2ad386b2e2

625ed256ec

Derechos Humanos Comuneros mapuche en huelga de hambre rechazan invitación del Gobierno e inician huelga seca Se trata de los ocho prisioneros de la cárcel de Angol que se mantienen en ayuno hace ya 94 días y tomaron la medida a un día de la invitación de Hernán Larraín a participar de los 'Diálogos Interculturales' que se realizan semanalmente con otros actores. "El Gobierno está confundiendo la situación, no vamos a asistir a esa reunión", aseguró el vocero de los huelguistas. Tomás González F. Miércoles 5 de agosto 2020 19:21 hrs. Compartir

Poco y nada. Ese ha sido el avance que han tenido las conversaciones entre el Gobierno y los 27 comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde hace 94 días en distintas cárceles de las regiones de La Araucanía y el Bío Bío. Así, la situación en que se encuentran los prisioneros sigue siendo crítica, e incluso podría agravarse. Y es que este miércoles, a las 16 horas, los ocho presos políticos mapuche que permanecen en huelga de hambre en el Centro Penitenciario de Angol decidieron tomar una medida aún más drástica e iniciaron una huelga seca ante los nulos avances que han tenido las tratativas con el Gobierno. Esto, pese al llamado que hizo el Ministerio de Justicia, que a través del subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela, extendió una invitación a los voceros de huelguistas de Angol y Lebu a participar de los llamados “Diálogos Interculturales” que se realizan los días viernes y que desde hace algunas semanas reúnen a dirigentes, académicos y otros profesionales de origen mapuche. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el werken de los prisioneros mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipan, aseguró que no participarán de la reunión a la que fueron convocados este viernes, debido a que, para ellos, ésta no tiene nada que ver con las demandas que están planteando los huelguistas. Es más, los denominados “Diálogos Interculturales” del Ministerio de Justicia se llevan a cabo desde hace más de un mes y esta sería la quinta reunión que se realizaría en este marco. Para Curipan y los comuneros mapuche que representa, la realización de estos diálogos interculturales no responde a la situación crítica que viven más de 20 presos en distintas cárceles de La Araucanía y el Bío Bío, y poco tienen que ver con una mirada crítica y apertura respecto de la aplicación del Convenio 169 de la OIT. “No, no vamos a asistir a esa reunión. Consideramos que se está confundiendo la situación, el Gobierno nos quiere involucrar en una mesa de trabajo que ya tiene previamente diseñada“, sostuvo el werken de los presos mapuche de la cárcel de Angol. “Una mesa que trabaja con distintos actores, que si bien es cierto son muy respetables, pero en que no se va a abordar la aplicación del Convenio 169 de manera efectiva, sino que la institucionalidad del Estado se está tratando de maquillar con el Convenio 169 pero no hay un cambio profundo, que es lo que nosotros estamos buscando en esta materia“, agregó Curipan, cerrando así la puerta a la invitación que extendió el subsecretario de Justicia para este viernes. Esta misma postura es la que mantienen el resto de los comuneros mapuche en huelga de hambre. La misma que mantiene también el precursor de la medida, el machi Celestino Córdova, que al igual que el resto de los prisioneros ya lleva 94 días en ayuno y su estado de salud al día de hoy es crítico. En conversación con nuestro medio, una de sus voceras, Cristina Romo, explicó que la situación se ha tornado en extremo delicada y que la autoridad ancestral ha sufrido complicaciones en los últimos días. Respecto de los acercamientos del Gobierno para desactivar el conflicto, Romo sostuvo que no ha habido ninguno. Tanto así, que ninguna de las voceras del machi Celestino Córdova fue invitada a participar de los “Diálogos Interculturales” a realizarse este viernes, y a los que sí fueron invitados los voceros de los presos políticos de Angol y Lebu. Pese a que asegura que asistirían si fuesen invitadas, sostuvo que hoy en día estos encuentros no son la prioridad, ya que se remiten a temas ya abordados. Para la vocera del machi, hoy la urgencia es solucionar un tema en concreto: las huelgas de hambre. “Nosotros no nos negamos a la posibilidad de poder participar de un diálogo, pero creemos que hoy día la urgencia no está en avanzar en estos ‘diálogos interculturales’. Hoy día la urgencia está en resolver las huelgas de hambre que están en curso“, sostuvo la vocera de la autoridad ancestral mapuche, que este jueves cumple 95 días en huelga de hambre. “Porque, insistimos, aquí están en riesgo personas, están en riesgo vidas humanas. Por lo tanto, hoy la urgencia está en poder avanzar y darle una solución política a estas huelgas de hambre en concreto. Los ‘diálogos interculturales’ hoy día no son urgentes y pueden esperar“, añadió Romo.

Poco y nada. Ese ha sido el avance que han tenido las conversaciones entre el Gobierno y los 27 comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde hace 94 días en distintas cárceles de las regiones de La Araucanía y el Bío Bío. Así, la situación en que se encuentran los prisioneros sigue siendo crítica, e incluso podría agravarse. Y es que este miércoles, a las 16 horas, los ocho presos políticos mapuche que permanecen en huelga de hambre en el Centro Penitenciario de Angol decidieron tomar una medida aún más drástica e iniciaron una huelga seca ante los nulos avances que han tenido las tratativas con el Gobierno. Esto, pese al llamado que hizo el Ministerio de Justicia, que a través del subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela, extendió una invitación a los voceros de huelguistas de Angol y Lebu a participar de los llamados “Diálogos Interculturales” que se realizan los días viernes y que desde hace algunas semanas reúnen a dirigentes, académicos y otros profesionales de origen mapuche. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el werken de los prisioneros mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipan, aseguró que no participarán de la reunión a la que fueron convocados este viernes, debido a que, para ellos, ésta no tiene nada que ver con las demandas que están planteando los huelguistas. Es más, los denominados “Diálogos Interculturales” del Ministerio de Justicia se llevan a cabo desde hace más de un mes y esta sería la quinta reunión que se realizaría en este marco. Para Curipan y los comuneros mapuche que representa, la realización de estos diálogos interculturales no responde a la situación crítica que viven más de 20 presos en distintas cárceles de La Araucanía y el Bío Bío, y poco tienen que ver con una mirada crítica y apertura respecto de la aplicación del Convenio 169 de la OIT. “No, no vamos a asistir a esa reunión. Consideramos que se está confundiendo la situación, el Gobierno nos quiere involucrar en una mesa de trabajo que ya tiene previamente diseñada“, sostuvo el werken de los presos mapuche de la cárcel de Angol. “Una mesa que trabaja con distintos actores, que si bien es cierto son muy respetables, pero en que no se va a abordar la aplicación del Convenio 169 de manera efectiva, sino que la institucionalidad del Estado se está tratando de maquillar con el Convenio 169 pero no hay un cambio profundo, que es lo que nosotros estamos buscando en esta materia“, agregó Curipan, cerrando así la puerta a la invitación que extendió el subsecretario de Justicia para este viernes. Esta misma postura es la que mantienen el resto de los comuneros mapuche en huelga de hambre. La misma que mantiene también el precursor de la medida, el machi Celestino Córdova, que al igual que el resto de los prisioneros ya lleva 94 días en ayuno y su estado de salud al día de hoy es crítico. En conversación con nuestro medio, una de sus voceras, Cristina Romo, explicó que la situación se ha tornado en extremo delicada y que la autoridad ancestral ha sufrido complicaciones en los últimos días. Respecto de los acercamientos del Gobierno para desactivar el conflicto, Romo sostuvo que no ha habido ninguno. Tanto así, que ninguna de las voceras del machi Celestino Córdova fue invitada a participar de los “Diálogos Interculturales” a realizarse este viernes, y a los que sí fueron invitados los voceros de los presos políticos de Angol y Lebu. Pese a que asegura que asistirían si fuesen invitadas, sostuvo que hoy en día estos encuentros no son la prioridad, ya que se remiten a temas ya abordados. Para la vocera del machi, hoy la urgencia es solucionar un tema en concreto: las huelgas de hambre. “Nosotros no nos negamos a la posibilidad de poder participar de un diálogo, pero creemos que hoy día la urgencia no está en avanzar en estos ‘diálogos interculturales’. Hoy día la urgencia está en resolver las huelgas de hambre que están en curso“, sostuvo la vocera de la autoridad ancestral mapuche, que este jueves cumple 95 días en huelga de hambre. “Porque, insistimos, aquí están en riesgo personas, están en riesgo vidas humanas. Por lo tanto, hoy la urgencia está en poder avanzar y darle una solución política a estas huelgas de hambre en concreto. Los ‘diálogos interculturales’ hoy día no son urgentes y pueden esperar“, añadió Romo.