Política Una oportunidad perdida: oposición cuestiona cuenta pública y actitud de presidente Piñera Soberbio, sin propuestas concretas y falta de autocrítica fueron parte de los cuestionamientos al mandatario. Diario UChile Sábado 1 de agosto 2020 10:40 hrs.

Diversas han sido las reacciones que ha dejado la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera realizada este viernes por la tarde. Desde la oposición, por ejemplo, no quedaron conformes y han argumentado que se esperaba mucho más del mandatario. Es el caso de Convergencia Progresista, integrada por el PPD, el PS y el PR, desde donde declararon que “el presidente Sebastián Piñera perdió una oportunidad única de reconocer los errores cometidos en los últimos nueve meses de su gobierno, limitándose en este balance a realizar una recopilación de antecedentes ya conocidos de las acciones emprendidas en el tema sanitario, social y económico, pero sin hacerse cargo de las razones que derivaron en el estallido social de octubre o en la enorme crisis que vive hoy la clase media y los sectores más necesitados del país producto de la pandemia”. Asimismo, indicaron que en el discurso no hubo un reconocimiento real de que las medidas que se han tomado en lo sanitario y social han llegado tarde. “No resulta suficientemente creíble su llamado a la unidad y el diálogo. Con el coronavirus, el presidente Piñera desatendió los consejos del mundo científico y los alcaldes, con los resultados ya conocidos. Desde la Convergencia Progresista propusimos varias medidas paliativas para la crisis económica y social, y sólo después de demasiadas semanas llegó la ayuda, pero ya era tarde. Esta sordera ha tenido costos tremendos para el país”, expresaron en una declaración. En tanto, en el Frente Amplio, desde Comunes indicaron que la cuenta pública mostró que este Gobierno se acabó y que no entiende lo que está sucediendo en el país. “Lamentable lo del presidente Piñera, soberbio, sin autocrítica y sin propuestas concretas. Esperábamos conocer un paquete de medidas que inyectara recursos nuevos y directos que permitieran que las familias chilenas puedan llegar a fin de mes y evitar la quiebra de las pymes, pero prefirió atacar las demandas ciudadanas y a quienes proponemos alternativas distintas, señalándonos como populistas”, dijo el presidente del partido, Jorge Ramírez. Mientras que la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, expresó al respecto que “la cuenta pública del presidente Piñera fue completamente irrelevante. Se niega a cambiar de rumbo y no hace ninguna autocrítica honesta, aun cuando todas sus políticas han sido insuficientes. El país enfrenta una crisis que ha afectado duramente a las familias trabajadoras y al Ejecutivo parece no importarle”. “Las pensiones son la preocupación más grande de la gente y no hay ninguna propuesta nueva. En medio de esta emergencia sanitaria, inexplicablemente no hay anuncios relevantes en salud. En educación, ni una sola palabra. A este gobierno se le acabaron las ideas, no tiene capacidades ni liderazgo para entregarle a la gente la dignidad que merecen. Hoy, los súper ricos pueden estar tranquilos, mientras las familias siguen en la indefensión”, añadió la diputada.

