, de Chuquicamata tiene que ir hacia su lugar de trabajo y luego de retorno a su domicilio, obviamente trae complicaciones porque se pierde el rastro, se impide el seguimiento como corresponde de dónde están los principales focos”, añadió Elgueta. Además, manifestó su preocupación por el estrés que enfrentan los trabajadores, dado que no solo hay temor en enfermarse, o aprensiones por las secuelas que puedan tener quienes ya presentaron el virus. También existe un amplio temor a perder el empleo, todos temas que, a su juicio, deben ser puestos sobre la mesa. “En general, hablando de manera general, lo que vemos es que los empresarios se han aprovechado del tema de la pandemia para hacer cambios estructurales, porque no es posible que en medio de una crisis tengan más producción con menos gente, entonces algo se está haciendo que atenta contra los trabajadores, porque hoy día tienen miedo a perder sus fuentes de trabajo, pero eso no puede ser a cualquier costo”, dijo. Por otra parte, el dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre reafirmó el apoyo hacia los trabajadores de El Salvador, ante la posibilidad de cierre que existe de la división de Codelco. Esto, dado la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado por la extracción del recurso hídrico del salar de Pedernales, lo que pondría en peligro el proyecto Rajo Inca, necesario para el funcionamiento de la mencionada división minera. “Hacemos un llamado a las autoridades, y ya se lo hemos dicho a nuestros trabajadores y a la comunidad de El Salvador, hay que estar atentos, alertas a esta situación, porque no nos podemos dar el gusto de retener o paralizar un proyecto tan importante. Y hago un llamado al presidente de la República, o al presidente del directorio del Codelco, los emplazamos públicamente a que respondan las cartas que les enviamos, pero sobre todo al Presidente que está en debe con los trabajadores del cobre, en el sentido que aún no ha nombrado al representante de los trabajadores dentro del directorio de Codelco. Eso nos preocupa porque se están tomando decisiones ocultas, que el día de mañana pueden repercutir en nuestros trabajadores”, expresó Patricio Elgueta. Por otra parte, consultado sobre el apoyo que el sector minero puede dar al movimiento social ante posibles nuevas manifestaciones, una vez superada la crisis sanitaria, el dirigente de los trabajadores del Cobre dijo que como directiva están buscando volver a posicionarse de manera estable y fuerte en los movimientos sociales, como históricamente ha ocurrido con ellos, para lo que ya han iniciado participación en mesas de trabajo. Junto a ello, reafirmó que los y las trabajadores de esta área están disponibles para colaborar en la búsqueda de un mejor país. “Yo no puedo decir si vamos a parar o no, lo que sí puedo decir es que si Chile necesita el compromiso de los mineros para reivindicar lo que queremos: un país más justo. Vamos a estar a la altura”, confirmó el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre.

