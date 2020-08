99962d9011

Pueblos originarios Emilia Nuyado: "¿Todos los días nos tendremos que enfrentar con grupos organizados que defienden los intereses del empresariado?" La parlamentaria señaló que los hechos ocurridos en las distintas municipalidades tomadas deben ser investigados, no descartando, incluso, que el Gobierno esté detrás de ellos. Camilo Villa J. Domingo 2 de agosto 2020

La noche de este sábado fue de especial gravedad en la región de La Araucanía. Las municipalidades de Victoria, Curacautín, Ercilla y Traiguén fueron escenario de violentos ataques hacia los comuneros mapuche que se habían tomado dichos edificios, por parte grupos de civiles que se organizaron para desalojar a los ocupantes. Los mapuche al interior de las municipalidades exigían el respeto a los acuerdos internacionales firmados por Chile, especialmente el Convenio 169 de la OIT, y que permitirían al machi Celestino Córdova, en su condición de autoridad ancestral, cumplir su condena en su rehue. Los videos de las acciones de aquella noche han dado vuelta por las redes sociales, más que por el enfrentamiento en sí, por las consignas y gritos racistas que la gente gritaba en contra de la etnia mapuche, y la violencia que se ejerció en contra de quienes son parte de ese pueblo originario. Al respecto. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Emilia Nuyado, quien manifestó su indignación por lo sucedido en La Araucanía. “Lamentablemente el racismo no ha sido erradicado en Chile”, sostuvo la parlamentaria, quien también pertenece a la etnia mapuche. Nuyado afirmó que acá lo que ha fallado ha sido el Estado y el Gobierno, pues las autoridades no han cooperado para la solución del conflicto. Al contrario, a su juicio, utilizan a personas con poca conciencia social para llevar a cabo actos como los de la noche del sábado. “Una espera que un Gobierno, un Estado dialogue, y no actúe de manera tan represiva, y usando a grupos de menor conciencia social, cultural y política. Acá hay un grupo que tiene objetivos muy claros, está detrás de todo esto, y se encuentra en territorio mapuche, tienen una defensa colectiva”. La legisladora se refirió a la visita que, el jueves pasado, realizó el ministro del Interior, Víctor Pérez, a la zona, pues Nuyado vio en esa acción un mensaje de provocación al pueblo mapuche, criminalizándolo y, por ende, motivando a su persecución. “Se busca una forma de no respetar los derechos humanos, de no respetar el derecho territorial del pueblo mapuche, de no querer dialogar, por lo tanto, si se va a un territorio donde él señala que hay conflicto, que hay violencia, que hay terrorismo, según sus propias palabras, las verdad es que genera una sensación de que él está llamando a la violencia”. Ante esto, la parlamentaria indígena llamó al Ejecutivo a pronunciarse y buscar una solución, en vez de estar condenando a los mapuche. “El Gobierno y el señor Ministro debieran pronunciarse sobre cuál va a ser la forma de dialogar por la situación que está ocurriendo, donde ya el machi Celestino Córdova lleva 91 días en huelga de hambre, también están los hermanos presos en Angol, en Lebu, en Temuco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué respuestas tiene el Gobierno para ellos? ¿Todos los días nos tendremos que enfrentar con grupos organizados que defienden los intereses del empresariado? ¿Todos los días tenemos que soportar ataques a los defensores del territorio?”, cuestionó. Por último, la diputada señaló que los hechos ocurridos en las distintas municipalidades tomadas deben ser investigados, no descartando, incluso, que el Gobierno esté detrás de ellos. “Mi duda es que esto sea un plan orquestado desde el Gobierno, lo cual sería muy grave si así fuese”, finalizó.

