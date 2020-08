84f751a1ac

beb0a789eb

Trabajo Despidos por “necesidades de la empresa”: Justicia falla contra tienda París y advierte mal uso de causal En Chile, 8 de cada 10 despidos invocan dicha causal, pero “el 90% de ellos no logra probar lo que supuestamente hizo inevitable el despido”, señala el Grupo Soy. Diario UChile Jueves 6 de agosto 2020 16:37 hrs. Compartir

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda por despido injustificado presentada por cuatro vendedores de la multitienda París, y obligó a la firma a pagar indemnizaciones millonarias. La resolución, firmada por el juez Eduardo Ramírez Urquiza rebatió el argumento de la empresa, que intentó fundar el despido en una supuesta bajada de las ventas presenciales en favor de las realizadas por Internet. En cambio, se comprobó que al momento de los despidos la multitienda abrió nuevas tiendas y publicó ofertas de empleos en distintos portales de búsqueda de trabajo, entre otros. “Casos como estos son muy comunes. La ley exige que en la carta de despido los empleadores sean explícitos en las razones económicas u organizativas que llevan a determinar las “necesidades de la empresa. En Chile, 8 de cada 10 despidos invocan esa causal, pero en el 90% de los casos no se entrega al trabajador información detallada de los hechos objetivos que hicieron inevitable los despidos como tampoco se logra probar en juicio”, dijo el abogado Giorgio Marino, experto del Grupo Soy, entidad que reúne a especialistas jurídicos en materia laboral. Marino enfatizó que “la norma es clara y los trabajadores deben saber que están en todo su derecho a demandar cuando la empresa no entrega razones precisas y comprobables de su decisión, ya sea en épocas normales, en el contexto del estallido social o incluso durante la pandemia”. En efecto, la causal “necesidades de la empresa” para poner fin a los contratos laborales se duplicó entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, y alcanzó un nivel histórico promedio de 81 mil casos al mes. De este modo, es por lejos la causal más usada, lo que a juicio de los expertos se debe a que a los empleadores les sale más barato, pues en caso de que los tribunales declaren el despido como “injustificado”, el recargo de la indemnización alcanza sólo 30%, “sanción que debería regularse en forma más severa, en sintonía con las nuevas perspectivas respecto a una nueva relación entre el capital y el trabajador que debemos construir como país”., declaró el Grupo Soy. Desde el 1 de junio de 2020, la causal de necesidades de la empresa no puede ser invocada por las empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo, por lo que solo es utilizable para las que no están ahora en esa condición. Desde entonces, “necesidades de la empresa” es la segunda causa de despido en el país. No obstante, en 2019 se registraron 564.319 despidos por este motivo, y se espera que al término de 2020 se mantenga entre las causales más invocadas para despedir.

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda por despido injustificado presentada por cuatro vendedores de la multitienda París, y obligó a la firma a pagar indemnizaciones millonarias. La resolución, firmada por el juez Eduardo Ramírez Urquiza rebatió el argumento de la empresa, que intentó fundar el despido en una supuesta bajada de las ventas presenciales en favor de las realizadas por Internet. En cambio, se comprobó que al momento de los despidos la multitienda abrió nuevas tiendas y publicó ofertas de empleos en distintos portales de búsqueda de trabajo, entre otros. “Casos como estos son muy comunes. La ley exige que en la carta de despido los empleadores sean explícitos en las razones económicas u organizativas que llevan a determinar las “necesidades de la empresa. En Chile, 8 de cada 10 despidos invocan esa causal, pero en el 90% de los casos no se entrega al trabajador información detallada de los hechos objetivos que hicieron inevitable los despidos como tampoco se logra probar en juicio”, dijo el abogado Giorgio Marino, experto del Grupo Soy, entidad que reúne a especialistas jurídicos en materia laboral. Marino enfatizó que “la norma es clara y los trabajadores deben saber que están en todo su derecho a demandar cuando la empresa no entrega razones precisas y comprobables de su decisión, ya sea en épocas normales, en el contexto del estallido social o incluso durante la pandemia”. En efecto, la causal “necesidades de la empresa” para poner fin a los contratos laborales se duplicó entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, y alcanzó un nivel histórico promedio de 81 mil casos al mes. De este modo, es por lejos la causal más usada, lo que a juicio de los expertos se debe a que a los empleadores les sale más barato, pues en caso de que los tribunales declaren el despido como “injustificado”, el recargo de la indemnización alcanza sólo 30%, “sanción que debería regularse en forma más severa, en sintonía con las nuevas perspectivas respecto a una nueva relación entre el capital y el trabajador que debemos construir como país”., declaró el Grupo Soy. Desde el 1 de junio de 2020, la causal de necesidades de la empresa no puede ser invocada por las empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo, por lo que solo es utilizable para las que no están ahora en esa condición. Desde entonces, “necesidades de la empresa” es la segunda causa de despido en el país. No obstante, en 2019 se registraron 564.319 despidos por este motivo, y se espera que al término de 2020 se mantenga entre las causales más invocadas para despedir.