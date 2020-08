04c0fedebe

Justicia Nacional Política Pueblos originarios No hay acuerdo: voceros de huelguistas mapuches acusan intransigencia del Gobierno y de propiciar un "diálogo falso" "No hay nada respecto a la huelga de hambre propiamente tal, pese a que estamos en el día 96 de huelga de hambre" sostuvo la vocera del machi Celestino Cordova, Cristina Romo, en alusión a la reunión de este viernes con autoridades de gobierno. Diario Uchile Viernes 7 de agosto 2020 16:36 hrs.

Esta jornada se ha vislumbrado como un día importante en materia de diálogo entre el Ejecutivo y el pueblo mapuche, especialmente en lo que refiere a la huelga de hambre que llevan adelante comuneros mapuche en La Araucanía. Esto dado que se pactaron para hoy diversas reuniones, entre ellas con vocerías de quienes mantienen las manifestaciones pacíficas. La primera cita se realizó a partir de las 9.30 de la mañana por videoconferencia entre el ministro de Justicia, Hernán Larraín; el subsecretario, Sebastián Valenzuela, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Por la otra parte participó la vocera del machi Celestino Córdova, Giovana Tabilo y cercanos a la autoridad espiritual mapuche. También se convocó a una cita a las 11 de la mañana con los voceros de los siete comuneros presos en la cárcel de Angol, quienes se negaron a participar, confirmando la información la noche de este jueves. Consultado por nuestro medio sobre las razones para no acudir a esta cita convocada por el Ejecutivo, el vocero Rodrigo Curipan comentó que eso no significa que no quieran conversar, sino que rechazaron la invitación a la reunión convocada por el Ministerio de Justicia ya que esta se enmarca en los diálogos que se hacen todos los viernes sobre interculturalidad, y no responden a resolver los temas puntuales planteados por los comuneros. “Si él (ministro Hernán Larraín) hubiera estado tan preocupado de poder abordar la situación con urgencia -la huelga seca comenzó antes de ayer- hubiera habido disposición de conversar el día de ayer, sin embargo, siguieron insistiendo que el diálogo era posible bajo estas condiciones y bajo ese marco de entendimiento”. En esa linea, el dirigente mapuche agregó que “cuando vemos que un gobierno se sigue manteniendo en una posición de intransigencia y no quiere abordar una conversación de un nivel político importante con los mapuches, ahí vemos dos cosas: primero que hay un acto discriminatorio contra los mapuches y segundo, que la autoridad no se toma en serio los temas políticos que le vamos a poner sobre la mesa”. Junto a ello, Rodrigo Curipan lamentó que por parte del Gobierno se quiera presentar esta decisión de no participar como una falta de disposición de los comuneros en huelga de hambre, ya que en ningún caso la intención es abandonar las conversaciones. Respecto de las condiciones de salud de los siete comuneros que representa, Curipan comentó que la situación es grave, tan grave que se está “al borde de una situación de desenlace fatal”. Por otra parte, el vocero indicó que si el ministro de Justicia realmente quisiera mejorar la situación de los comuneros en huelga de hambre, las reuniones ofrecidas irían en otra línea. “En este momento lo que el Gobierno en su conjunto ha estado tratando de maniobrar de manera maliciosa para tratar de confundir a la opinión publica para dar señales de diálogo, pero es un diálogo falso. En definitiva, lo que ellos están planteando es un encuentro, un acercamiento con el ministro de Justicia pero tratando de hacernos encajar en los diálogos culturales y espirituales que ellos venían desarrollando prácticamente con dos meses de anticipación, por lo tanto, nosotros no vamos a caer en ese tipo de artimañas. Nosotros hemos sido bien claros, necesitamos una conversación de carácter bilateral para poder desarrollar cómo se va a aplicar el 169 de la OIT de manera efectiva”. Por su parte, una de las voceras del machi Celestino Cordova, Cristina Romo se refirió a la reunión sostenida con las autoridades durante la mañana de este viernes. “Fue una reunión bastante breve. Fue una reunión sobre los diálogos interculturales, la cuarta reunión que se realiza” sostuvo, agregando que “pudimos presentarle la propuesta al ministro a cabalidad y por lo tanto, recoger todas las inquietudes y recomendaciones que se están abordando a través de esa propuesta que hace mucho tiempo veníamos trabajando. Eso fue en concreto lo que hoy día se habló, no hay nada respecto a la huelga de hambre propiamente tal, pese a que estamos en el día 96 de huelga de hambre. Queremos llamar una vez más a las autoridades políticas de este país a resolver este tema, a encontrar una salida política” enfatizó Romo. A esta jornada de reuniones y también manifestaciones que se han registrado en La Araucanía, durante la tarde se suma una cita entre el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, y ex intendentes, la que comenzó a las 15.30 horas. A la cita no acudió el ex intendente Francisco Huenchumilla, hoy senador, quien argumentó creer que la instancia no tendrá ningún resultado concreto y que más bien es “simplemente un evento comunicacional”. Añadió que, si bien respeta la iniciativa de Víctor Manoli, no la comparte y que su experiencia en cargos públicos lo lleva a rechazar la convocatoria.

