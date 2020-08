84f751a1ac

Nacional Política "Una jugada que no tiene piso": parlamentarios rechazan nuevo intento del Gobierno para aplazar elección de gobernadores "Deben estar asustados", sostuvo el senador Juan Ignacio Latorre, mientras que el diputado Esteban Velázquez manifestó la desconfianza de las regiones a La Moneda. Camilo Villa J. Jueves 6 de agosto 2020 20:58 hrs.

Fue un 22 de febrero del año 2018 que el Diario Oficial publicara la ley 21.073, normativa que regula la elección de Gobernadores Regionales. Ha sido un tema álgido desde entonces, pues hay quienes critican que los nuevos cargos no tienen suficientes facultades, y hay otros que ven en esta legislación un paso importante para la descentralización del país. De todas maneras, la ley es la ley y debe cumplirse, la pregunta es ¿cuándo? En un principio, las elecciones estaban convocadas para octubre de este año, sin embargo, debido a la crisis sanitaria, se postergaron para el domingo 11 de abril del 2021. Y pese a la distancia del tiempo, otra vez la fecha de la elección está en jaque, pues el Ejecutivo, a través el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, está buscando aplazar nuevamente los comicios. Según información dada a conocer por el diario La Tercera, el secretario de Estado ha sostenido reuniones con los jefes de bancada de Chile Vamos para lograr su objetivo. Si antes sus argumentos eran la sobrecarga electoral y la carencia de facultades de los gobernadores, hoy su explicación es la crisis sanitaria, pues con todo lo que ésta a conllevado, los partidos políticos no han tenido -a ojos del Ejecutivo- la posibilidad de barajar los nombres que lucharán por el cargo. Ante esta arremetida del Ejecutivo, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con el senador frenteamplista y miembro de la bancada regionalista, Juan Ignacio Latorre, quien dijo no mostrarse sorprendido por la insistencia del Gobierno, pues La Moneda le temería a una derrota. De todas maneras, el senador por la quinta región afirmó estar confiado en que la tentativa el Ejecutivo no podrá llegar a puerto. “Esto no es nada nuevo, lo vienen intentando hace rato. Y creo que deben estar asustados, sacando cálculos por la crisis que tienen en el Gobierno y en Chile Vamos, que puede derivar en una derrota contundente en esta primera elección, que sería histórica en Chile. Y creo que la jugada del Gobierno no tiene piso, de hecho, los propios senadores de derecha de la Bancada Regionalista no poyan esa medida. En la oposición tampoco hay piso, aunque sé que hay algunos escépticos, pero a verdad es que esto no tiene ninguna viabilidad política”. Por su parte, y también contactado por nuestro medio, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, criticó el argumento de que la pandemia no ha dejado barajar a los partidos posibles postulantes al cargo. Además señaló que desde las regiones no existe confianza con el actual Gobierno, pues desde que este asumiera en el poder han querido detener el proceso para elegir a los gobernadores regionales. “La desconfianza viene en que el Gobierno, desde el primer día en que se instaló, el Gobierno de Piñera, ha querido postergar, suspender y ojalá nunca entrar en el proceso de elección de gobernadores regionales, entonces las regiones desconfiamos del Gobierno, y hoy no le damos crédito a la preocupación que dice tener por la salud de la ciudadanía y, en razón de eso, querer postergar la elección de gobernadores regionales”.

